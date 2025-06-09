KAMUOYUNA DUYURULUR

Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile ilgili asılsız ve maksatlı haberler servis edilmektedir. Söz konusu iddialar, kamuoyunu yanıltmaya ve muhtarlarımızı karalamaya yönelik gerçek dışı bilgiler içermektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da görev yapan 961 muhtarımıza, her Ramazan ayında tamamen sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere erzak kolisi ve Ramazan kartı desteğinde bulunmaktadır. Bu yardımlar, tamamen şeffaf bir şekilde, yardım yapılan kişilerin kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri kayıt altına alınarak imza karşılığında yapılmıştır.

Ayrıca, haberde bahsi geçen “beyaz eşya dağıtımı” iddiası da çarpıtılmıştır. Bu konu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında, muhtarlık binalarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan, yılda bir defaya mahsus ve tamamen kurumsal destek çerçevesinde verilen malzeme yardımlarından ibarettir.

Bu destekler de herhangi bir ayrım gözetmeksizin,Muhtarların kurum içinde ihtiyaç mukabilinde talep edilen demirbaş malzemeler kayıt altına alınıp tüm muhtarlıklara eşit şekilde dağıtım sağlanmıştır.

“Demokrasinin temel taşı olan muhtarlarımızı kimse satın alamaz!

Muhtarlarımıza sahip çıkan, destek veren her kurumun değeri büyüktür.

Muhtarlarımız da bu desteği her platformda onurla ve açık yüreklilikle dile getirir.”

Muhtarlık kurumu, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gören kutsal bir kurumdur. Bu kurumu siyasete alet etmek, muhtarlarımızı zan altında bırakmak, hiçbir şekilde kabul edilemez.

Tüm bu dayanaksız iddiaları şiddetle kınıyor, kamuoyunu doğru bilgiyle bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

Saygıyla duyurulur.

Selami AYKUT / Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)