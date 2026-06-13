CHP Parti Meclisi’nin (PM) bugünkü toplantısında kurultay talebi ve ihraç süreçleri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Elips Haber’in edindiği bilgilere göre PM üyeleri Mehmet Tüm, Yaşar Seyman, Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Erol ve Ali Öztunç, hem olağanüstü kurultay çağrısı yaptı hem de parti içindeki ihraç uygulamalarına itirazlarını dile getirdi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, daha önce Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) görev almayacağını açıklayan eski Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, CHP’nin yaşadığı sorunların aşılabilmesi için kurultayın gerekli olduğunu savundu. Tüm’ün ayrıca farklı görüşlerin disiplin mekanizmaları yerine parti içi demokratik süreçler aracılığıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirterek ihraç uygulamalarına karşı çıktığı ifade edildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oluşturacağı MYK’da yer almayacağını duyuran PM üyesi Yaşar Seyman’ın da toplantıda kurultay talebini gündeme getirdiği öğrenildi. Seyman’ın, ihraç kararlarının partiye zarar vereceğini savunarak CHP’nin farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği bir yapı olması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Kaynak: https://www.elipshaber.com/chpde-kurultay-cagrisi-pmye-tasindi-5-isim-ihraclara-karsi-cikti