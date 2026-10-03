Mart 2025’den bu yana 1.5 yıldır İBB’ yi başkan vekili olarak çok zor şartlar altında yöneten Mühendis Nuri Aslan İstanbul halkına hizmet etmek için canını dişine takmış dersek abartı olmaz.

Nuri başkan bir tarafta İstanbul’da yaşayan 16 milyon insana su, ulaşım, temizlik hizmeti başta olmak üzere zaruri bütün hizmetleri vermek için muhteşem bir çaba sarf ettiğini her gün görüyorum.

2019 Yerel yönetim seçiminden sonra Ak Parti adayı Binali Yıldırım seçimi kaybetmiş CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. Eşi İETT'de şoför olarak çalışan bir kadın Çamlıca camisinin bahçesinde Erdoğan’ı çevirip aynen şunu söyledi ”Eşim İBB’nin bağlı kuruşu olan İETT’de şoför olarak çalışıyor. Ben eşimin İmamoğlu’na hizmet etmesini istemiyorum dedi.”

Siyasetin en alt kademesinden bugünlere gelen Erdoğan’ın basının önünde canlı yayında bu soruya yuvarlak ve klasik bir cevap vereceğini tahmin etmiştim ancak öyle olmadı.

Ben Sayın Erdoğan’ın daha yuvarlak bir cevap verebileceğini tahmin etmiştim. Ancak düşündüğüm gibi olmadı. Basının çekim yaptığı bir yerde ”Hanımefendi partimize sevgi beslemeniz çök güzel teşekkür ederim. Ancak Ak Parti’nin en büyük özelliği seçmen iradesine saygılı olmasıdır.

İstanbul halkı 1994’den 2019’a kadar İstanbul’un yönetimini bize ve adaylarımıza 25 sene teslim etti.

31 Mart 2019’da ise İstanbul halkı tercihini CHP adayı İmamoğlu’ndan yana kullandı.

İBB meclis çoğunluğu bizde. Hükümet bizde ancak kim İstanbul halkına hizmet edecekse biz onun yanında oluruz.

Sizin eşinizde İmamoğlu’na değil İETT otobüslerini kullanan İstanbul halkına hizmet ediyor der diye düşünmüştüm.

Demek ki ben çok safmışım ne demişti peki sayın Erdoğan “Biz 23 Haziran 2019’da seçimi kazanmak için çalışıyoruz. O kazansa bile İBB Meclis çoğunluğu ve Hükümet bizde onu TOPAL ördek yaparız” diyerek 40 yıllık siyasi geçmişine ters hareket ederek beni ve milyonlarca kişiyi hayal kırıklığına uğratmıştı.

Peki başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de ki milyonlarca seçmen bu baskılara boyun eğerek yine Ak Partiye mi oy verdi ?

Hayır halk mademki, seçmen irademe saygılı davranmıyorsun o halde İstanbul’da 31 Mart 2019’da İmamoğlu’nun 13 bin oy farkı ile kazandığı seçimi bir şeyler oldu diyerek iptal edip 23 Haziran 2019’da yenilenen seçimde 13 bin fark 806’bine çıktı.

Ak Parti seçmen iradesine saygılı davranıp İBB ve dolayısıyla İmamoğlu’nu TOPAL ördek yapmak için değil İstanbul halkına hizmet için Ekrem İmamoğlu ile uyum içinde çalışsaydı 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde 1 Milyondan fazla oy FARKI yemeyebilirdi.

Minik bir hatırlatma Sayın Erdoğan 1994’de % 25.19 ile 973 bin oy alarak İBB başkanı olmuştu.

İmamoğlu ise 31 Mart 2024’de % 52’ye yakın bir oy ile 4 Milyon 350 bin oy alarak en yakın rakibi olan Ak Parti adayı Sayın Murat Kurum’a 1 MİLYON’ dan fazla oy farkı atarak seçimi kazanmıştı.

İşte bu başarılardan sonra ak Parti düğmeye bastı 30 Ekim 2024’de Esenyurt, Ocak 2025’de Beşiktaş,19 Mart 2025’de Büyük Turp dedikleri İBB’ de gözaltı oldu.

407 Kişi için suç duyurusunda bulunmuş ve 107 kişi de tutuklanmıştı. Halen 50 civarında İBB Tutuklusu Cezaevinde.

AK PARTİ İMAMOĞLU VE KURMAYLARINI TUTUKLAYARAK İBB’Yİ ÇALIŞTIRAMAZ HALE GETİRMEYİ DENEDİ.

ANCAK BU SAATE KADAR İSTANBUL’UN SUYU AKIYOR, ÇÖPLERİ TOPLANIYOR, TOPLU ULAŞIMI TIKIR TIKIR İŞLİYOR, ÖĞRENCİLERE EĞİTİM DESTEĞİ VERİLİYOR,YANİ HALKIN YAŞAMI İÇİN DAHA ÖNCE AK PARTİNİN İBB YÖNETİMİNDE NE OLUYORSA AYNEN ŞU AN ONLAR OLUYOR.

Ak Parti ama öyle ama böyle bir şekilde 31 Mart 2024’de CHP’nin İstanbul’da kazandığı 26 ilçeden 10 tanesini CHP’den aldı.

CHP’nin kazandığı Şişli ve Esenyurt ilçe belediyelerine de Ak Parti hükümeti tarafından kayyım atandı.

CHP’nin İstanbul’da bir çok ilçede seçilmiş belediye başkanı ya hapiste ya tahliye edildiği halde görevlerine iade edilmeyerek başkan vekilleri tarafından yönetilmeye çalışılıyor.

CHP’li, Yeni Partili, DEM’ li, Yeniden Refahlı, Saadet ve İyi Partinin Ak Partili yöneticilere vekillerimizi ve belediye başkanlarımızı kamu gücünüzü kullanarak kendinize katılmaya mecbur etmeyin dediği halde Ak Parti yönetiminin bu talepleri dikkate almadığını biliyoruz.

FON Dolandırıcılığından sonra (bugün 1 Ekim 2026) Mersin Büyük Şehir Belediye başkanı Vahap Seçer ve 3 ilçe Belediye başkanının da tutuklanması ile sizi takmıyorum demiş oluyor. (2 Ekim 2026’de Şafak operasyonu ile Eyüpsultan Belediye başkanı Mithat Özmen ve 26 kişide gözaltına alındı.

Ben burada Ak Partili yöneticilere ve seçmenlerine sesleniyorum. Partinizin sandıkta kazanamadığı başarıyı yargı marifeti ile elde etmesinin partimize kârdan çok zarar getirecek demeniz lazım.

Yarın seçim olup Ak Parti ciddi bir hezimete uğrarsa bugün susan yöneticiler biz yapılanın yanlış olduğunu Erdoğan’a söyledik diyerek günah çıkarmaya çalışmasınlar. Yapılanlar yanlış ise sesinizi yükseltip halka bunu söylemeniz lazım.

Eğer adaletin, doğrunun, hakkın ve hukukun yanında iseniz yanlışın olduğu an önce elinizle buna gücünüz yetmiyorsa bu sefer de diliniz ile müdahale edin.

Eğer buna da gücünüz yetmiyorsa imanın en zayıf halkası olan kalbinizle yapılanın yanlış olduğunu ifade etmelisiniz.

Yani şu an medya ya çıkıp yanlış gördüğünüzü herkese anlatın. Bugün demediğinizi başka bir siyasi ortamda demenizin hiçbir kıymeti yoktur ya bugün konuşun yada ömür boyu susun lütfen.

Bakın Son Peygamber Hazreti Muhammed bir hadis-i şerefinde ne demişti "Hırsızlık yapan kızım Fatma da olsa elleri kesilecektir" Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Adalar ilçelerinde CHP'den seçilip oylarını satan ve Ak Partinin ve CHP'nin meclis üyeleri Milli İrade hırsızlığı yapmış olmuyorlar mı ? O meclis üyeleri halk bize buranın belediye başkanlığını vermedi. Biz bunu oylarımız ile haram hale getirmeyeceğiz demeleri gerekmez miydi ?

Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz Eyüptsultan Göktürk te Demirören Holding’in yeşil alanına verilen imardan sonra Ziraat bankası ve TOKİ’nin daire yapıp satarak Ziraat Bankasının Demirören Holding’e olan borunu buradan elden ettiği para ile ödediği söyleniyor neden bunun için dava açılmadı ? Burada yapılan imar yolsuzluğunun ne kadar olduğu halk’ a açıklanmalıdır.

Yine 1.120 Yıl Bizans ve Doğu Roma’nın, 1453’den 1923’e kadar 470 yıl Osmanlı’nın,1923’den 2002’ye kadar bu ülke 1 CENT’ e bile muhtaçken 2002’ye kadar 79 yıl imar vermediği Ataköy Sahili, Basın ekspres yolu başta olmak üzere İstanbul’da binlerce yere imar verilirken Kime ve kimlere Milyarlarca dolar haksız kazanç sağlandı ?

Yahu bizi aptal yerine koymayın biz İsviçre’de yaşamıyoruz. Bizde bu ülkede yaşıyoruz. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz ve takip ediyoruz.

Sizde bunu bildiğimizi biliyorsunuz ama bizim size gücümüzün yetmeyeceğini de bildiğiniz için her ne yaparsak yanımıza kâr kalacak diyorsunuz. Bizim aklımız ile alay etmeyin lütfen. İBB’ de yapıldığı iddia edilen 140 milyar için suç örgütü diye dava açtınız ama İBB’de olduğunu iddia ettiğiniz rakamın 6 misli daha büyük olan 830 milyar (ki bu direk olan kayıp birde yaşanan olaydan dolayı dürüst şirketlerin yaşadığı kayıp da 50 milyar) buna da MİLENYUM yolsuzluğu adı yakışır mı ?

Bu olayda kamu ve özel olmak üzere yüzlerce kişi bu işin içinde olduğu halde buna basit bireysel bir yolsuzlukmuş gibi göstermeye çalışanlar, İmamoğlu daha gözaltına alındığı dakikadan itibaren İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ DİYENLER NEDEN BU YOLSUZLUK İÇİN DE BİR İSİM BULAMIYORLAR ?

İsim bulmakta zorlanıyorlarsa ve bütün isimleri İmammoğlu'nun davasında kullandık diyorlarsa onlara BİR ÖNERİ Yapayım : Borsa Yolsuzluğu Suç Örgütü

İmamoğlu suç örgütü şeklinde tutuklanmasaydı 18 ay içinde karar verilmediği için yargılama tutuksuz devam edecekti ama SUÇ ÖRGÜTÜ olunca süre daha uzun oluyor.

Yolsuzluk sadece CHP’li belediyeler de mi oluyor ?

Tutuklanması halinde ekonomik hiçbir zarara sebep olmayacak Melih Gökçek’i ifadeye davet eden yargı en güçlü rakibi İBB başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması halinde ciddi bir ekonomik ve hukuki zararın olacağını bildikleri halde ülkemizin 12 milyar dolar kaybına aldırış bile etmediler. .

Hele bu olaydan sonra Adalete olan güvenin % 10’ların altına düştüğünü yaptığımız sokak röportajlarından her gün görüyoruz.

Anketimize inanmayanlar gelsinler Ak Partinin İstanbul’da en yüksek oy aldığı ilçelerde halk’ a beraber soralım ADALETE GÜVENİYORMUSUNUZ GÜVENMİYORMUSUNUZ Sorusunu.

Meslektaşım arkadaşım Ali Tarakçı Cuma günü bir bakan istifa edebilir dediği için Hapse atıldı. Yahu Gazetecilikte KULİS bilgisi diye bir şey var.

Gazeteci gördüğünü, bildiğini, duyduğunu yazar. Yazdığında yanlış yalan varsa dava açarsınız TEKZİP kararı çıkarırsınız itiraz ettiğiniz yalan yanlış haber kaç punto ile nerede yayınlanmasını istediğini MAHKEME aynı yerde yayınlanmasına karar verirse orada yayınlanır iş biter yaptığı duyuru ve yazdığı haberden dolayı HAPSE atmak da ne demek yahu ?

Ekrem İmamoğlu en yakın rakibi Ak Parti adayı Murat Kurum’a 1 milyon dan fazla oy farkı attı.

Bir dünya metropolü olan İstanbul’un başkanına bir ramazan günü sahurdan hemen sonra konutunu yüzlerce polis ile muhasara ederek gözaltına alınması doğru değildir.

Bazı omurgasız tipler şimdi susup iş işten geçtikten sonra işe yaramayacak boş ve manasız sözler söylemeleri anlamsız olacaktır.

140 MİLYAR ASRIN YOLSUZLUĞU İSE PEKİ BORSA YOLSUZLUĞU OLAN 830 MİLYAR NEDİR ?

Zorlama hesaplar ile örneğin Cebeci döküm sahası hesaplaması gibi yanlış işler de dahil edilerek İBB bağlantılı işlerden 407 kişinin karıştığı iddiası ile yazılan İDDİANAMEDE 140 milyar TL yolsuzluğuN yapıldığı iddia edildi.

Daha sonra yapılan eklemeler ile üç aşağı beş yukarı davaya dahil olanların sayısı daha da arttı.

Oysa sadece direk yatırımcıdan dolandırdıkları para 830 milyar olan Borsa FON vurguncularından dolayı 50-60 kişi göz altına alınmış.

Bu adamların yaptığı yolsuzluk nedeni ile işini doğru yapan namusları ile üreten ve ülkeye katkı yapan diğer firmalarında hisselerinden 50 milyar dolar kayıpları olduğunu uzmanlar vurguluyor.

140 milyar için 407 kişiye dava açılıyorsa 830 milyar içinde yaklaşık olarak 2.500 kişinin yargılanması ve 642 kişinin de tutuklanması halinde bir MALİYE TABİRİ OLAN İŞİN CESAMETİ bunu gerektiriyordu DEMEK mümkün ama benim hırsızım senin hırsızın meselesi var..

İnsanların tutuklanıp mağdur edilmesi beni memnun ve mutlu etmez. Herkes ile kavga eden Twitter Kuşu Melih Gökçek’e gösterilen tolerans neden Ekrem Başkan’a gösterilmiyor ?

Ey Ak Parti yöneticileri size sesleniyorum 1 milyon oy farkı ile sandıkta kaybettiğiniz İstanbul’u transfer oyunları ile almaya kalkmayın. Halk tabiri ile katte kulle, indra gandi ile sandıkta yenildiğiniz, hangi saikler ile sizin partinize transfer olan 5-10 meclis üyesi ile çoğunluk sağlayıp 1453 ‘de İstanbul’un ilk şehremini olan Hızır beyden 2025’e kadar yani 572 yıldır İstanbul’u yöneten hiçbir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaşadığı haksızlığı yaşamadı.

Ben 1453’den 2025’e kadar geçen 572 yıllık sürede daha kötü işlere muhatap olan diğer bir İBB başkanına rastlamadım. Rastlayan varsa bana adını söyleyin bende araştırayım.

Aslında 19 Mart 2025’den bu yana kendi gözlerim ile gördüklerimi yazsam emin olun 4.000 sayfayı çok rahat yazarım.

Ancak bu yazının konusu İBB Başkan vekili olan Nuri Aslan olduğu için 1.5 yıldır verdiği çalışmalara şahit olan birisi olarak başarısını yazmak içimden geldi.

Başkan vekilinin babası vefat ettiği gün ikindiye müteakip cenaze namazı kılınacaktı ama başkan saat 11.00’da Bağcılar’da Selim Sırrı Tarcan Spor ve Yaşam Kompleksinin açılışını yapıyordu.

Pek ala bu programı iptal edip acısını yaşayabilirdi. Ama o emeğe saygılı oldu. Bu kadar hazırlık yapılmış Bağcılar halkı da bir önce resmi açılışı yapılan spor kompleksinden yararlansın diye cenazesi olduğu halde açılışı iptal etmedi.

İBB ‘de 140 milyar İmar yolsuzluğu oldu iddiası ile EKREM İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ DİYENLER ÜLKEYE 50-60 MİLYAR DOLAR ZARAR VEREN KAMU KAYNAKLI FON SOYGUNUNDAN DOLAYI SANKİ BU KADAR BÜYÜK BİR İŞ BİREYSEL YAPILMIŞ GİBİ HAREKET ETMELERİNİ DE GÖRMÜYOR DEĞİLİZ …

İBB Başkan vekili Nuri Aslan İmamoğlu ve Zindan’ da Tutsak olan diğer yol arkadaşlarından da tavsiye alarak 1.5 yıldır muhteşem işler yapıyor.

Ak Parti şu an bütün hazırlıklarını İmamoğlu’nun AHMAK davası YARGITAY tarafından ONANIRSA Nuri başkanın başında olduğu İBB’ yi meclis üyesi oylaması ile almak adına hesap yapılıyor. Bu tür bir İBB başkan değişikliğini Ak Partili Adil seçmende içine sindiremiyor demedi demeyin.

Ey Ak Parti Ekrem İmamoğlu adayınız Murat Kurum’a 1 milyondan fazla oy farkı atsa da yaptığımız çalışmalarda Meclis çoğunluğu bize geçti yapılacak meclis oylaması ile adayımız kazandı demek o kadar basit ve kolay değil.

İBB’ ye dokunmayın...Ülke seçmeninin % 20 sinin yaşadığı İstanbul’da benim irademi sonradan parti değiştiren 5-10 meclis üyesine bırakmayın.

Yazımı bilge lider Aliya İzzetbegoviç ‘in şu muhteşem sözü ile bitireyim ;

"Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır."

İstanbul Times - Hüseyin Çetiner