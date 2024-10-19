Genç İş İnsanı Turizmci Ufuk Demir: Tırnaklarımla Kazıya Kazıya Geldim Bu Duruma ve Benim Çalışma Arkadaşlarımın %75.Yetim!..

Ülkemizin önemli kaynaklarından olan Turizm sektöründe 13 yaşında başladığı turizm sektöründe başarılı çalışmaları ve yatırımlarıyla İstanbul’un Anadolu Yakasında yatırımcı genç iş insanı Ufuk Demir olarak kendisinden söz ettiriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi -Nurcan Kırcalı

Komilikten başlayan ve uzun yıllar aşama aşama bugünlere geldiği çalışmaları hakkında gazeteci Nurcan Kırcalı’ya konuştu.

Turizm Sektöründe 20 Yılın Üzerinde Bir Geçmişim Var..

Ufuk Demir “Turizm sektöründe 20 yılı aşkın bir geçmişi olduğunu,eğitim hayatı ve Turizm Otelcilik Yüksek Okulu mezunu olduğunu ve ardından vatani görevini Afganistan’da yaptığını ve yabancı dil bilgisi olduğunda orada bir kampta ve Türklerin doğa kampı olarak faydalandığı bir yer.Askerlik görevimi bitirdikten sonra İstanbul’a döndüğümde artık kendime küçük bir işletme açmam gerekliliğine karar verdim ve kendi işim olarak küçük bir butik otel ile iş hayatıma başladım ve biraz daha büyümeyi hedef gördüm kendime Ataşehir’de ikinci bir oteli daha faaliyet geçirdim belli bir süre her iki oteli çalıştırdıktan sonra bu işletmeleri devrettim ve Ümraniye’de biraz daha büyük bir oteli faaliyete geçirdim onuda belli bir süre çalıştırdıktan dahada yenilenerek aynı şekilde Ümraniye’de şu an bir otelim faaliyet göstermekte.Aynı zamanda Çekmeköy Alemdağ’da halen inşası devam bir işletmemiz daha yapım aşamasında.Allah nasip ederse kısa zaman içerisinde orası da faaliyete geçecek dedi...

Benim Çalışma Arkadaşlarımın %75.Yetim!..

Genç İş İnsanı Ufuk Demir sektörün her aşamasında bulundum ve bu duruma kendi mücadelem ve azmimle adeta tırnaklarımla kazıya kazı geldim ve bugün bünyemizde 28 kişiden oluşan bir çalışma ekibimiz var.Ama benim çalışma arkadaşlarımın bir ayrıcalığı var.Personelimizin %75. Yetim . Yani benim gibi Anne Baba desteği almamış insanlardan oluşuyor. Örnek vermek gerekirse Reception’dan Muhasebeye Anne Babası olmayan insanlardan oluşmakta çalışma arkadaşlarım. Onlar bana her zaman abi gibi yaklaşırlar ve bende onlara kardeşim gibi yaklaşırım.Neden böyle bir düşünceye sahipsin denildiğinde evet ben yetim değilim ama hiçbir zaman Anne Baba desteği almayarak büyüdüm çok şükür bu duruma geldiklerine dikkat çekti.

Sabiha Gökçen Hava Limanının Çekmeköy veya Ümraniye’ye yakınlığına dikkat çeken İş İnsanı Ufuk Demir bölgeye yakın alanlarda işleri olan veya sağlık hizmetleri noktasında İstanbul Anadolu Yakasına gelen misafirlerimiz Hava Limanından araç kiralamadan metrolardan faydalanarak konaklama için tesislerimize kolayca ulaşmaları mümkün olduğuna dikkat çeken Ufuk Demir açıklamalarına şu sözlerle sürdürdü.

“Ümraniye ve Çekmeköy bilindiği gibi gelişmeye açık ilçelerimiz çok daha fazla büyüyeceğine ve özellikle turizm sektöründe yatırımlar alacağına inanıyorum. Çünkü özel üniversiteler, özel okullar gibi büyük firmalar, marka firmaların göz bebeği konumunda olan ilçelerimiz. Bu nedenle çok rahat büyümeye açık ilçelerimiz olarak görmekteyim her iki ilçemizi.

Ayrıca örneğin Sabiha Gökçen Hava Limanına gelen bir iş insanımız veya misafirlerimiz tesislerimizin merkeze olan yakınlığı ve ulaşım kolaylığından dolayı tercih etmelerini öneririz çünkü bir konuğumuz İstanbul içerisinde bir yere gitmek istediğinde toplu ulaşım veya metrolar ile her yere ulaşabilirler ve otellerimizin servisleri var. Örnek vermek gerekirse konuğumuzun Beykoz’da işi var otelimiz tarafından o ilçeye ücretsiz olarak ulaştırma hizmetini veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedefim Otel Sayımızın Sayısını Artırmak..

Genç İş İnsanı Ufuk Demir mücadele etmeye devam ve hayalimde büyümek ve otel sayımızı dört tane olması hayalimdir. Allah nasip ederse onuda yapmak için mücadele etmeye devam edeceğine dikkat çekti. Demir zaman için belki daha erken ama idealim olan projlerimin başında Çekmeköy ve çevresinde 100- 150 odalı bir otel açarak Turizm alanında bu bölgede hizmet vermeyi hedefliyorum ama yaşım daha genç dedi.

Azim,Kibarlık ve Saygı Bu Sektörde Büyük Önem Taşımakta..

Genç İş İnsanı Ufuk Demir geleceğin genç turizmcilerine bir önerisi oldu “Turizm sektöründe en alttan en üste uzun bir zaman dilimde geldik.Buradan bu sektöre gönül veren genç bir olarak genç kardeşlerime şunu söylemek isterim. Bu sektörde yürümek istiyorlarsa şu kriterlere dikkat etmelerini tavsiye ederim. “Azim, Kararlılık, Kibarlık, Disiplin ve Saygı” ve öğrenmeye açık olmalarını öneririm.

Çünkü bizim sektörümüz öyle hassas bir sektör ki; okumakla bitmiyor,bir çok dalı var bu işin elbette ama öğrenmeye açık olduktan sonra,saygı olduktan gerisi geliyor zaten ben bu yolda ilerledim ve kazanmaya başladım genç kardeşlerime tavsiyem budur. Ayrıca onca zorluklara rağmen aile desteği olmadan 13 yaşında başlayan zorlu zamanlarımda elbette yanımda olan manevi destekleriyle bana varlıklarını hissettiren benim için değerli insanlar var.

İşte bu süreçte o dönemde bir müdürüm vardı Orhan Narlı elimden tuttu hatta okul hayatımda bile bana destek veren kişi Orhan Narlı oldu ve ben onun sayesinde buralara geldim. Ben kibarlığı, sevgiyi, saygıyı onun sayesinde yaşayarak öğrendim ve onun yolunda yürüdüm” açıklamalarını yaptı.

Genç Turizmci İş İnsanı Ufuk Demir; Hayallerini, projelerini anlatırken zaman içinde sektörde marka isimler arasında yer alacağını ve Anadolu Yakasında önemli turizm yatırımcıları arasında yer alacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)