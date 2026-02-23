Anadolu için muhtarlardan dayanışma çağrısı, Ramazan seferberliği ilan edildi

Türkiye genelinde mahalle ve köy muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda Tüm Muhtar Sen tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya, Ramazan ayı boyunca ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmayı hedefliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

MUHTARLARDAN ORTAK TALEP

Ülkenin farklı bölgelerinde görev yapan muhtarlar, artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara destek sağlanması amacıyla sendika genel merkezine başvuruda bulundu. Muhtarlar, Ramazan ayı vesilesiyle erzak yardımlarının artırılması yönünde talepte bulundu.

KAMPANYA RESMEN BAŞLADI

Taleplere yanıt veren Tüm Muhtar Sen Genel Başkanı Selami Aykut, “Yardım Emanettir, Emanetin Adresi Muhtardır” temasıyla yardım kampanyasının başlatıldığını açıkladı. Aykut, muhtarların ihtiyaç sahiplerini en iyi tanıyan kişiler olduğunu vurgulayarak yardımların doğrudan doğruya gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

“MUHTARLAR EN DOĞRU ADRESTİR”

Aykut açıklamasında, mahalle ve köylerde yaşayan dar gelirli vatandaşların durumunu en yakından bilen kişilerin muhtarlar olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Muhtarlarımız Ramazan ayı vesilesiyle sendika genel merkezimize ulaşarak Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ciddi ekonomik sıkıntılar yaşandığını bildirmiştir. Yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hayırseverlerin muhtarlarla iletişime geçmesini bekliyoruz.

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Sendika yönetimi, kurum, kuruluş ve hayırsever iş insanlarını kampanyaya destek vermeye davet etti. Yapılan açıklamada yardımların herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı vurgulandı.

YARDIMLAR MUHTARLAR ARACILIĞIYLA ULAŞTIRILACAK

Gönüllü olarak görev üstlenen muhtarların, kendilerine emanet edilen yardımları güvenilir biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya hazır olduğu ifade edildi.