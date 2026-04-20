HERKES GÖREVE İADE EDİLMELİ DİYOR AMA NEDEN OLMUYOR ?

Esenyurt seçmeninin % 90’ı seçilmiş başkan tahliye olduğu için göreve iade edilmeli diyor.

MHP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakının 2. Büyük ortağı Devlet Bahçeli iki Ahmet (Ahmet Türk ve Ahmet Özel) göreve iade edilmeli dediği ve Erdoğan’ın da buna itiraz etmediğini herkes biliyor.

Merak edilen konu şu an hükümet olan Ak Parti, ve ortağı MHP’nin genel başkanı Bahçeli’nin iki Ahmet’in göreve iade edilmesini istiyor ancak göreve iade olmadığı gibi üstüne üstlük PKK fes edildiği halde 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini ilk derece mahkemesi karar verdi.

ÜLKENİN TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE BİRAZ RAHAT NEFES ALMASI İÇİN İLK ETAP’TA DEMİRTAŞ’IN, RESUL EMRAH ŞAHAN’IN SERBEST BIRAKILMASI, VE İKİ AHMET’İN GÖREVE İADE EDİLMESİ FAYDALI OLUR…

Terörsüz Türkiye’nin muhalefet tarafından da umut ile karşılanması için acilen ilk olarak Selahattin Demirtaş’ın ve CHP’li Belediye Başkanlarının serbest bırakılıp yargılamanın tutuksuz yapılması herkes için rahat bir nefes anlamına geleceği halde her gün yeni bir muhalefet belediye başkanın tutuklanıp cezaevine atılması pek tabi olarak içte birliğe hizmet etmediği görülüyor.

İki Ahmet’in göreve iade edilmemesi terörsüz Türkiye’nin umut vaat ermesi için çok faydalı bir başlangıç olacaktı.

PKK silah bıraktı ve kendisini fes ettiğini açıkladı. Bulunduğu mağaralarda çıkıp her alanda MİT’in vereceği olumlu raporlara geçmeden önce acaba örgüt’ de hükümetin en azında bir iyi niyet ortaya koyması için herkesin üzerinde hem fikir olduğu Selahattin Demirtaş’ın 10 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinde tahliye edilmesi gerekir.

Diğer bir konu da Esenyurt Belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Türk’ün seçildikleri görevlerine iade edilmesi ülkemiz için faydalı olacağı kabul görmüş bir gerçeği kim veya kimler engelliyor diye düşünmek gerekiyor.

Haberin içindeki videoyu izleyebilirsiniz…

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)