Her seçim döneminde siyasilerin rakiplerini zor durma düşürmek için akla hayale gelmeyen suçlamalar ve ithamlarda bulundukların maruz kalmaktan dolayı sıkıldık daraldık.

Her seçim döneminde siyasilerin rakiplerini zor durma düşürmek için akla hayale gelmeyen suçlamalar ve ithamlarda bulundukların maruz kalmaktan dolayı sıkıldık daraldık.

CHP’nin Afonkarahisare Milletvekili Grup başkan vekili ve Afyon Belediye başkanı faşist Burcu Köksal kamuya ait bir konuşmada “Ben Afyon belediye başkanı olursam DEM partililer hariç herkes belediye girebilir densizliği yaptı”.

Burcu Köksal sem kim oluyorsun da her vatandaşımızın kamu kurlarına girip çıkma hakkı ve özgürlüğünü kısıtlayacak bir söylemede bulunuyorsun. Diyelim Afyonkarahisar’lı bir vatandaş siyasi tercihini DEM partiden yana kullandı ve bir süre sonrada da evinin yada işyerinin emlak vergisini ödemeye gelmek için Afyon belediyesine gelirse kapıda da ki güvenlik memuru dur bakalım sen oyunu DEM’e verdiysen içeri giremezsin mi diyecek ?

Ey Burcu Köksal bu sözün nereye gider bilir misin ? Yarın DEM’den veya Ak Partiden bir belediye başkanı da zaten genel başkanları Yeniden Refahlılar için ZÜBÜK dedi onlarda filanca partiye oy verenler bizim kazandığımız belediyeye giremezler derlerse bu işin sonu gelir mi ? Zaten Afyon’da seçimi kazanma şansın yok velev ki kazansan bile bu sözünden dolayı utanmadığını yaptığın açıklamalarda görüyoruz.

Bu IRKÇI ayrıştırıcı ve onur kırıcı çıkışlarından dolayı İmamoğlu’nun sana dediğini yapıp kedine başka bir parti ararsan iyi olur.

Yazıklar olsun sana Burcu Köksal …

BANA OY VERİRSEN MUTEBERSİN VATANPERVERSİN VERMEZSEN ZÜBÜKSÜN ÖYLE Mİ ?

14 Mayıs 2023’de yapılan genel seçimde Yeniden Refah Partisi Genel başkanı Dr.Fatih Erbakan bir çok parti mensubunun karşı olmasına rağmen ülkenin selameti için Ak Parti ile 32 maddelik bir anlaşma yaparak Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilerek ki Zeytinburnu ilçesin aday olması için aday olarak çıkmasını isteyen İLK imzayı Zeytinburnu seçim kuruluna giderek verdim.

Ancak aday olmak için toplaması gereken 100 bin imzanın yarısında iken adaylığını geri çekerek Cumhur İttifakı adayı Erdoğan lehine adaylıktan çekildi.

Bu zaman Dr. Fatih Erbakan için mehdiyeler düzen Ak Parti yöneticileri Yeniden Refah Partisinin bizde bir siyasi partiyiz İstanbul,Ankara ve İzmir’de bizim desteğimizi istiyorsanız Kocaleli,Sakarya ve İstanbul’da 2 ilçe belediyesi bize bırakırsanız aday çıkarmaz size destek oluruz dediler ve siz Ak parti olarak buna rıza göstermeyip anlaşma yapmadığınız için YRP her yerde adayını çıkardığı olara ZÜBÜK,FETÖCÜ ve ADNAN Hocacı diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmanız doğru mu ?

Bazıları Yeniden Refah Partisi,Saadet Partisi ve diğer bazı partiler aday çıkararak AK PARTİ’Ye kaybettirmek için siyaset yapıyor diyerek bu partilere karşı çok ciddi bir saygısızlık yapıyorlar.

Hiçbir parti kurulurken A veya B Partisinin kazanması veya kaybetmesi üzerine kurulmaz.

Yeniden Refah Partisi’de kururken bu amaç üzere kurulmadı. 10 ay Önce yani 14 Mayıs 2023’de yapılan genel seçimde Refah partisi ülke insanının menfaati için bazı konularda Ak Parti ile bir protokol yaptı ve kendi adayını geri çekerek bana şu kadar vekil ver vs demeyerek TBMM’de kendi logosu ile seçime girdi ve 5 vekil çıkardı.

Geçen sürede Ak Parti’nin Protokole sadık kalmadığını iddia ederek ittifaktan ayrıldı. 31 Mart 2024 yerel seçim öncesi de bana şu il veya ilçeleri verirsen bende e İstanbul,Ankara ve İzmir de aday çıkarmam sana destek olurum dedi.

Ancak Ak Parti bu isteği kabul etmediği için Yeniden Refah Partisi her bölgede belediye başkan adayı çıkarıp kendisini ilk kez bir yerel yönetim seçiminde test etmeye arar verdi ve seçime girdi.

Ak partili bazı yöneticiler ve seçmenler sanki YRP bir hata yapmış veya kusur işlemiş gibi siz aday çıkararak CHP’nin kazanmasına çalışıyorsunuz diye eleştiriyorlar.

Refahlılar tabi çetin ceviz çıktıkları için o zaman mademki tek başınıza kaybetme korkunuz var o zaman gelin bize destek verin beraber kazanalım diyorlar.

SÖZÜN Özü her partinin kedi logosu ile seçime girmesi doğru ve esas olandır. Bunda kızmaca darılmaca yok ve sana destek vermedikleri için kimseye ZÜBÜK DEMEK ne hakkınız ne de haddiniz diyorum.

31 Mart 2024 Yerel Yönetim seçimi; İBB,Zeytinburnu, Sanaktepe, Üsküdar, EyüpSultan,Beyoğlu, Fatih, ve birkaç daha ilçede seçim çok kıran kırana geçecek gibi görünüyor .

Seçimin bütün her yerde huzur ve barış içinde yapılmasını dilerim.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner – 13. 03. 2024