İlk günden beri CHP ve İmamoğlu 19 Mart 2025’de yapılan şafak operasyonuna Sivil darbe diyorlar.

Eğer bu dedikleri gibi bir darbe ise bunu yaptığı iddia edilen parti dimdik işin başında ve o Partinin kurduğu hükümetin iş başına getirdiği Adalet bakanının emrinde çalışan yargı mensupları bütün gücü elinde toplayan bir yapının İmamoğlu hakkında ne düşündüğünü hepimiz biliyoruz.

-O ikinci kez kazansa hükümet ve İBB meclisi elimizde onu topal ördek yapacağız

-Bu yolda çok kişi telef oldu

-Eyy Ekrem efendi eyyy

-Kız kulesini İBB’den aldılar

-Galata kulisi İBB’den aldılar

-Yerebatan Sarnıcını İBB’den aldılar

-İBB’nin ana binası Saraçhane’yi almak için yoğun bir çabanın içindeler

Bunların dışında daha nice saraylar ve İBB Mülkünü 300 sene önce kurulmuş ne bileyim falanca paşa’nın filanca sultanın vakfına ait diyerek el koyuyorlar.

Eski İBB başkanları Aytekin Kotil, Haşim İşcan, Ahmet İsfan, Bedrettin Dalan, Prof. Dr. Nurettin Sözen, Recep Tayyip Erdoğan, Ali Müfit Gürtuna, Kadir Topbaş Mevlüt Uysal döneminde bu yasalar ve vakıflar yine vardı neden İBB’ye bu kötülüğü yapıp malını kimse elinde almadı da İmamoğlu 5 sene içinde 3 kez İBB’yi açık ara fark ile kazanınca Ak Parti hükümeti düğmeye bastı ?

Ey Ak Parti hükümeti sen 3 Y ile İktidara gelmedin mi ?Geldin Bu halkı aptal mı sanıyorsun ?

İBB’nin çok başarılı bir şekilde yıllardır halka kullandırdığı mekanlarını hukuki boşluklardan yararlanarak elinden alman sana ne kazandıracak ?

Söyleyeyim halkın kızgınlığını, kırgınlığını ve nefretini. Senin hükümet olarak kinin aklının önüne geçmiş.

Sen istersin ki Ekrem İmamoğlu ve muhalefet partileri de sana biat etsin kontrollü bir şekilde hem iktidarı hem de muhalefeti ben yöneteyim’ in derdindesin.

Reis siz İBB başkanı iken eski ANAP’ lı bakan İmren Aykut bakan olarak İstanbul ile alakalı bir kara vermişti siz henüz o zaman daha genç biri siyasetçi olarak o gün gür ve yüksek sesiniz ile sayın bakana bu şehrin Belediye başkanı isem bana sormadan bu şehir ile alakalı karar alamazsınız diyerek bağırıyordunuz . Zaman ki hükümet İBB' nin elinden hiç bir şeyini almayı düşünmedi.

Siz ise İBB' nin ana binasını almak için ciddi bir çabanın içindesiniz: Bunu yapmayın, etmeyin kurumlar arasına nifak sokmayın. İBB de bizim Hükümette bu ayrılık gayrılık neyin nesidir ? Halkı kavga ve ayrılık çıkaranları sevmez bunu en iyi siz bilirsiniz,

Siz o zaman ortalığı yıkmıştınız ben buranın belediye başkanıysam burası ile alakalı benim dışımda karar alamazsınız diye bangır bangır hakkınızı savunuyordunuz.

Oysaki İBB’ nin daha kısa bir süre önce milyarlarca para harcayarak İstanbul halkı ve turistlerin hizmetine sunduğu Yerebatan sarnıcını elinden aldınız enflasyon mu düşütü ?

Kız Kulesini İBB’ den aldınız da Türkiye dünya sefalet endeksinde Venezuela ve Sudan’dan sonra 3.sıradan daha alt sıralara mı düştü ?

Cenevizlilerden kalma Galata Kulesini İBB’ den aldınız UGANDA’’nın 10 misli daha yüksek olan (yani yıllık % 33) enflasyon oranımız yarıya mı düştü ?

Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değsin.

Sonuçta o el koyduğunuz bütün yapılar yerinde duruyor. Sırf Ekrem İmamoğlu ve mesai arkadaşlarının moralini bozmak için yıllardır kimsenin aklına gelmeyen kötülükleri İBB’ ye yapmanız size bir şey kazandırmaz. Aksine küçük işlerle uğraştığınız için halk sizi ayıplar ve kınar benden söylemesi.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1994’te siz İBB Başkanı iken iktidarda başka partiler vardı. Kimse sizden Kız kulesini, Galata kulesini Yerebatan Sarnıcını elinizden almadı.

Aldığımız duyumlara göre İBB ile sembolleşen Saraçhane binasını da elinden almak için yeni bir çabanın içindesiniz.

4 milyondan fazla seçmenin oy verdiği başkanı seçmenin elinden alıp zindana attınız. Sizce bu adil ve doğrumu ? Sakın bizim elimize değil şikayet eden onlar şikayet edilen onlar deyip benim inanmamı beklemeyin.

Sizi aşırı seven bir seçmen kitlesi var onlar sizin ağzınızda çıkan ne olursa olsun doğrudur derler ve inanırlar inansınlar onlara bir şey diyecek değilim ama bende inanmayan kesim içinde yer alıyorum.

Bakın benim için sizin üniversite diplomanızın olup olmaması hiç mi hiç önem arz etmiyor. Bakın vekil olmak için üniversite diploması şart değilken hangi akıllı bunu Cumhurbaşkanlığı için şart koşmuş onu da anlayabilmiş değilim.

Ancak iş sizden çıktı birden bire İmamoğlu'nun yatay geçişi usulüne uygun değil denilerek diploması iptal edildi. Dünya uzaya turizm yapıyorken bizim zaman harcadığımız konulara bakar mısınız ? AHMAK,İSTANBUL SENİN UYGULAMASINDAN CASUS ÇIKARMAK,VS.VS.AKLA HAYALE GELMEYEN konularda rakibinizi davalara boğak neyin nesidir ?

Hep aynı bilirkişi neden bana denk geliyor diye soru sordu daha basın toplantısı devam ederken soruşturma açıldı. Hey maşallah 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinden sonra daha 1 sene geçmeden 19 Mart 2025 tutuklamalar ile bize 2 siyasi lider hediye ettiniz İmamoğlu ve Özgür Özel ..

Eski bakanınız sayın Süleyman Soylu defalarca İmamoğlu’na Ahmak dedi dava bile açılmadı.

Ancak Sayın Ekrem İmamoğlu ben yargı mensuplarına demedim dediği halde yok sen onlara söyledin denilerek AHMAK sözünden dolayı (Ahmak aklını yeteri kadar kullanmamak manasına gelen bir cümleden dolayı) açılan davadan dikkat buyurun tam 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl siyaset yasağı cezasına çaprtırıldı.

Bu sözü bir Yahudi’ye, bir Hıristiyan’a ve bir Müslüman söyleyin bu sözü söyledi diye İBB başkanına bu ceza verildi sizce bu ceza adil mi değil mi diye sorun içlerinde sadece bir tanesi adildir ve bu cezayı hak etti derse TAM SAYFA GAZETE ilanı ile herkesten özür dileyeceğim.

Bu doğruları yazıyorum diye Ak Partinin düşmanı da değilim. Her Müslüman ” EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER” Yani iyiliği emredip kötülükten alı koymalıdır.

Sayın Hükümet, sayın Ak Parti genel başkanı, sayın Reisicumhurum günü birlik menfaatler için hata ve yanlış yapmayın.

Evet Ekrem İmamoğlu siyasetin verdiği bir arzu ile atı alan Üsküdar’ı geçti seni cumhurbaşkanlığı seçiminde de yeneceğim demesini neden bu kadar şahsi bir mesele yaptınız ?

UNUTMAYIN bu ülkenin Demokrasi tarihinde Çoban sülo Garp cephesini kumandanı, İlk başbakan,2.cumhurbaşkanı İsmet paşa’ yı yemiş.

Demokraside yenmek kadar yenilmek de var. Bu yüz kızartıcı bir şey de değil. Ama sizin daha önce defalarca dediğiniz gibi hücre yenilenmesi adına bırakmayı da bilmek lazım.

Yapma etme eyleme bu küçük hesaplar sana sandıkta pahalıya patlayacak demedi deme reis.

31 Mart 2024 Yerel yönetim seçimlerinde den sonra CHP’yi de yönetme isteğiniz kabak gibi artık ortada.

Dişinize göre göre muhalefet yok derken bile bir müdahale öz konusu.

Siz iktidarasınız ne yapacaksınız muhalefeti var mı yok mu işine bakmayın bırakın onu da muhalefet kendisi çözsün.

Yıllarca Kemal Kılıçdaroğlu’na dinimizde kişinin sevmediği olumsuz lakaplar takarak bay bay Kemal dediniz, bay Kemal dediniz, Ankara’dan öteye gidip halkın içine çıkamıyor deyip eleştirdiniz.

Özgür Özel’de halkın içine inip siyaset yapıyor ona da gel Ankara merkezli, siyaset yap dediniz.

O bunu kabul etmedi bu sefer dokunulmazlığın kalkacak sende Ekrem’in yan odasına gideceksin diyerek yandaş kanallar tehdit işlemlerini çoktan başlattılar.

İmamoğlu 16 Aydır Kodeste, Yavaş’ın peşini davalar ile bırakmıyorsunuz, Özgür Özel’e dokunulmazlığın kalkacak baskını var.

Bir hakim veya bir mübaşir Ak partili bir milletvekiline soytarılık yapma diyebilir mi ?

Ülkem adına üzülüyorum CHP’li vekiller Suat Özçağdaş ve Sezgin Tanrıkulu bugün TBMM’de yarın olmayacak ancak halkın vekiline bir yargıç nasıl soytarılık yamayın der ?

İMAMOĞLU,YAVAŞ VE ÖZEL KESİNLİKLE AK PARTİ İLE LAF DALAŞINA GİRMEDEN SADECE ÇARŞI PAZAR HALKIN ARASINDA GEZSİNLER SEÇİM GÜNÜNÜDE EN ÜVRA KÖY SANDIĞINA BİLE MÜŞAHİT KOYUP ISLAK İMZALI MAZBATA İLE KENDİ OYLARINI AKNEŞLERİNİHEAPLAYSINLAR YENİ PARTİ İLE SEÇİMİ KAZANMAZLART BEN GAZETCİLĞİ BIRAKIRIM…

19 yıldır İstanbul ağırlıklı olmak üzere % 99’i siyasi içerikli olmak üzere toplam 7 binden fazla sokak röportajı yapıp yayınlayan bir gazeteyi yazarım.

19 Mart 2025 İBB Tutuklamalarına dayanak olan belge ve bilgiler olabilir.

103 yıllık Türkiye cumhuriyetinde hangi kurum ve kuruluşa bakarsanız bakın siyasi otorite olarak istediğiniz zaman bir gerekçe bulup tutuklama,hapse atma ve görevden almanın önü her zaman açık olmuştur.

Şu an her hangi bir en temiz Ak Partili belediye ne kadar temizim derse desin ya danışman sıfatı ile il başkanlığında çalıştığı halde bir belediye de maaşı ve sosyal Güvenlik pirimi ödendiğini işin erbabı bir çok kişi biliyor.

Yıllar önce bilgi edinme yasası kapsamında bir belediyemize dilekçe yazıp belediyenizde danışman kadrosunda çalışan sayısı nedir diye soru sormuştum ilk başta bu gizli bilgi edinme yasası kapsamına giriyor bilgi vermeyiz dediler.

Ek bir dilekçe yazarak ben danışmanların özel bilgilerini sormuyorum sadece kaç kişi çalıştıklarını söylemeniz gerekir diye ısrar edince danışman kadrosunda çalışan sayısı 17 diye cevap verdiler.

Oysa o ilçeyi çok iyi biliyordum ve 17 danışman ile bir kez dahi karşılaşmadım. Çünkü maaşlarını o belediyede alıyorlardı ama emeklerini o partinin il bakanlıklarında kullanıyorlardı.

Bu uygulama bugünde iktidar olsun muhalefet olsun fark etmeden her partide devam ediyor.

Özetle Tutuklu belediye başkanları ve kamu çalışanları ne kadar iddialı savunma yaparlarsa yapsınlar halkın seçtiği milletvekillerine vekilsiniz diye burada soytarılık yapmazsınız diye bir yargı mekanizmasının özür dileriz siz gayet doyurucu bir savunma yaptınız biz de tatmin olduk ve sizi tahliye ediyoruz demeyeceklerini hepimiz çok iyi biliyoruz.

ŞU AN HUKUKSUZLUKLARIN SON BULMASI VE ADALETE YENİDEN GÜVENİN TESİSİ İÇİN YAPILAMSI GEREKEN TEK ŞEY ÜLKESİNİ SEVEN HER KESİN SİYASİ BİR DEĞİŞİM İÇİN ÇALIŞMASI GEREKİR

Ülkenin siyasi geçmişine baktığınız zaman ortalama olarak her 20 ile 23 yıl arasında köklü bir siyasi değişimin olduğunu görüyoruz.

Örnek vermek gerekirse 12 Eylül 1980 Kenan Evren’in yaptığı askeri darbeden sonra Evren Emekli Orgeneral Turgut Sunalp’e kurdurduğu Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP)’nin seçimleri kazanacağını hayal ediyordu.

Ancak basiretli ve feraset sahibi bu halk ne yaptı darbeci Evren’i hüsrana uğratarak Turgut Özal’ın Anavatan Partisini iktidar yaptı.

Hatta Özal’ın vekil listesinin son sırasına yazdığı bir çok kişi nasılsa biz seçilemeyiz diyerek kahvede pişpirik oynarken seçim sistemindeki adaletsizliklerden dolayı en yüksek oyu alan partinin o ildeki bütün vekilleri aldığından dolayı Ordu da ki 5.sıra vekil bile kahvede oyun oynarken vekil seçildiğini öğreniyordu.

ANAP’ın iktidar olduğu 6 Kasım 1983’den tam 19 sene sonra Ekonominin berbat olduğu enflasyonun % 31 olduğu 3 Kasım 2002’den önce ANAP,DSP ,DYP hükümetleri iş başındaydı.

Erdoğan hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye yola çıktı.3 Kasım 2002’de girdiği ilk seçimde % 34 ile 364 vekil alarak tek başına iş başına sloganını gerçeğe dönüştürüp yönetimi devir aldı.

Bugün Ekonomi o günden daha kötü. Enflasyon bugün o zamandan daha kötü. O gün enflasyon 31’di bugün 33.

Özellikle yüksek kira ve konut fiyatları o günden kat be kat daha kötü durumda..

Birçok kişi daha önce CHP içinde ayrılıp parti kuran ve başarılı olamayan İsmail Cem, Emine Ülker Tarhan ve Muharrem İnce’nin kurduğu partileri örnek gösterip İmamoğlu, Yavaş ve Özel’ ın kuracağı parti de başarılı olmaz derlerken bile bile yalan söylediklerine eminim.

Bu yeni partiyi birilerine benzetecekseniz CHP içinde çıkan Adnan Menderes’in kurduğu Adalet Partisine, Fazilet Partisi kapatıldığı zaman kurulan yeni parti olan Saadet’e geçmek yerine vekiller ve belediye başkanları yeni kurulan Ak Partiye geçtiler.

Tarihe not düşmek için bu makalemi saklayın CHP’ye Butlan isteyenler günah çıkarmak için ben Butlana karşı idim ve katılmıyordum diyecekler ama zamanında tepkilerini cesurca ortaya koyamadıkları herkes onlara gülüp geçecekler.

BİSMİLLAH DEYİN PARTİYİ KURUN VE TAM YOL İLERİ DEYİN BU İŞ BİTMİŞTİR SEÇMEN KARARINI VERDİ.

Erdoğan Mayıs 2023’de Kayseri mitingine Bağ Kur’lu 7.200 gün ile emekli olacak diye söz verildi.

O günden bu yana 3.5 yıl geçti. Bu satırların yazarı olarak emekli olmak için 2.300 gün fazla pirimim var.

04.10.200’de Bağ Kur’ lu olduğum için 13 ay farkı ile EYT yi kaçırdım.

Emekli edilmiyorum. Şirket ortaklığım devam ettiği için her ay 10.156 TL pirim bedeli ödüyorum. Şu an bu aydan sonra zamlı rakam ile pirim ödemesi devam edilecek.

Neden Erdoğan’ın sözü 3.5 yıldır yerde kaldı ? Hadi emekli yapmak için verdiğiniz sözü çiğnediniz diyelim neden hak sahibinin bir dilekçe ile pirim ödememi sonlandırmak istiyorum talebini şirket ortaklığınız devam ettiği sürece pirim ödemek zorundasınız diyorsunuz bana.

Bu ve benzeri hatalarınızdan dolayı toplumun % 75’i kendisini bir mağdur grubuna dahil görüyor. Atanamayan öğretmen emekli edilmeyen Bağ Kur’lu vs.vs.

Yazacak ve söyleyecek o kadar çok şey var ki nasılsa hükmet yapmayacak diye artık söylemekten ve yazmaktan bıktım.

İBB Tutukluları başta olmak üzere kim haksızlığa uğradığını düşünüyorsa hak, hukuk, adalet istiyorsa 25 yıldır ülkeyi yöneten hükümetin 25 senede çözüme kavuşturamadığı sorunlarını bu 5 yılda çözeceğine neden inanacaksınız ?

Özetle Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ın başında yer alacağı yeni parti bu ay (Temmuz 2026) içinde kurulmalı.

Kesinlikle Ak Parti ile kavga etmeden halkın ekonomik, adalet, eğitim tarım ve hayvancılık alanlarında yaşadıkları sorunlarına cevap verecek çalışmalarında içinde yer alırlarsa İLK SEÇİMDE TEK BAŞINA İŞ BAŞINA İNŞALLAH.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner – 4 Temmuz 2026