Bayramlar, sadece takvimdeki özel günler değildir. Onlar, kalplerimizin arındığı, vicdanlarımızın sesini daha net duyduğumuz, kardeşliğin ete kemiğe büründüğü anlardır.

Kurban Bayramı ise paylaşmanın, dayanışmanın ve adanmışlığın adıdır. Fakat her bayramda sormamız gereken derin bir soru var: Bu bayramda hak yerini buldu mu?

Hakkın yenilmediği bir bayram hayal ediyorum.

Kimsenin lokmasında başkasının hakkı olmasın. Bayramlıklar alınırken çocuk işçiler ter dökmesin atölyelerde. Bayram sofraları kurulurken, komşunun ocağına da sıcak bir yemek ulaşsın. Kurbanlar kesilirken, gösteriş için değil, niyet için olsun bıçaklar elde. Etin değil, niyetin tartıldığı bir bayram…

Barışın olduğu bir bayram hayal ediyorum.

Sadece ülkeler arası değil, evin içinde de barış olsun. Kırgın kardeşler barışsın, dargın dostlar helalleşsin. Kurbanlıklar değil, kinler kesilsin. Bayram ziyaretleri sadece formalite olmasın; bir bakışla, bir sarılışla yılların yükü silinsin.

Sevginin olduğu bir bayram istiyorum.

Çocukların gözlerinde sevinç, yaşlıların ellerinde huzur olsun. Herkesin sevildiğini hissettiği bir gün olsun bayram. Sadece akrabalara değil, yolda görmediğimiz tanımadığımız insanlara da selamımız, tebessümümüz değsin.

Eşitliğin olduğu bir bayram diliyorum.

Zenginle fakirin aynı sofra etrafında buluştuğu, kadınların ve erkeklerin aynı saygıyı gördüğü, kimsenin kimseyi dışlamadığı bir bayram… Ne mahallenin köşesindeki yaşlı amca unutulsun, ne uzaklardaki mülteci çocuklar… Herkes bu bayramda “ben de varım” diyebilsin.

Ve ahlakın olduğu bir bayram…

Sözün yere düşmediği, vicdanların susturulmadığı, inancın sadece şekille değil özle yaşandığı bir bayram… Ahlak; sadece neyin haram, neyin helal olduğunu bilmek değil, hakka, hukuka, insana karşı sorumluluk bilinciyle yaşamak demektir. Bu bilinçle yoğrulan bayramlar, sadece takvimde değil, tarihte iz bırakır.

Bu bayramda dileğimiz büyük:

Hakkın yenilmediği, barışın yeşerdiği, sevginin çoğaldığı, eşitliğin benimsendiği ve ahlakın yaşandığı bir bayram olsun.

Kurbanın özü, paylaşmaktır. Ve paylaşmak; en çok sevgiyi, saygıyı, adaleti paylaşınca anlam kazanır. Bayramımız mübarek, vicdanlarımız uyanık olsun.

İstanbul Times - Mehmet Sebah Yiğit