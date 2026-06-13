Merkez Efendi Hazretleri’nin manevi mirası ve geleneksel tıp kültüründen ilham alınarak düzenlenen festival, yıllar içinde Zeytinburnu’nun önemli kültür-sanat organizasyonlarından biri haline geldi. Festival kapsamında konserler, söyleşiler, çocuk programları, kitap buluşmaları, geleneksel yemek yarışması, kültür gezileri ve tıbbi bitkilere yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner

FESTİVAL MESİR MACUNU DAĞITIMI İLE AÇILACAK

Festivalin açılışı 17 Haziran Çarşamba günü Merkezefendi Millet Kıraathanesi yanında düzenlenecek programla yapılacak. Açılışta mesir macunu dağıtımı gerçekleştirilecek, ardından sanatçı Fadıl Aydın konser verecek.

ATÖLYE VE SEMİNERLER KATILIMCILARI BEKLİYOR

Festival boyunca Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde bitki fotoğrafçılığı, kişisel koku tasarımı, bitki bakımı, aromaterapi, geleneksel gıda muhafaza yöntemleri ve bütüncül sağlık gibi birçok farklı başlıkta atölye ve seminerler düzenlenecek. Nağmedâr’da ise müzik ve söyleşi programları sanatseverlerle buluşacak.

GELENEKSEL YEMEK YARIŞMASI VE KÜLTÜR GEZİLERİ

Çocuklar için tiyatro gösterileri, kukla ve jonglör performansları, ödüllü yarışmalar ve yaratıcı atölyeler hazırlanırken, Zeytinburnu Kitapçısı’nda yazar buluşmaları ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Festival kapsamında ayrıca Merkezefendi Geleneksel Yemek Yarışması düzenlenecek ve vatandaşlar Zeytinburnu’nun tarihi ve kültürel mekânlarını kapsayan kültür gezilerine katılabilecek.

FİNALDE CENGİZ ÖZKAN KONSERİ

Festivalin kapanışı ise 21 Haziran Pazar akşamı halk müziğinin sevilen isimlerinden Cengiz Özkan’ın konseriyle yapılacak. Beş gün boyunca Zeytinburnu’nun farklı kültür mekânlarında gerçekleştirilecek etkinliklerle Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, her yaştan ziyaretçiye kültür, sanat ve geleneksel bilgiyle iç içe bir festival deneyimi sunacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)