19 Mart 2025’da bir şafak Operasyonu ile İmamoğlu ve 106 arkadaşı gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İktidar Partisi ve yandaş medya asrın yolsuzluğu derken CHP ve İBB Başkanı İmamoğlu kendilerini ezici üstünlük ile yendiğimiz için hukuki değil siyasi bir kumpas davası ile bizi yıpratmaya çalışmak için bunu yapıyor dediler.

İBB’nin 2019-2024 arası 5 yıllık tüm bütçesi 495 milyar olduğu halde onlarca gazete günlerce asrın soygununda İBB’nin 562 milyarını yok ettiler manşetleri attılar.

Ancak 1 sene sonra yazılan İDDİANAME’ de 562 milyar yoktu yarıdan fazlası faraziyeler üzerine hesaplanan ÇEBECİ döküm sahasında edilen zarar denilerek 140 milyar zarar çıkarıyordu.

Ekrem İmamoğlu 5 sene içinde 3 kez Rekor oy ile İBB Başkanı seçildi.

Murat Ongun İBB Medya A.Ş. yönetim kurulu başkanı.

Fatih Keleş İBB Spor Kulübü başkanı.

Kağan Sürmegöz İBB Emlak Yönetim daire başkanı ve bir çok İBB çalışanı neden 16 aydır Silivri zindanında ?

Şimdi empati nedir, kul hakkı nedir, bilmeyen bazı kindar partililer hemen diyecekler ki onlarda kamu kaynaklarını har vurup harman savurmasalardı.

Bakın sevgili muhalif okurum, şu an zindan da olanlar, yakınları ve makul düşünen bizim gibi basın mensupları dahil akıl sahibi hiç kimse hakkında iddia olanları bırakın yargılamayın demiyor. SADECE ADALETLİ VE EŞİT OLUN DİYOR…

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Keleş ve Kağan Sürmegöz başta olmak üzere şu an İBB Davasında tutuklu yargılanan 53 kişi hakkında zaten bütün deliller toplandı. İtirafçılar veya iftiracılar her şeyi söyledi.

Yani bütün sözlü ve yazılı delilleri gerek 19 Mart 2025 öncesi gerekse de ondan sonra 16 aydır her şeyi zaten topladınız. Yani karartılacak delil yok artık.

Siz İmamoğlu ve burada isimlerini yazdığım 3 arkadaşının her birine 1 milyar dolar para verip kaçın derseniz onlar hiç kaçar mı ?

Allah aşkına bu değerli devlet adamlarını zindana atanlar onların kaçacağını bilse vallahi de billahi de yarın yurt dışı yasağı da koymadan serbest bırakırlar.

Bu ülkede yaşıyoruz elbette siyasi otorite Ekrem İmamoğlu’ na onlarca bakan’ a valiye ve kaymakama rağmen sen 5 sene içinde İBB’de oylarını arttırıp bizi yendiğin için seni tutukladık mı diyecek ?

Saçma sapan bahaneler ile dava açtılar ve açıyorlar. Bakın İmamoğlu’nun ilk dönemi olan 2019 -2024 döneminde dava açılmadı.

İkinci döneminde ise daha 1.sene dolmadan 19 Mart 2025’de kara gün ile İBB’ye çökmek için yola çıktılar.

Öğrenci ve halk Protestolarından korktukları için İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklamalarını ekonomik suça döndürdüler. .

Üstüne üstlük siyasete girip bize meydan okuyan ülkenin en zengin ailesi olan Uzanlara ve Seni başkan yaptırmayacağız diyen Selahttin Demirtaş’ın başına ne çoraplar ördüğümüzü görmedin mi ?

İmamoğlu 31 Mart 2019’da seçimi kazandığı zaman reise haber salıp deseydi ki Tayyip abi İstanbul senin aşkın.

Beni kenar ilçe belediye başkanı diyerek küçümserken kendi adayınız için böbürlenip bizim adayımız başbakan diyerek övündünüz.

Allah insanları küçümseyip mağrurlananları sevmez. Olan oldu geçen geçti.

Ben sizinle kavga etmek istemem sizin destek verdiğiniz TÜGVA -TÜRGEV ve diğer vakıf ve dernekleriniz ile de kavga etmek istemem hep beraber İstanbul halkına hizmet etmeye varım deseydi.

AHMAK davası açılmaz açılsaydı da 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 sen siyaset yasağı çıkmaz diploma iptal davası açılmazdı.

İmamoğlu’nun Atı alan ÜSKÜDARI geçti ve ben CHP’ Nin cumhurbaşkanı adayıyım sözü reisi kızdırdı.

Gengizhan’ın Meşhur sözü var ya;

“Yaşamak istiyorsan yalvar

Ölmek istiyorsan karşı çık”

Reis belki bu sözü açık açık söylemiyor ama icraatleri ile bu minvalde hareket ediyor.

Sevgili okurum peygamberler tarihini bir kaç kez okuyan birisi olarak Hazreti Adem’in ve Hz. Havva’nın ilk iki insan olduğunu ve Hz. Adem’in aynı zamanda ilk peygamber olduğunu öğreniyoruz. Yani bir anne ve babadan en fazla olsa olsa 15-20 çocuğu olur.

İlk çocukları Habil ve Kabil’dir. İlk doğan oğulları Kabil bir çiftçi Habil ise çobandır. Kabil kardeşi Habili bir kıskançlık yüzünden öldürüp katil oldu.

Dostlar burası dünya…

Daha dünya nüfusu sadece 15 veya 20 kişi iken Peygamber evladı olan Kabil kardeşi Habili öldürüp katil oldu.

İnsanoğlu hata eksik veya yanlış yapabilir ama aynı yanlışı senin başkanların yapınca Partinizin o zaman ağır toplarından olan merhum Prof.Dr. Burhan Kuzu oğlan bizim kız bizim dava mava yok demişti.

Ama rakip parti belediye başkanını salça parası gönderdi diye dava dosyasında hesap soracaksınız.

Kendi içişleri bakanın İBB’de 700 Terörist var diyecek aylarca yandaş gazeteler manşet atacak bu dava da bir şey çıkmayınca Soylu’ nun avukatı pişkin bir şekilde Müvekkilim siyasi olarak konuştu diyecek ve yargı ona ceza vermeyecek.

Olmaz olma olmaz. Aynı bakan defalarca İmamoğlu’na AHMAK dediği halde ona da dava açılıp ceza kesilmedi.

BU SİSTEM ACİLEN DEĞİŞMELİ NEDEN Mİ ?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İki dudağı arasından çıkan SENİ Bakan Yaptım denilerek bakan yapılmadı mı YAPILDI.

Aynı Süreç ADALET Bakını Akın Gürlek içinde geçerli.

CHP’ li ve DEM Partili onlarca Belediye Başkanı için kesinleşen yargı kararı var mı yok …Terörün azdığı dönemde çıkarak bir düzenleme ile içişleri bakanın aciliyet var diye başkanı görevden alıp tutuklanması için aynı kişiye bağlı olan adalet bakanlığının kucağına atılan başkanları yıllarca zindanda sorgusuz sualsiz tutmanızı KABUL ETMİYORUM. Bu doğru adil ve hukuki bir yol değildir.

CHP son yerel yönetim seçiminde 1.Parti olduktan sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Erdoğan Canlı yayında İBB Meclis çoğunluğu ve hükümet bizde İmamoğlu 2.kez kazansa bile biz onu TOPAL ördek yapacağız demedi mi DEDİ ?

Akın bakan savcı iken ne kadar muhalif var ise bir şekilde ceza verip tutuklattığını biliyoruz.

Türkiye de yaşayan herkes İçişleri Bakanının kendi kafasında Ülkenin en büyük şehrin Belediye başkanını TUTUKLATTIĞINI iddia edebilir mi ?

Cevap bal gibi belli HAYIRRR.

Yine Ülkede yaşayan okur yazarı olan ve Hukuk fakültesi 1.sınıfa giden bir öğrenci kadar Hukuk bilgisi olan her hangi bir vatandaş bu tutuklama hukukidir siyasi değildir diyebilir mi DİYEMEZ.

YANİ DEMEM O Kİ PARTİ FARKI GÖZETMEDEN İKİ SİYASİ MAKAM OLAN İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANI'NIN İKİ DUDAĞI ARASINDA RAKİP PARTİ BAŞKANLARINIM TUTUKLANMASI DOĞRU DEĞİLDİR.

KİMSE BANA TUTUKLAMA KARARINI VEREN HAKİMLER SİYASİ DEĞİL DEMESİN.

Dünyanın hiç bir yerinde o ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanı tutuklanıyorsa SİYASİ OTORİTENİN GÜÇLÜ BİR İSTEĞİ VE DESTEĞİ

OLMADAN OLUYOR DEMEK SALAKLIKTIR.

Kağan Başkan muhteşem bir söz söyledi.Ben AkParti dönmdminded eib’de çalıluuudm kem bir söz döyueldi

"Bu tür büyük işlerde dünyanın her yerinde siyasi otorite rakibinin Bağımsız olmazsa da kesinleşmiş Yargı kararları olmadan zindan' a atmaları halinde o ülkeye yabancı sermaye gelmeyeceği gibi yerli sermaye de orada durmaz.

Ez cümle görünürde iki bakanın ama arka kapılar ardında rakip parti genel başkanının isteği ile işlerin yapıldığını bilecek kadar yaşımız var.

Kağan Sürmegöz bir baba, bir eş diyelim ki yargılama sonunda suçsuzluğu ortaya çıktı boşuna hapis yattığı ortaya çıksa kim bunun vebalini ödeyecek ?

Hiçbir zaman İBB dahil her hangi bir kamu kurumunda ne tür işler olduğunu bilmediğimiz için faraziyeler üzerine şu oldu bu olmadı diyecek durumda değilim.

Adil bir yargı olsa suçlanan kişinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayıp doğru dürüst bir yargılamanın yapılacağına halk inansa işler daha kolay gidecek ama ADALET’e güven ne yazık ki % 20’ Ye Düşmüş durumda.

İktidardın bülteni gibi haber yapan Demirören Holdindg’in patronuna börtü böceğin yaşam alanında bulunan yeşil alana imar verip 600 milyon dolar Holding’e rant sağlayanlara dava açılmayacak mı ?

Merhum Kadir Topbaş 2009 İstanbul sel felaketinde benim yanı başımda yaptığı basın açıklamasında Basın Ekspres yolunda dere yatağı yapılan ne kadar bina varsa yerle bir edeceğiz demişti.

Ancak bir süre sonra hiçbir bina yıkılmadığı halde her birisi 30-40 kat olan gökdelen imarı verildi.

Yeşil alana imar verenler, İstanbul’a ihanet ettim diye ikrar verenleri, kıyı kanuna ihanet edip imar verenler ne zaman hesap verecek ?

Merhum Demirel’inde dediği gibi hiçbir uçak ömür boyu havada durma ya inecek ya düşecek.

İBB’de tutuklu olan 53 kişi inşallah en yakın zamanda özgürlüklerine kavuşacak ve ben buna kalben inanıyorum.

Kağan başkan savunmasında muhteşem bir söz söyledi “Ben 2019 öncesi de bu görevde idim. Hata bu dönemde kamu haklarını daha fazla koruyoruz o zamanki Kağan’a bir şey yok ama 2019’dan sonraki Kağan’a dava var ve 16 aydır cezaevindeyim dedi.

İstanbul Times -Hüseyin Çetiner-25 Haziran 2026