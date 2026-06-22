ESENYURT SOKAK RÖPORTAJIMIZ DENK GELEN YENİDEN REFAH PARTİSİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANI REİS GÜZEL GÜNDEME DAMGA VURACAK CEVAPLAR VERDİ İŞTE O SOKAK RÖPORTAJINDAN ANA BAŞLKILAR

Bu Pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?

Yeniden Refah Partisine vereceğim. Çünkü Yeniden Refah Partisinin söylemlerine bakın denk bütçe diyor. Yönetimden adalet diyor, liyakat sahibi insanların iş başına getirilmesi gerekir. Paylaşımda adalet diyor. Bu ülkenin feraha kavuşması için Milli Görüş şarttır.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

Selahattin Demirtaş 10 Yıldır Cezaevinde hak ediyor mu etmiyor mu?

Bu konu çok derin ve uzun çok girmek istemem ama AHİM ve AYM tahliye kararı verilmesini istedi ancak bir türlü tahkiye olmuyor. Hemen bırakılması gerekir diye düşünüyorum.

CHP’li başkanların tutuklanması doğru mu değil mi ?

CJP’ li başkanların tutuklanmasını gündemin başka tarafa yönlendirilmesi için yapılıyor. Ülkenin gündemini temelden irdelemezsek hiçbir sorunumuza çözüm üretemeyiz. Biz Milli Görüşçüler dışında diğer partilerin faiz hassasiyeti yok. Bakın 2026’nın ilk 5 ayında 550 milyar dolar ülkemiz faiz ödemiş. Yılın kalan diğer yarısında ise 850 milyar dolar faiz ödenecek. Bu faizi ülke insanına aktarabilirsek refah olur huzur olur.

Sefalet endeksinde Türkiye Venezuela ve Sudan ‘dan sonra 3.sırada, Uganda’nın Enflasyonu Yıllık 3.2 bizim ise 33 Ak Parti 24 yıldır ülkeyi yönetiyor memnun musunuz değil misiniz ?

6 Milyon emeklinin aldığı 20 bin TL maaş alan insanlarımız var milyonlarca kişi asgari ücret olan 28 bin TL alıyor. Bu para ile kirasının yarısını ödeyemez.

Bakınız 24 yıldır liyakata önem verilmiyor, Adalet ayaklar altında alınmış durumda.

Allak ve maneviyat unutulmuş durumda. 17 Milyon gencimiz uyuşturucunun pençesine düşmüş durumda.

Herkesin başına bir polis ve Jandarma koyamazsınız ama önce ahlak ve maneviyat ile insanların kalbine Allah korkusunu yerleştirirseniz o insanlar kimseye zulüm etmez.

Üretim olmadan tabi ki enflasyon düşmez . Ben çocuk iken köyümüzde her evin yüzlerce küçük baş ve onlarca büyük baş hayanı vardı şu an benim köyümde havan yok. Kimse et fiyatının ve enflasyonun düşmesini üretim olmadan beklemezsin dedi.

Ülkenin televizyonları sabah CHP akşam CHP sanki başka sorunlarımız yokmuş gibi iktidarın yapamadıkları konuşulmasın diye halkı boş işlerle oyalıyorlar.

Televizyonlar 24 saat ahlaksızlığı körüklüyor. Hükümet bunlara dur desin.

Şu an gündemimize CHP’nin başına Özgür mü gelsin Kemal mi diye konuşuyorlar. Allah aşkına CHP bir siyasi parti iç sorunlarını bir şekilde çözer halkın gündemine 24 saat buyunca CHP’nin iç işlerini konuşmak enflasyonu düşürecek mi ? Adaleti getirecek mi ?

Ak Parti yanlış siyasi politikaları yüzünden insanları tarım ve hayvancılıktan soğuttu artık kimse tarım ve hayvancılık yapmak istemiyor ama herkes ekmek ucuz olsun diyor et ucuz olsun diyor ama bu boş boş konuşmakla olmuyor.

Gençlerimiz umutlarını valizlere koyup yurt dışına kaçıyorlar.

Ak Parti sorunlarımızı çözebilseydi zaten 25 yıldır çözerdi. Artık mevcut iktidarın sorunlarımızı çözeceğine halkın inancın kalmadı.

Halkımızdan ricam lütfen siyasi partilerin parti programlarını sorgulasınlar hangisinin parti programı size uygun ise ona oy verin ve onun bünyesinde sizde siyaset yapın diyorum dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)