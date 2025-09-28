DÜZGÜN KAYA,EŞİ GÖNÜL KAYA VE OĞLU MİSAFİRLERİNİ KAPIDA KARŞILADI

Meclis üyesi Düzgün Kaya eşi Gönül Kaya ve oğlu başta İBB Başkan vekili Nuri Aslan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Kahraman başta olmak üzere çok sayıda önemli konuklarını kapıda karşılayarak hoş geldin diyerek selamlaştılar.

Kur’an okunmasında ve yemek yenilmesinden sonra Düzgün Kaya kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İBB BAŞKAN VEKİKİ NURİ ASLAN HERKES İLE TEKER MERHABALAŞTI HALİNİ VE HATIRINI SORDU…

28 Eylül 2025’de saat 13.00 da Zeytinburnu Erikli Baba Cemevinde Vakıf başkanları, dernek başkanları, siyasi parti meclis üyeleri ve çok sayıda aile dostu merhume Rindan Kaya’yı vefatının 40.gününde de yalnız bırakmayan rahmetle yad ettiler.

İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN MERHUMEYE ALLAH’TAN RAHMET DİLERİM DEDİ

Meclis üyesi arkadaşı Düzgün Kaya’yı yoğun gündemine rağmen yalnız bırakmayan İBB Başkan vekili Merhume Rindan Kaya’nın 40 lokmasına katılmak üzere Zeytinburnu Erikli Baba Cemevine geldi.

Kur’anı kerim okunup yemek ikramı yapıldıktan sonra Cem evi dernek başkanı Dursun Aydoğdu ve dar çerçeveli bir heyet ile yönetim odasında samimi açıklamalarda bulundu.

Biz İstanbul halkının hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz dedi. Aslan İmamoğlu ve arkadaşlarına yönelik yapılanların hukuki bir şey değil siyasi bir çalışma olduğunu artık herkes biliyor dedi.

İBB Başkan vekili Nuri Aslan adaletli bir çok Ak Partili ve MHP’linin de İBB’ye yönelik görevden alma ve tutuklamalara isyan ettiğini söyledi.

İBB Başkan vekili Nuri Aslan burası yeri değil ama bir arkadaş sordu diye kıs abir cevap vereceğim.

Canımız pahasına da olsa İstanbul Halkının bize verdi oylara sahip çıkıyoruz ve çıkacağız.

Ülkemizin şu ihtiyacı Belediye başkanlarının tutuklanmasına değil herkesin ülkeyi bu kriz ortamında çıkarmak için canla başla halkın refahı ve mutluluğu ile çalışmalıdır şeklinde konuştu.

İstanbul Times Medya Grubu olarak 31 Mart 2024 Yerel yönetim seçimleri öncesi kendisi ile sokak röportajı yaptığımız merhum Rindan Kaya’ya Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına sabırlar dileriz.

