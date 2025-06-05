Türkiye’ de ki ani ve hızlı değişen gündem değişikliğini ifade edebilmek için bizim ülke olarak bir günlük gündemimiz ile bir İskandinav ülkesi bir sene idare eder derlerdi inanmazdım ama artık inanıyorum.

Artık bugün dünya üzerinde hak, hukuk ve adaletten ziyade orman kanunlarının geçerli olduğu günlük yaşantımızda görüyoruz.

Bakıyorsunuz ABD başkanı Trump’ın polisleri resmi vizesi ve her türlü yasal ikameti olan Türk öğrencinin etrafını sarıp tutukluyorlar. Öğrenci aylardır mağdur ediliyor.

Ha keza Gazze kasabı Netanyahu Müslüman ülkelerin adam gibi bir karşı koyamayışından cesaret olarak adeta zevk için Filistinli bebekleri, kadınları ve yaşlıları hedef gözetmeksizin en acımasız kitle imha silahları ile tam 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana insanlık tarihinin en dengesiz ve acımasız katliamı yapılıyor.

Bosna Hersek’in kurucusu bilgi lider merhum Aliya İzzetbegoviç’in çok sevdiğim şu sözünü sizinle paylaşmak isterim; “ Ve Herşey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır” Filistinlilerin acımasız ve katliamcı zalim Netanyahu için söyleyecekleri bir çok söz elbette ki vardır.

Ancak asıl sözlerini bu kadar zalimce öldürme makinası gibi olan zalim Siyonist yönetime karşı çıkmayıp sessiz kalanlara söyleyecekleri çok anlamlı sözleri vardır diye umuyorum.

Yıllar önce gençler derdi ya konuşma ile bir şey olsaydı ormanların kralı aslan değil papağan olurdu diye… Bu söz sanki son bir iki yılda ete kemiğe bürünmüş durumda.

Artık dünyada haklı olanın değil kaba kuvveti olanın her şeyi yapmayı kendisinde hak görmesinin en beliğin örneklerini güya demokrasinin beşiği olan ABD ‘de görmek mümkün.

Dünyanın en önemli üniversitelerinden birisi sırf İsrail’in Filistin de yaptığı katliamları protesto ettiği için ödeneği kesilmek başta olmak üzere akla hayale gelmeyen anti demokratik baskılar ile karşılaşması kabul edilebilir mi ? Elbette ki edilemez ama ne yazı ki kaba kuvvet ile orman kanunları ile hareket eden zalimlerin yaptıkları yanlarına kâr kalıyor.

SUUDİ ARABİSTAN,KATAR VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ TRUMP’A 3.2 MİLYAR DOLAR PARA VERDİLER AMA İSRAİL ARTIK ÖLDÜRMEKTEN VAZ GEÇSİN DİYEMEDİLER…

Zalim İsrail Filistinlileri öldürmekten hızını alamamış olacak ki incelemede bulunan batılı diplomatları izin verdikleri yerden az uzaklaştıkları için kurşun yağmuruna tutup oradan kaçmalarını sağladı.

Bu hareketi ABD’nin desteğini almış zalim İsrail dışında başka bir ülkenin ordusu yapsa ne olurdu ? Cevap vereyim maddi ve manevi onlarca ambargo ile karşılaşırdı.

Hamas ve Yemen’de ki Husiler dışında bütün İslam ülkelerinin onurları ayaklar altına alınmıştır.

Kimse artık Mescid’ i AKSA onurumuzdur. Sözünü söylemesin çünkü onurları ayaklar altındadır.

İsrail askerleri doğacak çocuklarının cinsiyet partisi için Filistinli çocukların üzerine bomba yağdırıp hedefi vurunca çıkan dumana bakıp gülen terörist İsrail askerlerini kim durduracak ?

İçimden Kurban bayramınız mübarek olsun demek gelmiyor. Çünkü biz hiçbir bayramı kutlamayı hak etmiyoruz. ZALİMLER VE ONLARA SES ÇIKARMAYAN VEYA ÇIKARAMAYANLAR İÇİN YAŞSIN CEHNNEM…

İstanbul Times – Hüseyin ÇETİNER