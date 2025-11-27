Türkiye’nin enerjisinin yeniden halkın olacağını belirten Karabat, “Bu ülkenin enerjisini de madenlerini de halkın yararına, şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla yöneteceğiz. Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz” dedi.

STRATEJİK SEKTÖRLER KRİZDE !

Karabat, AKP’nin enerji ve madencilik politikalarının Türkiye’yi hem ekonomik hem de etik açılardan büyük bir çıkmaza sürüklediğini vurguladı. Enerjide dışa bağımlılığın kronikleştiğini, elektrik faturalarının haneleri ağır yük altına soktuğunu ve sanayicinin üretim planlayamaz hale geldiğini belirtti. Bugün yaşanan pahalılığın, yatırım durgunluğunun ve işsizliğin temelinde bu yanlış politikaların bulunduğunu ifade etti.

CHP’NİN YOL HARİTASI HAZIR

Karabat, CHP’nin enerji ve madencilik için hazırladığı yol haritasında; yenilenebilir kaynakların hızla artırılacağını, arz güvenliğinin güçlendirileceğini, elektrik piyasasının şeffaf ve denetlenebilir hale getirileceğini söyledi. Yeşil dönüşümün adil biçimde yürütüleceğini, çalışanların yeniden eğitimle destekleneceğini vurguladı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığını güçlendirmek ve ülkeyi bölgesel bir enerji ticaret merkezi yapmak için depolama ve altyapı kapasitesinin geliştirileceğini belirtti.

MADENCİLİKTE TERTEMİZ BİR SAYFA AÇILACAK

Karabat, madencilik alanında da köklü bir dönüşüm hedeflediklerini belirtti. Maden yönetiminin ekolojik denge, kamu yararı, bilimsellik ve iş güvenliği temelinde yeniden yapılandırılacağını söyledi. Stratejik madenlerin ve nadir toprak elementlerinin (NTE) yabancılara devredilmeyeceğini, tüm rafinasyon ve ileri işleme süreçlerinin Türkiye’de kurulacağını vurguladı. Maden ruhsatlarında keyfi uygulamalara son verileceğini, denetim kapasitesinin güçlendirileceğini ve “sıfır iş cinayeti” yaklaşımının sektörün temel ilkesi olacağını ifade etti. Ayrıca kamunun madencilikte yeniden etkin bir oyuncu haline getirileceğini söyledi.

“BU DÜZENİ HEP BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Açıklamasının sonunda yurttaşlara seslenen Karabat, CHP’nin tüm programının hazır olduğunu vurgulayarak, “Bu ülkenin enerjisini de madenlerini de Saray’a değil halka vereceğiz. Türkiye’nin kaynakları artık bir avuç ayrıcalıklı kesime değil, bu ülkenin emekçilerine, gençlerine, çocuklarına akacak” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)