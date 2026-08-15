Ancak yüce yaratıcının yarattığı her canlının doğup büyümek ve bir kaza belaya denk gelmezse sonunda yaşlanmaya bağlı olarak terk -i dünya edeceğini de hepimiz biliyoruz. Büyükler sık sık derdi

Dostlar kimin ne kadar yaşayacağını yalnız ALLAH bilir…

KALP kırmak Kâbeyi yıkmaktan daha kötü ancak bırakın kalp kırmayı paramparça edenler var.

Hepinize soruyorum televizyonlara , gazetelere, haber portallarına baktığınız zaman gördüğümüz şu ;

-Tavukçulara denetim kayyımı atadı…

-Galatasaray tribün liderine baskın evinde 66 milyon lira para ve ruhsatsız silah yakalandı adam gözaltında…

-Maçlarda spekülasyon yapan şebeke yakalandı…

-Sanal kumar çetesine göz altı…

-Dr.ve Eczacılar işbirliği yaptı devleti ilaç üzerinden… zarara uğrattıkları için 50 göz altı…

-Sigortadan para almak için eşini uçurumdan iterek ölümüne neden olan şahıs göz altına alınıp tutuklandı…

-Ahbap deneği başkanı Haluk Levent derneğin parasını kumarda yedi…

-Dr. gereği yok iken yüzlerce kişiyi ameliyat ederek haksız kazanç elde ettiler…

-10 .yılında yüzlerce … FETÖ üyesine baksın yapıldı..

-Süleymancıların cemaatimin lideri Alihan Kuriş suç örgütü elebaşı ve adamları yakalanıp gözaltın alındı …

-Valinin başında olduğu şebeke oğlunun öldürdüğü iddia edilen Gülistan Doku’ dan dolayı Başhekim, Jandarma, Emniyet mensupları, korucular eski bakanlar dahil devletin her kademesinde bir şebeke hepsi bir olmuş genç bir kızın cansız bedenini bile ailesine vermeyerek devlet imkanları ile caniliğin nirvanasını yaşıyorlar.

103 yıllık cumhuriyet tarihimizde böyle rezil bir olay yaşanmamıştır. Devrin adalet ve içişleri bakanları da dosyaya dahil edilmelidir.

Emin olun ülkede her gün yaşanan rezillikleri listelesek değil makalemiz 500 sayfalık ansiklopedi bile yeterli gelmez.

Dünya insanlık tarihinin en acı Kötü olayı Hz. Adem’in bir peygamber evladı olan Habil’in kardeşi kabili öldürmesi ile başladı evet bu doğru ama bu dünyada Asr-ı saadet diye bir devirde yaşanmış. (Son Peygamber Hz.Muhammed’ in yaşadığı devir)

Muhterem okurlarım ülkemizde son 46 yılda yaşanan her şeyi çok iyi hatırlıyorum ve biliyorum.

Bu devirde ki rezillikler kadar daha kötü bir devir hatırlamıyorum. Yahu her kes mi üçkağıtçı olur herkes mi aza kanaat etmez.

Düşünsenize 600 bin nüfusu olan Ankara’nın Etimesgut ilçe belediye başkanı ve yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıkıyor.

Uşak Belediye başkanı kendi çalışanlarını belediyede işe koydu iddiaları var alavere dalavere yapan ve onla büyüyen birisine dürüst ol demekle o dürüst olmaz.

Sancaktepe Sarıgazi Demokrasi caddesinde sokak röportajı yapıyordum. Bir seçmen çıktı dedi ki benim torumun 6-7 yaşında partisinin en büyükşehrin belediye başkanı olan İmamoğlu dahil yüzlerce kişi tutuklanmış kızı yaşındaki sevgilisi ile Ankara’nın göbeğinde bir otelde peştamal ile basılıyor.

Bir insan bu kadar salak olabilir mi diyerek Uşak belediye başkanın sert bir dil ile eleştirmişti.

Yine içişleri bakanı Mustafa Çiftçi bir basın toplantısında biz 591 Ak Partili Belediye başkanı hakkında soruşturma izni verdik diyerek açıklama yapmasından bu yana 3 - 4 ay geçti ama şafak operasyonu ile göz altına alınan neden Ak Partili başlan yok diyenlere cevap veren kimse yok.

Bir gazeteci, bir baba, bir dede olarak ülkemde kültürü, sanatı, edebiyatı neden konuşacak zaman bırakmıyorlar bize ?

Halk yoruldu, ben yoruldum ama muhalefet ile uğraşan iktidar ne hikmetse yorulmak bilmiyor.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner