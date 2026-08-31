Yasalarımız kaç şüphesi ve delil karartma ihtimali yoksa TUTUKLAMAYI son çare olarak görür.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun kaçma şüphesi yoktu ve deliler Beylikdüzü belediye başkanı olduğu 2014’den 19 Mart 2025’e kadar toplanmıştı.

Doğru olan zaten Gökçek’in tutuklanması değil ama aynı şey Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları içinde uygulanması doğru olandı. Ama uygulanmadı.Tam 18 aydır İBB’nin beyin takımı zindan da.

Yahu CHP’li belediye başkanları İBB’yi yönetemiyor biz onları topal ördek yapacağız dediğinizi de biliyoruz.

DİKKAT EDİN…

Dikkat edin 18 Mart 2025’de hiç bir sebep yok iken yıllardır sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması sık sık polemik konusu olurken her ne hikmetse İstanbul Üniversitesi 32 sene sonra Ekrem İmamoğlu ve 28 diğer kişiye yatay geçiş şartlarınız kurallara uygun değil diyerek diplomalarını iptal etti.

Oysa Ak Partili Hulusi Akar’ın kızının ABD’de biyoloji okurken Hacettepe Tıp’a yatay geçiş yaptığı şikayet konusu olmuş ilgili kurum ve kuruşlar her ne kadar yatay geçişte sorunlar olsa da bu öğrencinin kusuru değil alınan diploma iptal edilmez diyerek karar verdiği, medyaya yansıdı ancak aynı şey İmamoğlu ve 28 kişi için yapılmadı neden?

İMAMOĞLU VE ARKADAŞLARINA SORUŞTURMA AÇILIR AÇILMAZ PEŞİNEN SUÇ ÖRGÜTÜ DAMGASI VURDULAR AMA YARGI VE BAZI MEDYA ORGANLARI MELİH GÖKÇEK’E SUÇ ÖRGÜTÜ DEMİYORLAR ?

19 Mart 2025 şafak operasyonu ile Ekrem İmamoğlu ve 106 İBB yöneticisini tutuklanır tutuklanmaz sanki yargı kararı varmış gibi EKREM İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ diyenler neden aynı ifadeleri Melih Gökçek içinde kullanıp MELİH GÖKÇEK SUÇ ÖRGÜTÜ DEMİYORSUNUZ ?

Yargı kararları kişilere göre değir mi hiç.? İmamoğlu söz konusu olursa hemen SUÇ ÖRGÜTÜ sıfatını yapıştıranlar herkes hakkında tweet atıp ayar veren 78 yaşındaki Melih amca söz konusu olunca DUT yemiş bülbüle dönüyorlar neden?

Melih ve Osman Gökçek’in farikaları mı var ? Melih Gökçek hayatında Ankara da çocuk esirgeme kurumu başkanlığı, Keçiören İlçe belediye başkanlığı ve 1994’den 2017’ye kadar Erdoğan’ın görevden aldığı güne kadar tam 23.5 yıl ABB. Başkanlığı dışında ne iş yapmış ?

Hacı Google sorduğunuz zaman başla bir kayda rastlamıyorsunuz. Yok benim kimseye söylemediğim gizli JELİBON fabrikalarım var diyorsa onu da MASAK’ a söylesin.

İmamoğlu’nun dedesi, babası, kendisi Trabzon da kereste işi yapmış, nalburluk yapmış inşaat yapmış hiçbir kamu kurumunda görev almadığı 2014 yılına kadar İstanbul Beylikdüzü’nde hatırı sayılır inşaat işi yapan devasa bir müteahhit olan İmamoğlu ailesinin 50 sene önce kurduğu Şirketlere ve hiçbir kamu görevi olmayan baba Hasan İmamoğlu’nun EMEKLİ maaşına el koyan sayın savcı ve hakimlerimiz bir zahmet sayın henüz SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ DEMEDİĞİNİZ Melih Gökçek’in mallarına da bir tedbir kararı koysanız adaletinizi görsek nasıl olur acaba?

EKREM İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ DİYE BANGIR YANDAŞ MEDYADA HABER OLUYIRDU AMA İŞ MELİH GÖKÇEK’E GELİNCE NEDEN TIK YOK LOO ?

Elbette ki insanların hapse atılmasında zevk alacak bir sadistliğim yok. Ancak görevdeki İBB başkanını göz altına aldırıp 18 aydır zindanda tutan motivasyonun aynı şeyi Melih Gökçek suç örgütü içinde yapacağını beklemek saflık mı olur ?

İş Melih Gökçek’e gelince Kopehang kriterleri uygulanıyor, ama iş Ekrem İmamoğlu’na gelince her nedense Afrika “Mubamba” aşiretinin kriterleri geçerli oluyor öyle mi ?

Bunları söylerken de 77 yaşında olduğu halde tweetleri ile her gün insanları mağdur eden ve HEDEF gösteren Günahkar kul hakkı yiyicisi Melih Gökçek ve adı şaibeye karışan suç ortaklarına neden şafak operasyonu yapılmadı diyenler haksız mı ?

MELİH GÖKÇEK HİÇ BİR ZAMAN ERDOĞAN’I KENDİSİNDEN ÖNDE GÖRMEDİ

Melih Gökçek ilk günden beri Erdoğan’ın karizmasını ve liderliğini gönüllü bir şekilde kabul eden biri değildi.

Erdoğan bir ara Gökçek’i Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkanı adayı yapmak istemedi.

Gökçek alenen o zaman Erdoğan’a ABA altında sopa gösterip sen beni aday yapmaz isen ben MHP’den aday olurum.

Belki kazanamam ama Ak Parti’nin oyunu bölersem CHP kazanır diyerek Erdoğan’a meydan okumuştu

Erdoğan Gökçek’in kavgacı ve polemikçi tutumundan çekindiği için içine sinmezse de lanet olsun diyerek kerhen belediye başkan adayı yapmak zorunda kalmıştı.

ALLAH’ ın hesabı ve adaleti şaşmaz. Cem Küçük, İmamoğlu ve arkadaşları tutuklandığı zaman 3 harfli bir organı yırtılana kadar sizde ÇALMASAYDINIZZZ Diyerek bağırıyordu.

Ne oldu Cem sende çalmasaydınnn. Melih amcada çok bağırıp çağırıyor.

Yahu Melih amca sen sonuç itibari ile eski ABB başkanısın yaşın gereği ahirete hazırlık yapıp torun torba seveceğin yerde ona buna tweet ile saldırıyorsun yeter be amca ya önce Ankara’nın sonra halkımızın sırtından oğlun Osman ile düşün gari düşün yahu.

“Alamanya’da” AVM satın alırsan başın göğe mi erecek ? Senin suçun bugün çıkmış değil sadece Ak Parti kendi içinde de çürük elmalar olduğunu açıklamak istemediği için tehir etti.

Ama halkımız her yerde Melih ve Osman Gökçek yargılanmadan kimse bizim adalete ve hukuka güvenmemizi beklemesin dediğini Ak Parti net bir şekilde görüyor.

Kulağıma bazı kötü sözler ve burnuma da bazı kötü kokular geliyor.

Melih Gökçek’in bir çok kere olduğu gibi yine ABA altında Erdoğan’a sopa gösteriyormuş.

Sen beni koruyup kollamazsan benimde aklıma seni zora sokacak bazı şeyler gelebilir dediği iddialarının kapalı kapılar ardında konuşulduğu söyleniyor…

Bunları yazarken de İBB gibi Gökçek ailesi için de Melih Gökçek suç örgütü deyin demiyorum.

Ama hiç bir yargı kararı olmadan tutuklama yapıldığı gün birileri utanmadan sıkılmadan Ekrem İmamoğlu için Suç Örgütü diyenler neden aynı ifadeleri Melih Gökçek içinde kullanmıyor ?

Bakın birileri 30 Ekim 2024’de Esenyurt Belediye Başkanını tutuklatıp KAYYIM atadı.

Aynı şeyi büyük turp diyerek 19 Mart 2025’de İBB içinde yapacaklardı. Ancak öğrenci hareketlerinden çekinildiği için o zaman İstanbul Valisi Davut Gül 22 Mart’ı 23 Mart 2025’de kayım olarak atanmaktan vazgeçildi.

Ama Ak Parti’nin. 2 sene içinde biri genel diğeri de yerel seçim öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesini yönetiyor olarak girmek için ciddi bir Çabanın içinde olduğunu herkes gibi bende görüyorum.

Ak Parti’nin İBB planı şu İmamoğlu’nun yerel ve istinafta kabul gören AHMAK davasında aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl siyaset yasağı Yargıtay tarafından onaylanırsa yasa gereği İmamoğlu’nun İBB başkanlığı düşeceği için bu sefer İBB meclisinden başkan vekilliği için değil İBB başkanlık adaylığı için 311 İBB meclis üyeleri içinde başkanlık seçimi yapılacak.

Bu sefer başkanlık düştüğü için belediye başkanları da İBB’de aday olabilecek.

Ak Parti yoğun bir şekilde CHP’de İBB meclis üye transferinin peşinde olduğunu Tuzla, Çekmeköy Belediye başkanları ve Şile başkan vekillerini ama öyle ama böyle bir şekilde bir taş ile 3 kuş vurarak partisine transfer etti.

Bu başkanlar yanlarında bir kaç tane daha İBB meclis üyesini Ak Partiye transfer ettiler.

Kısa bir süre önce iktidar yanlısı gazeteci Hacı Yakışıklı aynen şunu söyledi İBB’nin Ak Partiye geçmesi için sadece 9 İBB Meclis üyesinin Ak Partiye geçmesi halinde İBB’ meclis üyeleri arasında yapılacak bir başkanlık seçiminde başkanlık Ak Partiye geçebilir diyerek sevincini dile getiriyordu.

KURT KUZUYU YEMEYİ KAFASINA KOYMUŞ,ŞİMDİ MECLİS ÜYESİ AŞIRMANIN PEŞİNE DÜŞMÜŞ.BU BÖYLE OLMAZ AĞALAR YAPMAYIN ETMEYİN BU HUKUKSUZLUK ÜLKENİN BAŞINA KÖTÜ ŞEYLER GETİRECEK DEMEDİ DEMEYİN …

Ak Parti’nin İmamoğlu’nu TOPAL ördek yapacağız sözü gereği 31 Mart 2019’dan bu yana planlı bir yol haritası hazırlanmış gibi bir ortam var.

Hitlerin propaganda bakanı Gobels’in dediği gibi söyleyeceğiniz yalan ne kadar büyük olursa inananlar o kadar çok olur mantığı ile İBB başkanı İmamoğlu dahil 19 Mart 2025 Şafak operasyonu ile Asrın yolsuzluğu denilerek 407 kişi hakkında soruşturma açıldı ve 107 kişi de tutuklandı.

Halk hak, hukuk ve adaletin olduğuna inansa ve Ak Parti yöneticilerinin canlı yayında pervasız konuşmalarını bilmezse birde 407 kişi hakkında dava açıldığını gören herkesin buna asrın davası demesini isteyenler çok var ama halk bu sürecin hukuki olmaktan daha çok siyasi bir algı ile yönetildiğine inananlar daha çok.

1.5 yıldır Silivri’de duruşmalar yapılıyor.

Bende gazeteci kimliğim ile vaktim elverdiği sürece sık sık Silivri de duruşmaları takip ediyorum.

İfade verenleri dinliyorum mesela İBB’de 19 bin lira maaş ile saha sorumlusu olarak çalıştığını söyleyen sosyoloğ bir kadın maaşım yetmediği için içten çıktığını ama davaya dahil edildiğini görünce şaşırdığını ifade ederek neden bu davanın içinde olduğunu bir türlü anlayamadığını savunmasında defalarca söyledi.

Yine Makyol inşaatın sahibi 4 milyon 750 bin lirayı kreş için gönderdiğini ama İddianamede bu parasın suç örgütüne gönderildiğin yazılması karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.

Yine aynı kişi İmamoğlu’nun geldiği ve kamera bantlama olayı ile gündeme gelen Meridyen otelin bina sahibi olduğunu yüzlerce kamera olduğunu sadece dikkat çeken olayın bantlanan bir kameraya odaklandığını oysa hiçbir şeyin aksamadığını diğer yüzlerce kameranın vazifesini yaptığını ama verilen algı sanki bütün kameraların kapalı olduğu şeklinde haberle konu olduğunu ama bunun gerçeği yansıtmadığı halde gerçekmiş gibi verilmesinin yanlış olduğunu ifade etti otelin ve Makyol inşaatın sahibi.

Aynı iş adamı Meridyen Otelin bina sahibi olarak konut olarak da onun yanındaki residansta kalıyorum. Değil İmamoğlu otele gelen herkes ile aynı bazı vermem kadar r normal bir şey olamaz diyerek bu davaya neden dahil edildiğine isyan etti.

Uzun lafın kısası ülkemiz 50 yıldır başına bela olmuş silahlı terör örgütü PKK ile normalleşirken sanki başka bir düşmana ihtiyaç varmış gibi bu sefer CHP’li belediyeler ile bir mücadelenin içine girildi.

Ekrem İmamoğlu Ak Parti’ye karşı 4 yerel seçim kazandığı ve Cumhurbaşkanı adayı olacağım dediği için sen misin bunu diyen dercesine REİS canlı yayında “bu yolda çok kişi telef oldu ey Ekrem ey” diyerek seninle uğraşacağım demiş oldu.

Bakalım Melih Gökçek soruşturması daha öncekiler gibi kapatılacak mı yoksa üstüne gidilerek ciddi tutuklamalar yapılıp Melih Gökçek suç örgütü denilecek mi ? Bakıp göreceğiz.

Merhum Ak Partili Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun oğlan bizim kız bizim neden kendi başkanlarımızı Milletvekillerimizi vargılayalım demişti ?

Yine diğer bir Ak Partili Milletvekili olan Galip Ensarioğlu biz iktidarda iken kendi başkanlarımızı ve Milletvekillerimizi yargılamamız eşyanın tabiatına aykırı demişti.

Ak Parti yöneticilerine bir kaç söz ”Biz güçlüyüz istediğimizi yaparız kimse bize bir şey yapamaz demeyin. Siz güçlü değilsiniz. Güçlü tek bir varlık var o da ALLAH’ tır bu kadar.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner