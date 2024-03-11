ETKİLİ VE DOĞRU BİR KONUŞMA YAPARAK SEÇMENDEN OY İSTEDİ

Şimdi içinizden bazılarının 10 milyondan fazla seçmenin olduğu ve kazanın adayın yaklaşık olarak 5 milyon civarında oy aldığı dünyanın en büyük metropolünde sen seçimi kazanamayacağını bilmiyor musun dediğinizi duyar gibiyim.Evet bende kazanamayacağımı biliyorum .

Peki neden aday oldun dersiniz şimdi de. Bunun da makul ve mantıklı bir cevabı var elbette bende.

Bakınız ben eğitimi Almanya’dan almış maddi sorunu olmayan aklı başında bir iş insanıyım.

Benim yaşım ilerledi. Kendi adıma makam ve mevki beklentimde yok. Sadece kendi aramızda konuştuğumuz zaman işte bir milyon Türk soydaşımızın oyu var deriz. Hiçbir siyasetçi bunu dikkate almıyor.

Bu seçimde 50 bin oy alırsak bir sonraki seçimde siyasetçiler bunlar kim der bizleri araştırmazlar mı ? İşte bu tür bir farkındalık oluşturabilmek adına ben aday oldum.

Ben kendim için değil sizin ve gelecekteki evlatlarınızın önünü açmak ve gücünüzü ortaya koymak için aday oldum.Her ne kadar isim benim olsa da bu işin cismini siz oluşturuyorsunuz.

Özetle kendime değil size oy istiyorum. 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde birleşik oy pusulasındaki numaram 18’dir hepinizin oyunu bekliyorum şeklinde konuşan Cemal Tarancı yemeğe katılan yüzlerce kişiden alkış aldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)