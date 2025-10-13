Zeytinburnu Kültür Sanat, 16. yılına insanlığın vicdanına seslenen güçlü bir sergiyle “merhaba” dedi. 10 Ekim Cuma akşamı gerçekleştirilen açılış törenine Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı. Açılışta, Anadolu Ajansı muhabirlerinin objektifinden “Kanıt – İnsanlığın Evrensel Yıkımı” adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

2009’dan bu yana İstanbul’un kültürel nabzını tutan Zeytinburnu Kültür Sanat, her yıl olduğu gibi bu sezon da bir anlamla, bir vicdan çağrısıyla kapılarını araladı. Gazze’de yaşanan insanlık dramını belgeleyen karelerden oluşan “Kanıt” sergisi, sanatın estetik dilini gerçeğin çıplak yüzüyle birleştirerek izleyiciye sarsıcı bir deneyim sunuyor.

“Bir bina değil, bir bellek…”

Açılış töreninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kültür Sanat’ın bir yapıdan öte, kentin kültürel hafızasına dönüşen bir merkez olduğunu vurguladı:

“Bundan 16 yıl önce bir hayalin peşine düştük. Düşüncenin, sanatın, estetiğin, geleneğin ve geleceğin bir arada yaşayacağı bir mekân inşa ettik. Bugün Zeytinburnu Kültür Sanat, sadece bir bina değil; bir bellek, bir sohbet halkası, bir kültür mahfili. Kültürel hafıza tıpkı mimari gibi zamanla ve sabırla inşa edilir. Her etkinlik bir tuğla, her konuşma bir iz, her sergi bu binanın duvarlarına işlenen bir desendir.”

Arısoy, merkezin bugüne kadar 4.106 etkinlikte 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığını ve kültür-sanat kurslarından 14 bini aşkın mezun verdiğini belirterek, “Zeytinburnu’nun sanata olan sadakati, istikrarla örülmüş bir hikâyedir,” dedi.

“Her delil, bir şahitliktir.”

Başkan Arısoy, “Kanıt” sergisinin bir sanat etkinliği olmanın ötesinde ahlaki bir duruş olduğunu ifade etti:

“Bu sergideki her fotoğraf bir delil, her delil bir gün sorulacak hesabın şahitliğidir. Gazze’de yaşananlar karşısında suskunluk tarafsızlık değil, suç ortaklığıdır. Biz bu sergiyi, sanatın diliyle insanlığın vicdanına dokunan bir tanıklık olarak görüyoruz.”

“Gazze’de gerçeği kaydeden bir vicdan mücadelesi”

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, sergide yer alan karelerin ortaya çıkış sürecini anlattı:

“Gazze’de yaşanan vahşeti belgelemek için yüzü aşkın habercimizle iki yıl boyunca görev yaptık. Üç arkadaşımız bu uğurda şehit oldu. Bu sergi, onların cesaretine, hakikatin peşindeki direncine bir saygı duruşudur.”

“Bir akademi gibi çalışan kültür mabedi”

Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu ise merkezin yıllar içinde bir kültür akademisi kimliği kazandığını vurguladı:

“Zeytinburnu Kültür Sanat, yalnızca etkinliklerin yapıldığı bir yer değil, aynı zamanda kültürün ve sanatın geleceğe aktarılması için kurulan bir okul, bir akademidir. Her yıl farklı disiplinlerden yüzlerce sanatçıyı ve düşünürü ağırlayarak Zeytinburnu’nun kültürel dokusuna yeni renkler katıyor.”

Uslu, konuşmasının devamında Anadolu Ajansı’na teşekkür ederek, “Gazze konusunda dünya genelinde insanlık adına oluşan duyarlılığın artarak devam etmesini temenni ediyoruz,” dedi.

“Kanıt” – İnsanlığın Evrensel Yıkımı

İsrail’in Gazze’deki saldırılarını belgeleyen “Kanıt” sergisi ile insanlığın yıkıma sürüklenişini kavramsal olarak anlatan “İnsanlığın Evrensel Yıkımı” sergisi, Zeytinburnu Kültür Sanat’ta birlikte ziyaretçilerin dikkatine sunuldu.

Sergideki fotoğraflar, yalnızca birer kare değil; insanlığın onuruna yazılmış sessiz tanıklıklar.

Sergi, 27 Aralık 2025 tarihine kadar Zeytinburnu Kültür Sanat’ta ziyaret edilebilecek.

Yeni Sezonda Zeytinburnu Kültür Sanat’ta Neler Var?

Yeni sezon boyunca Zeytinburnu Kültür Sanat’ta konserlerden söyleşilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar birçok özel program yer alacak.

Ekim ayı etkinlik takvimine, Zeytinburnu Kültür Sanat’ın web sitesinden ulaşılabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)