Her seçim öncesi falan parti mensupları ile filan parti mensupları arsında çıkan kavgada kaç kişi öldü bilmem kaç kişi yaralandı haberlerini duymakta yorulduk. İnşallah bu seçim öncesi ve sonrası sadece siyasi düşünce farkından dolayı hiçbir kavga çıkmaz ve haksız yere kimse öldürülmez.

İşte Maide suresi 32 Ayet Yahudilerin Hz. Peygamber ve Müslümanları öldürmek için plan yaptıkları bir ortamda inmiş ve bize şunu söylüyor:

İşte Maide Suresi 32

İşte bundan dolayı İsrâiloğulları’na şöyle yazmıştık: “Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler.

SEÇİM İSMİ ÜSTÜNDE BİRİSİ KAZANACAK BİRİSİ KAYBEDECEK BUNUN İÇİN BİR CAN’A KIYIP DÜNYA VE AHİRETİMİZİ KARARTMAYA DEĞMEZ…

Aklıma hemen bir önceki 31 Mart 2019 yerel yönetim seçimlerinde Malatya’nın Pötürge ilçesinde Ak Parti Pötürge Belediye başkanı adayı ile saadet partisi adayı yakınlarının kavgasında 2 vatandaşımızın öldürülmesi emin olun değil Pötürge belediye başkanlığını İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı makamı olsa bile kesinlikle iki CANIMIZIN Öldürülmesine değmez.

Bu seçimde nerede olursa olsun böyle bir şeyin yaşanmamasını istiyor ve bekliyorum. Çünkü Ayet Apaçık ortada dururken azgınlaşan inaların basit bir seçim için bir cana kıymalarını kabul etmiyorum.Allah bizlere feraset ve akıl versin inşallah.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLARI HAKKINDA KISA BİR FİKİR BEYANI…

Neden İstanbul’un 39 ilçesi içinde sadece Zeytinburnu dediğinizi duyar gibiyim. Sebebi şudur İşimiz, aşız ve evimiz burada onun için bu makalemizi burada aday olan belediye başkanları hakkında kısa bir fikir beyanı yapmak istedik olay bu kadar net.

MEVCUT BAŞKAN VE AK PARTİ ADAYI AV.ÖMER ARISOY

1999’dan 2015 yılına kadar Murat Aydın’ın danışmanı ve yardımcısı olarak tam 15 sene birçok projenin fikir babası ve uygulayıcı başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra nasibi ve rızkı TOKİ’ de olunca orada görev yaptı. Burada iken Kültür bakan yardımcısı olarak bu sefer Ankara’ya gitti. 31 Mart 2019’de benimde nacizane Ak parti Zeytinburnu Belediye başkan aday adayı olduğum dönemde Recep Tayyip Erdoğan tarafından Zeytinburnu belediye başkan adayı olarak atandı.

Daha önceki görevlerinde işi gereği kamera ve ön plana çıkmaktan çekinen başkanın bu durumu gören ve bilen birisi olarak başkan olursa hak ile nasıl iletişim kuracak diye endişelerim vardı.

Doğrusunu söylemek gerekirse başkan seçildiği günden bu yana sürekli halın içinde olması ile geniş bir kitlenin takdirini kazanan sayın Ömer Arısoy İBB ile yapacakları dışında bütün vaadlerini ve daha fazlasını yaparak 31 Mart 2024 içinde partisinin adayı yapıldı.

Hak tarafından sevilip sayılmasına rağmen bazılarının başkan halk senden memnun senin çalışmana bile gerek yok sözlerine lisan-ı hal ile siz bu sözü söyleyerek bana iyilik değil kötülük yapıyorsunuz.

Çünkü seçim kurulu kesin kararını verip mazbatayı vermeden seçim garanti değil diyerek seçmen’e saygısını ifade. Ömer Başkan Zeytinburnu halkının önemli bir kesimi tarafından benimsendi.

2019’da Ömer başkanın partisi daha favori iken bugün başkan partisinden daha ön plana çıktığını söylersem kimse bana o zaman bağımsız aday olsun metaforu öne sürmesin. Bunu derken Partinin önemsiz olduğunu elbette söylemiyorum.

Peki Ne diyorum önceki seçimde başkan bu seçime göre daha az tanıyordu demek istedim. Başkan Arısoy’un daha doğrusu bütün Ak Partili başkanların en büyük dezavantajı yüksek enflasyon ‘dan dolayı yaşanan hayat pahalılığı sandığa nasıl yansır düşüncesi Arısoy’un en büyük dezavantajı olarak görülüyor.

Diğer bir handikapı da daha önce beraber görev yaptıkları Gökhan Kasap’ın yıldızı parlayan Yeniden Refah Partisi adayı olması sayılabilir.

CHP ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ŞEHİR PLANCISI ONUR SOYTÜRK SEÇİMİ ALMAK İÇİN CİDDİ BİR ÇABANIN İÇİNE GİRDİ..

Zeytinburnu CHP’de 7 aday adayı var iken İBB İmar müdürü’nün aday yapılması ilk başta biraz tepki ile karışlanmış olsa da CHP ilçe örgütü genç,dinamik,aktif pratik ve yüzü güve veren Şehir Plancısı Onur Soytürk’ü kabullendi.

Soytürk 31 Mart 2019’da partisin burada seçimi 6.539 oy ile kaybetmesinden cesaret alarak 31 Mart 2024‘de seçmen sayısının 187.074 kişi olduğu bir seçimde aradaki fark olan 6.539 oy daha fazla alarak seçimi kazanmak mümkün diyor.

31 MART 2019 İSTANBUL ZEYTİNBURNU SEÇİM SONUÇLARI

Seçmen Sayısı : 188.860 (Bu seçide 1.786 seçmen azalmış)

Kullanılan Oy : 154.871

Açılan Sandık : 555

Katılım Oranı : %82.00

Geçerli Oy : 150.496

Geçersiz Oy : 4.375

Bu seçimde üç aşağı beş yukarı katılımın bu civarda olacağı bekleniyor.

Tabi ki her seçimin kendisine özgü bir zemini ve ortamı vardır. 2019’da farklı siyasi ve Ekonomik şartlar vardı, bugün ise daha farklı şartlar mevcut. Kesinlikle seçmen sandığa gidip oy kullanıp sandık sayımı yapılıp hangi adayın ne kadar oy aldığı kayıt altına alınmadan şu aday önde bu aday arkada diye yapılan öngörüler sadece tahminden ibaret olan bir geçerliliği yoktur.

35 yıldır aklı siyasete eren bir basın mensubu olarak bu seçimin 1999 yılında yapılan belediye seçimlerine benzeyebileceğini tahin ediyorum. DEM’in Zeytinburnu’nda Belediye başkan adayı ve meclis üyesi çıkarmaması CHP adayı için bir avantaj olarak görülüyor.Burada seçim 3 parti adayı arasında geçecek gibi görünüyor.

YENİDEN REFAH PARTİSİ ZEYTİNBURNU BELEDİ0YE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN KASAP “İLÇENİN HAS EVLADI” SLOGANI İLE SİYASİ MÜCADELESİNİ VERİYOR…

Gökhan Kasap’ın Babası Ravi Kasap’ 1994’de seçimini kazanan Dr. Adil Emecan’ın meclis üyesi idi. Ve aynı zamanda imardan sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra 3 dönem Ak Parti ‘de Belediye meclis üyeliği görevinde bulunmuş tecrübeli siyasetçidir.

Ak Parti’nin 3 dönem kuralı gereği meclis üyesi olamayınca bu sefer genç oğlu Gökhan Kasap Meclis üyesi olarak babasından görevi devir alarak Zeytinburnu siyasetinde söz sahibi oldu. 15 sene Murat Aydın’ın başkan yardımcılığını yapan Kasap 2019’da Ak Parti de aday adayı oldu. Tam 15 sene Belediye başkan yardımcılığı yapan Gökhan Kasap 31 Mart 2024de ise Yeniden Refah partisi adayı olarak “Zeytinburnu Has Evladına Sahip Çıkıyor” sloganı ile aktif bir giriş yaparak siyasi mücadelesini vererek seçimi kazanacağı söylüyor.

Güçlü bir meclis üyesi listesi yapan Kasap’ın partisi ile kez bir yerel yönetim seçimine girdiği için ne kadar oy alacağını tahmin etmek oldukça zor.

Ancak Yeniden Refah Partisi 1.sıra meclis üyesi Onur Dolar ile Gökhan Kasap Uyum içinde çalışarak Milli görüş davasının kurucusu merhum Erbakan’ın kabri Zeytinburnu’nda burada seçimi kazanarak hocamıza hediye edeceğiz diyerek samimi ve içten çalışmalarına devam ediyorlar .

Saadet Partisi adayı Av. Samet Gülaydın’da meclis üyesi listesine seçim kurulan vererek bu seçimde bizde varız dedi.

İyi Parti adayı Veteriner hekim Prof.Dr. Kürşat Özer ‘de partisinin Zeytinburnu’nda temsil edecek. Ülkücülerin tek adayı olarak görülen Prof Özer’ in de 6 ile 9 bir arasında oy alabileceği tahminleri var.

Aslında yazacak çok şey var ama şimdilik bu kadarı ile iktifa edelim.

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner – 27.02.2024