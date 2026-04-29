BAHÇELİVLER’DE 23 NİSAN MİLLİ EGEMENLİK STADI VE ZEMİN ALTI OTOPARKI AÇILDI

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Bahçelievler - İstanbul

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: AÇILIŞINI YAPACAĞIMIZ GÜN O İLÇEDEKİ BELEDİYE BAŞKANINI GÖZALTINA ALIYORLAR

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bahçelievler 23 Nisan Milli Egemenlik Stadı ve Zemin Altı Otoparkı Açılış Töreni’ne katıldı. Uzun yıllar toprak saha olarak hizmet veren tesis, İBB tarafından yeniden yapılarak Türk sporuna kazandırıldı. 23 Nisan Milli Egemenlik Stadı içerisinde Yuvamız istanbul Çocuk Etkinlik Merkezi, Enstitü İstanbul İSMEK, İBB Ders Atölyeleri birimleri ile İSPARK zemin altı otoparkıyla birlikte çok işlevli bir yaşam kompleksi olarak hizmet verecek.

Açılışta sırasıyla Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon (TASKK) Başkanı Ali Düşmez, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek konuşma yaptı.

Açılış konuşmasında seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileten Nuri Aslan, “Bahçelievler 23 Nisan Milli Egemenlik Stadı ve zemin altı otoparkı açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz. Sizlere zindanlarda bile yüreği bizimle atan, gece gündüz milletini düşünen, bugünlerde duruşmalarda halkın hakkını savunan, İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını getirdim. Hepinize teşekkür ediyorum onun adına. Selamını aldık ve selamı başımızın üstüne, emaneti başımızın üstüne. Şimdi biz de buradan kıymetli alkışlarınızla ve gür sesinizle Ekrem Başkanımıza Silivri'ye bir selam gönderelim diyorum. Hep söylediği bir şey vardı: 'Bu ülkede bir tane Ekrem İmamoğlu yok, milyonlarca var.' İşte onların en az iki bin tanesi şu an burada ve seninle Başkanım, mücadeleye devam ediyoruz” dedi.

“Burası bir stat ama dahası burası bir yaşam merkezi” diyen Aslan şunları söyledi:

“Burada Enstitü İstanbul İSMEK, İBB Ders Atölyeleri, etkinlik alanı, Beltur Kafe, Çocuk Etkinlik Merkezi'nin hizmet vereceği bir tesisimiz; biraz önce İl Başkanımız da söyledi, Bahçelievler'in en büyük yatırımı diyebiliriz Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı. Tesis içerisinde yer alacak 732 araçlık zemin altı otoparkı, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak ve umuyoruz trafiği rahatlatacak. İlçemizi böyle büyük ve işlevsel bir yatırımlarla buluşturmanın da mutluluğu içindeyiz. Bu alan 1982 yılından itibaren toprak futbol sahası olarak kullanılıyordu. Ben de burada top oynadım çünkü ben de Bağcılar'da yaşadım, Bağcılar Lisesi'nde okudum ve buranın havasını, suyunu kokladım, yediğini içtim, burada yaşadım. 1992 yılından itibaren ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu sahaya resmi lig maçları verilmeye başlandı. 2017 yılında ise stadyum yıkılarak yerine mevcut projenin yapılma süreci başlamış oldu.

İlk başta burada alanın altına zemin altı otopark, üste ise yeşil alan olarak değerlendirilmesi planlanmıştı; aslında bir futbol sahası da düşünülmüyordu. Ancak bölgedeki amatör spor kulüplerimizin talepleri doğrultusunda projeyi revize ederek bugünkü haline döndürdük. Yaklaşık 950 kapasiteli, bin kişinin oturabileceği, 950 kişinin oturabileceği bir türbine sahip olan 23 Nisan Milli Egemenlik Stadı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 18. stadyumu olacak. Burada yaklaşık yıllık 3.500 kişi, 70.000 seans kullanım sağlayacak diye düşünüyoruz.”

“2019'dan bu yana İstanbul'a 27 yeni spor tesisi kazandırdık, 4 tesisimizi yeniden fonksiyonlandırdık, toplam tesis sayısını 75'in üstüne çıkardık. Şimdi size, sadece 16 ayda 'Ekrem İmamoğlu tutuklanırsa hizmet durur, maaş ödeyemezler, iş yapamazlar' diyen, halkçı belediyeciliğin Ekrem İmamoğlu vizyonunun liyakatli kadroların bir kısmının tutuklanmasına rağmen, bir kısmının dışarıda olması sonucunda sadece spor alanında İstanbul'a yapılanları anlatmak istiyorum.

2025 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yaptı: Sancaktepe Sefa Spor Tesisi'ni, Ataşehir Yenisahra Spor Tesisi'ni, Küçükçekmece Filenin Sultanları Spor Tesisi'ni açtı.

2026 yılında: Fatih Güreş İhtisas Spor Tesisi'ni Sadettin Tantan Yerleşkesi diye açtık. Zeytinburnu Çırpıcı Spor Tesisi ve Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi'ni açtık. Şişli Kuştepe Spor Tesisi'ni açtık. Bugün Bahçelievler 23 Nisan Milli Egemenlik Stadı'nın açılışındayız.

Yenileme yaptığımız tesisler: Balat Spor Tesisi, Çilekli Spor Tesisi, Fatih Spor Kompleksi, Beyoğlu Spor Kompleksi.



Yapımı devam eden spor tesislerimizi söylemek istiyorum: Bağcılar Ebubekir Parkı Zemin Altı Otopark ve Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Kartal Komşuluk ve Dayanışma Kültür Spor Tesisi, Pendik Velibaba Spor Tesisi, Üsküdar Küçüksu Mahallesi Spor Tesisi, Ataşehir İçerenköy Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı, Küçükçekmece Ayamama Yaşam Vadisi ve vadinin içindeki spor tesisleri, Sultangazi Esentepe Kültür Merkezi ve Spor Tesisi, Maltepe Su Sporları Merkezi, Başakşehir Petek Okulları Spor Tesisi ve tam 10 tane okulda spor salonu yapıyoruz.”

“Şimdi bu duyduklarınız sadece 16 ay içinde Ekrem İmamoğlu belediyeciliğinin millete, İstanbul'a yaptığı spor tesisleri. Biz sadece spor tesisi yapmıyoruz; biz aynı zamanda afet anında toplanma alanı ve lojistik merkezi yapıyoruz. İşte İstanbul genelinde 9 ilçede 10 tane okulda spor tesisi yaptık; açılışını yapacağız, yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Açılışını yapacağımız gün o ilçedeki belediye başkanını gözaltına alıyorlar, tutukluyorlar. Biz öyle veya böyle bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. İster Silivri zindanında, ister Büyükşehir'de, ister Ankara'da bu millete hizmet etmek bizim için bir ibadet.”

“Biz her noktadayız. Bu tesisleri yaparken de asıl hedefimiz Olimpiyat Oyunları'nın Türkiye'ye getirilmesini sağlamak. İşte bunu yapacak liderin adı, siz de biliyorsunuz, Ekrem İmamoğlu. Niye bu kadar inanıyoruz Ekrem İmamoğlu'na? Çünkü 2027 Avrupa Oyunları'nın Türkiye'ye alınmasını sağlayan Belediye Başkanı, duyulan güven üstüne İstanbul'a 2027 Avrupa Oyunları verildi. Bunu kim başardı? Ekrem İmamoğlu başardı. Bu memleketin her taşına toprağına, sporcusuna sahip çıkan Ekrem İmamoğlu'na ben buradan tekrar bir teşekkür etmek istiyorum.”

“İstanbul'da sporun her yaştan her vatandaşımız için erişilebilir olması için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki spor insanla birlikte olmayı öğretir, pes etmemeyi, çalışarak, emek vererek, alın teriyle hayallerini kazanmayı öğretir. Rakibine saygı duymayı öğretir; doğru insan olmayı, dürüst insan olmayı öğretir. Güreş gibi düşünün; çıkın er meydanına ve güreşin. Hukuk dışı hareketlere, demokratik olmayan yollara sapmayın. Biz işte çocuklarımız için böyle bir gelecek hayal ediyoruz: Adil, dayanışmacı, güçlü ve bu geleceği göreceksiniz, biz kuracağız.”

“Bizim hizmet anlayışımızın tam merkezinde bir fikir, bir pusula var. O pusula Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet fırsat eşitliğidir. Cumhuriyet bir çocuğun hayaline sahip çıkmak, bir gencin önüne engelleri değil imkanları sermektir. Cumhuriyet halkın olanı halka vermektir. Biz tam olarak bunu yapıyoruz; milletin olanı millete veriyoruz. İşte Ekrem Başkanımızın vizyonuyla, halkçı belediyecilik anlayışımızla İstanbul'da kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir düzen kuruyoruz.”

“Değerli dostlar, yaklaşık 18.500 metrekarelik bir alanda, 33.600 metrekarelik bu devasa yaşam kompleksiyle sporun, eğitimin ve sosyal hayatın kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Ama bizim meselemiz rakamlar değil, meselemiz şudur: Burada top koşturan bir çocuk gelecekte bir dünya yıldızı olmayı hayal edecek. Burada ders çalışan bir genç ülkesine hizmet edecek ve bir mühendis, bir doktor olmayı hedefleyecek. Burada otoparkına arabasını bırakan bir vatandaşımız devletinin, belediyesinin onun hayatını kolaylaştırdığını görecek. İşte bizim siyaset anlayışımız budur: İnsana dokunmak, hayatı kolaylaştırmak, umudu çoğaltmak.”

“Bu hizmetimizin adını 23 Nisan Milli Egemenlik koymamızın ardındaki düşünce de her koşulda, her yerde egemenliğin milletimize ait olduğunu hatırlamak ve hatırlatmaktır. Ve buradan, bu kürsüden şunu çok net bir şekilde haykırıyorum: Biz İstanbul'un muhafızıyız. Bu şehri, bu Cumhuriyeti, bu umudu büyütmeye, haksızlığa karşı dimdik durmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Umut burada, hizmet burada ve gelecek burada. Biz buradayız, halkımızın hizmetindeyiz. Bu eserin ilçemize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

“Ancak hatırlayın; daha dün gibi. Kadir Topbaş'a 'istifa et' demişlerdi, Kadir Topbaş, Kadir Abi diye bilinen kişi ağlaya ağlaya istifa etmişti. Onun yerine birini görevlendirmişlerdi; o arkadaş göreve gelmiş ve İstanbul'daki bütün yatırımları, bütün projeleri durdurmuş. 2019 yılı olmuş; bir Cumhuriyet çocuğu, bir vatan evladı, milletin sevdiği, kardeşi gördüğü, evladı gördüğü bir kişi, Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimi kazanmış ve tüm gazeteler şöyle başlık atmıştı: 'İstanbul nefes alacak.' Evet, Ekrem İmamoğlu seçildi, İstanbul nefes aldı.

Ne oldu? Aynı anda 10 tane metro inşaatı devam etti ve İstanbul'un altını demir ağlarla örüyoruz. Ne oldu? Onlarca spor stadını açtık. İşte buradan asıl bu işin en büyük yapımcısı, emektarı Ekrem İmamoğlu'na ve Silivri zindanlarında onunla beraber yatan siyasi ve bürokrat yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah İstanbul halkından razı olsun. Bir gün İstanbullu bizi yalnız bırakmadı. İl Başkanı çağırdı geldi, Ekrem İmamoğlu çağırdı geldi, Genel Başkanımız çağırdı geldi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de “Biraz önce Nuri Başkan son dönemde yaptıkları çalışmalardan gururla bahsetti. Ama ben de buraya çıkarken törenimize katılan Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamım, Sayın Spor İl Müdürüm 'Hoş geldiniz' demeyi ben de çok isterdim. Bahçelievler’in bu en büyük tesisinin açılışına davet edildiğiniz halde neden gelmiyorsunuz?

Neden bu ayrımı yapıyorsunuz? Burada spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri var, hepsini tanıyorum; her siyasal partiden insanlar var. Ama biz amatör spor kulüplerinden gelenler için tek bir amaç vardır: O da Türk sporudur, çocuklarımızın geleceğidir. Bir kez daha buradan şunu ifade etmek istiyorum ki; Allah senden razı olsun Ekrem İmamoğlu. Yarım kalmış bir tesisi geldin, zor şartlarda ihale yaptın, bu tesisi bitirdin. Kendinden sonra gelen çalışma arkadaşın, Başkanvekilin Nuri Aslan, Genel Sekreterimiz Volkan Demir, Fen İşleri Daire Başkanlarımız; hepsinin emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.

Tesisin hikayesini anlatan Özgür Çelik, şunları söyledi:

“Buranın şöyle bir hikayesi var. Burada bir top sahası vardı. O top sahasının yeniden yapılması gerekiyordu. Ekrem İmamoğlu 2019'da göreve gelmeden ta 4-5 yıl önce buranın hafriyatı alınmıştı, fore kazıkları çakılmıştı. Ancak ne yazık ki bütçe sorunlarından kaynaklı, o dönemki ekonomik koşullardan kaynaklı bir türlü burada bu stadın inşaat süreci başlatılamamıştı. Ve 4-5 yıl boyunca o çukurun etrafında birtakım tabii ki düzenlemeler vardı ama mahalle açısından da bir tehlikeyi, bir riski barındırıyordu.

Ekrem Başkan göreve geldikten sonra buranın düzenlenmesi için önemli adımlar attı. Orada da birtakım gecikmeler yaşadık, çünkü stadın imalatı için ihaleyi almış olan şirket ne burayı yapıyordu ne de ihaleden çekiliyordu. Birtakım mahkeme süreçleri gerçekleşti, dava süreçleri gerçekleşti ve nihayetinde iki yıl önce bu stadın inşaatı başladı ve bugün Bahçelievler tarihinin en büyük yatırımı olan bu kompleksi Bahçelievler'e hep birlikte kazandırmış olduk.”

“İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı şu anda Silivri zindanında. Bayrağı kendisinden devraldıktan sonra İstanbul'da dur durak bilmeden çalışan, İBB hizmetlerinin etkili bir biçimde devam etmesini sağlayan Başkanvekilimiz Nuri Aslan'a ve bütün İBB emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Onlar çok ağır, çok zor koşullar altında bir mücadeleyi gerçekleştiriyorlar ve her zaman teşekkürü hak ediyorlar. Çok önemli bir tesis, çok anlamlı bir tesis. Bahçelievler'in çocukları burada eğitim görecekler.

Kadınlar İSMEK'lerde eğitimler alacaklar ve hayatın içerisine katılacaklar. Burada öğrenciler ders atölyelerinde çalışacaklar ve onların başarılı olması için buradaki eğitmenler çok önemli adımlar atacaklar ve gençler burada spor yapacaklar. Ne olursa olsun, bugün ne yaşanırsa yaşansın, günün sonunda her şeyin kararını millet verecek. Hangi mahkeme ne karar verirse versin, hangi mahkemede ne tür yargılamalar yapılırsa yapılsın, günün sonunda milletin vicdan mahkemesinin önüne sandık gelecek, millet egemenliği tecelli edecek ve kararı millet verecek. Tarihin her döneminde bu iş Cumhuriyet tarihinde böyle olmuştur.”

“Büyük bir emek sarf edildi uzun yıllardır. Ben 15 senesini biliyorum ve şu halini görmek çok mutlu ediyor insanları” diyen TASKK Başkanı Ali Düşmez ise “Ayrıca 23 Nisan Egemenlik Stadı denmesinin de çok daha ayrı bir önemi var. Çünkü bu memleketin cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk öyle bir vizyonla, o sıkıntılı günlerde, 1920’lerde bile bu ülkenin, bu değerli günlerini çocuklara ve gençlere hediye etmiş.

23 Nisan Çocuk Bayramı demiş, dünyada ilk defa. Ne kadar önem verdiğini, o günün perspektifinden baktığınız zaman büyük bir vizyon olarak görüyoruz. Emeği geçenlere başta temelini atan Ekrem Başkan’a, Nuri Başkan'a ve daha önceki emek sarf edenlere tek tek teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Nuri Aslan ve beraberindeki heyet çocuklarla birlikte kurdela kesimi gerçekleştirerek, Minik Futbol maçının başlama düdüğünü çaldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)