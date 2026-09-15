Üsküdar Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Nihat Doğan'ın kardeşi Av. Ferhat Doğan'ın kalabalık bir davetli topluluğunun katılımı ile gerçekleşen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan’ın kıydığı nikâh töreninde çiftlerin şahitliklerini; 22. Dönem CHP Milletvekili A. Sırrı Özbek, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Daire Başkanı Yavuz Saltık, Prof. Dr. Abdurrahman Bakır, Üsküdar Belediyesinin seçilmiş Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın eşi Barış Dedetaş, Hacı Çiçek, Nidanur Karaköz ve Okan Can Özçelik yaptı. Çiftlerin aile cüzdanlarını Nidanur Karaköz geline vererek mutlu olmalarını temenni etti.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hıdır Ulağ – İstanbul - Beykoz

Doğan ve Akgün Ailelerini Mutlu Günlerinde Dostları Yalnız Bırakmadı

Düğüne damat ve gelinin akraba ve dostlarının yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyeleri, İşadamları, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek, Vakıf Başkanları katılım sağlayarak ailelerin mutluluklarına ortak oldular.

Doğan ve Akgün aileleri başta olmak üzere düğüne katılan her iki taraftan akraba ve dostların son derece mutlu olduklarının gözlendiği düğün töreninde coşku doruktaydı.

Adıyamanlılar ve Dersimliler Türkçe-Kürtçe ve Zazaca türkülerle çoştular

Nikah ve Düğün töreninde Adıyaman ve Dersim yörelerinin davul-zurna ekibi ile yörelerin halaylarını çekerken davetlilere unutamayacakları bir gece yaşattılar. Düğünde türkücü Emre Işık ve ekibi sahne alarak Türkçe-Kürtçe- Zazaca türkülerle davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Gelin ve Damadın yanı sıra başta dünürler olmak üzere düğüne katılan onlarca insan davul zurna eşliğinde gönüllerince halaylar çektiler.

Gece geç saatlere kadar devam eden ve katılımcıların gönüllerince eğlendikleri düğüne çeşitli nedenlerle katılamayan davetliler çelenk ve telgraflarla Doğan ve Akgün ailelerini tebrik ederek gelin ve damadı kutladılar.

Yine düğün ve nikaha katılamayan dostları ve akrabaları da aileleri tebrik telefonları ve mesajları ile kutladılar.

Bizlerde İstanbul Times Medya Grubu olarak genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)