Ak Partiye destek veren seçmen bizden önce insanlar hastanede rehin kalıyordu.

Muayene olmak için saatlerce kuyruk beklemek zorunda kalıyordu şu an randevu alıp gidip muayene oluyorsunuz diyorlar.

Eskiden doktorun yazdığı ilaçları bulup almak hayaldi şimdi ise küçük bir fark ödeyip her hangi bir Eczaneden almak çok basit ve kolay.

Milli savunma konusunda İHA’ mız, SİHA’ mız, DİHA’ mız yoktu. Duble yollarımız azdı. Bizden önce 80 yılda yapılan duble yolların çok çok daha fazlasını biz sadece 20 yılda yaptık.

Evlatlarınızın okul kitaplarını paranız ile bulup satın almak bir çile idi. Ak Parti döneminde bu çile bitti.

Bir kuruş para ödemeden bütün ders kitapları okulun açıldığı gün evladınızın okul sırası üzerinde kendisini hazır bekliyor diyerek övünüyorlar.

Ak Partili dostlarımın yukarıda söyledikleri her şey doğru hatta azı var çoğu yok.

Örnek vermek gerekirse eskiden şehirlerarası otobüslerde ve kapalı yerlerde sigara içmek serbestti,

Benim gibi hayatında sigara içmeyenlere ciddi derecede zulüm ediliyordu çok şükür bu durum arttık yok.

Elbette 24 yıldır 103 yıllık Türkiye’yi yöneten Ak Parti bugüne kadar hiçbir hükümete nasip olmayan 24 yıl tek başına yönettiğine göre elbette bazı şeyleri de yapması beklenir.

Ak Parti’den önce emekliler kuyrukta ölüyordu, tüp kuyruğu gaz yağı, benzin, mazot kuyruğu vardı. Bugün her şey güllük gülistanlık diyorlar.

Zaten bir şey yapmamış olsaydı bu halk bu kadar süre tahammül etmezdi.

BAZILARI DA AK PARTİ ÖZELLİKLE UYGULADIĞI YANLIŞ EKONOMİK POLİTİKALAR YÜZÜNDEN ÜLKE 2002’DEN DAHA KÖTÜ DURUMDA DİYOR…

Bir basın mensubu olarak her iki görüş sahiplerini dinleyerek anlamaya çalışmak ve fikirlerine yayın mecralarımızda yer vermek benim öncelikli görevimdir.

Zaten makalelerimizde, haberlerimizde ve sokak röportajlarımızda bu durum bariz bir şekilde kendisini hissettiriyor. .

-2002’ade Ak Parti ülkeyi devir aldığı zaman enflasyon 31’i bugün 33

-Son 4 yıl önceye kadar en düşük emekli maaşı alanların maaşlarının % 15’i ile ev kirası ödeyebiliyorken bugün ise ancak 2 maaşları ile bir aylık kirayı ödeyebiliyorlar.

-1983’de Turgut Özal’ın Anavatan partisi darbeden sonra seçimi kazandığı günden tüp, gaz yağı, benzin veya mazot kuyruğu yok:

1974 Kıbrıs barış harekatı sırasında ABD ve diğer bazı ülkelerin bize uygulamış oldukları ambargodan dolayı bazı ekonomik zorluklarımız oldu.

Ancak aradan 50 seneye yakın bir süre geçmiş olduğu halde bunları öne çıkarıp oradan Ak Partiye puan çıkarmanın bir anlamı yok..

Dostlar zaman zaman gündemi takip etmek için sosyal medyada gezinirken ilginç videolar görüyorum.

Hemen hemen her seçim öncesinde bir ses 2002’den önce emekli hastane kuyruğunda ölüyordu.

Banka önünde maaş kuyruğunda perişan olan emekliler vardı denilerek biz iyiyiz algısı öne çıkarılmaya çalışıyor.

Başka bir resim veya videoda rahmetli Savaş Ay’ın Sosyal Sigortalar kurumuna bağlı hastanelerde yaşanan olumsuzlukları göstererek nerden nere geldik algısı için PR yapılıyor.

Emeklilerin maaşını aldıkları ilk günlerde kalabalık vardı yani planlama da eksikler olduğu için aynı gün yığılma oluyordu.

İster istemez sıra oluyordu o aslında basit bir şekilde düzeltilebilecek bir işti ama beceriksiz yöneticiler el atıp düzeltmiyorlardı.

Ak Parti’den önce yönetimsel bir çok sorun ve sıkıntı vardı bu doğru.

Ancak o zaman 25 yıl çalışıp emekli olan birisi aldığı emekli ikramiyesi ile evini ev arabasını alabilen bir çok insan tanıyorum.

O zaman en düşük emekli maaşı alan birinin tüm maaşının kiraya yetmediği anlar hiç olmadı bu ülkede son 4 yıldır en düşük emekli maaş alan 6 milyon emeklinin bırakın bir aylık maaşını 2 aylık maaşı bile bir kiraya yetmiyor.

Oysa çok eskiye gitmeye gerek yok 3-4 sene önce en düşük emekli maaşının % 15’i ile yaşanabilir bir ev kiralamak mümkün iken bugün 2 maaş kiraya yetmiyorsa HÜKÜMETİN suçu yok denebilir mi ?

Bugün 2026 yılının Haziran ayında 6 milyon emeklinin 20.000 TL aldığı bir ortamda ekonomi iyidir denebilir ?

6 milyon emeklinin iki maaşı İstanbul’un herhangi ilçesinde bir kira yetmiyorsa insanlar ekonomiden şikayet etmesin mi ?

Eskiden hastanelerde sıra vardı şu an yok deniyor. Oysaki şu an bazı branşlarda 3 – 4 – 5 – 6 – 7 veya 8 ay sonraya randevu verilen bölümler var. Yani bu seferde evlerinde bekliyorlar. Bunları söylerken sağlık alanında da hiç bir şey olmadı diyenlerden de değiliz elbette.

Hiç bir zaman her hangi bir partinin düşmanı olmadım. Bir partiyi kökten yermek diğerini de körü körüne övmek benim tarzım değildir. Hazreti Mevlana’nın meşhur bir sözü var der ki her şeye evet diyen aptaldır her şeye hayır diyen de zorbadır.

Yani insan bir partiyi seviyor ve onu destekliyor diye onun her şeyine körü körüne evet demeyip yapılan iş iyi ise iyi, kötü ise kötü demek gerekir.

TÜRKİYE’DE EN ALT DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR HİÇ BİR ZAMAN BOLLUK VE BEREKET İÇİNDE YAŞAMADI AMA SON 4 YILDIR İŞLER DAHA KÖTÜ OLDU…

En düşük emekli maaşı alan insanlarımız hiçbir zaman bolluk ve şatafat içinde yaşamadılar.

Ama hiç zaman da aldıkları maaş verdikleri ev kirasının yarısı kadar ‘da olmamıştı.

17 milyon 700 bin emeklimizin olduğu ifade ediliyor içlerinde 1 milyonu bir şekilde ev almamış olsun.

Bunlar hangi para ile kira verecekler hangi para ile geçinecekler ?

Sokak röportajı yaparken adının Emin Varol olduğunu söyleyen bir abi yanıma geldi. 35 sene çalıştığını bazı sorunlarından dolayı ev alamadığını emekli maaşının tamamının kiraya yetmediğini söyleyerek sokakta yaşamaya başladığını bizzat bana ifade etti.

Ak Partiye oy veren dostlarım her şey güllük gülistanlıkmış gibi konuşmasınlar.

Ak Partiye oy vermeyen dostlarımda öldük bittik beteriz demesinler ne öldük ve uçuyoruz.

Durum zor ama canla başla çalışırsak israf etmezsek zor günlerden hep beraber çıkabiliriz.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner