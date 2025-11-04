Sergi, Ağalıoğlu’nun sanat–doğa ilişkisini merkezine alan tuvalleri üzerinden Haliç’ten Kıbrıs’a, Sibirya’dan Anadolu’nun ücra köşelerine uzanan geniş bir coğrafyayı haritalıyor. Sanatçı, sergiyi “Hayat hikâyem, özgeçmişim, her şeyim” sözleriyle tanımlıyor ve “Doğanın bir öğrencisi olarak gelişimin sonu yok” diyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“Asıl olan doğayı kopyalamak değil; doğadaki ritimleri yakalayıp içimizdekilerle birleştirmek.” —

Teymur Ağalıoğlu

“Her gün yeni bir eser yapıyormuşum gibi çalışıyorum; ikinci seansı sevmem.”

“En iyi hoca dağdır, yalan söylemez.”

Arısoy: “Tabiatın Yorulmaz Öğrencisi” Üzerine

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, açılışta sergiye dair şu değerlendirmeleri paylaştı:

“Bugün Kazlıçeşme Sanat’ta, değerli bir sanatçının retrospektif sergisini açıyoruz.

Teymur Ağalıoğlu, açık havada resim yapan bütün izlenimciler gibi ânın, ışığın ve rengin peşinden gidiyor. Fırça diriliği, ışık–gölge güzelliği, renk özgünlüğü, tonların yumuşaklığı ve coşku onun ayırt edici özelliklerinden.”

“Yaptığı; tabiattan topladığı renkleri paletinde karıştırıp tuvale aktarmak ve tabiata aşkını resimle dile getirmek. Çalışmaları yeni sanatçılara ilham veriyor. İyi tanıyanlar Teymur Bey için ‘tabiatın yorulmaz öğrencisi’ diyor. ‘İstanbul ressamları’ içinde özel bir yeri var; Zeytinburnu’muzun güzelliklerini de ölümsüzleştiriyor.”

“Teymur Ağalıoğlu’nun 50 yıllık sanat birikiminin bir bölümünü Kazlıçeşme Sanat’ta sanatseverlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Rus ekolünden Haliç’e: Yaşayan bir ustaya saygı

Serginin küratörü Ömer Faruk Şerifoğlu, Ağalıoğlu’nun Rus resim ekolünde yetişmiş bir sanatçı olduğuna ve bugün “Haliç ressamı” olarak anıldığına dikkat çekiyor. Seçki, sanatçının Haliç’in iki yakasını çalıştığı bini aşkın resminden yüzü aşkın versiyonu da içeriyor. Sergi süresince sanatçı haftada bir gün mekânda canlı resim etüdü gerçekleştirecek; dileyenler bu çalışmaya eşlik edebilecek.

Açılışa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker ve kültür–sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Sergi Bilgileri

Sergi, Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme Sanat’ta 15 Ocak 2026 tarihine dek ziyarete açık. Küratörlüğünü Ömer Faruk Şerifoğlu’nun üstlendiği seçkide yaklaşık 165 eser yer alıyor. Program kapsamında sanatçı, belirli gün ve saatlerde canlı etüt yaparak izleyicilerle bir araya gelecek.

Sanatçı Hakkında (Kısa Biyografi)

1953, Gürcistan doğumlu. 1976’da Bakü’de ressamlık okulu, 1981’de Tiflis Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü mezunu. Tiflis ve Moskova’daki çalışmalarının ardından 1995’te Türkiye’ye yerleşti. Yaklaşık 30 yıldır atölyesinde eğitim veriyor; İstanbul, Antalya, Giresun ve Ankara gibi şehirlerde öğrencileri ve arkadaşlarından oluşan “Tabiart” grubuyla doğada resim etütleri yapıyor. Türkiye dışında Hollanda ve ABD’de sergiler açtı; yurt içi ve dışında çeşitli kurum ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunuyor.

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)