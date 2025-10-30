Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle Allah’ın Selamı ile sizi selamlıyorum Esselamünaleyküm,

Sizin partiniz için bir oy daha fazla almak için yaptığınız zor ve meşakkatli çalışmalarınızı yakinen takip eden bir basın mensubuyum.

Sizlerin de çok iyi bildiği üzere bir partinin iktidar olabilmesi için partisine mensup yerel yöneticilerin hal ve hareketleri ve halkın hayatını kolaylaştırıcı çalışmaları yapmaları çok önemlidir.

İstanbul Bahçelievler Belediye başkanınız Hakan Bahadır hakkında haber ihbar hattımıza son 1.5 yıldır yoğun bir şekilde şikayetler geliyor. Bizde makul ve mantıklı olan birkaç şikayeti haberlerimize konu ettik.

1 Eylül 2025’de Bahçelievler Belediye Meclis toplantına katılmak üzere Meclis toplantısının yapıldığı Belediye‘nin Yenibosna’da ki ek yerleşkesine gittim.

Daha meclis salonuna adım atmadan oradaki personel onlarca soru sordu sonra basın danışmanını aradı.

Agresif olmayan ÖFKESİNİ kontrol edebilen bütün belediye başkanları özellikle meclis toplantılarının çekilip yayınlanmasını isterken demek ki Hakan Bahadır her an bir hata yapacağı korkusu için basın’ a çekim izni vermiyor:

Denebilir ki başkan ÖFKE kontrolü yapamadığı için basın’ a çekim izni vermeye cesaret edemeyen başkan neden canlı yayına izin veriyor ?

Buna da şu şekilde cevap vermek mümkün, başkan meclis üyesi çoğunluğu var iken CANLI yayın’ a izin vermediğini herkes biliyor.

Ancak 31 Mart 2024 Yerel yönetim seçimlerinde CHP’nin meclis çoğunluğu olduğundan dolayı yapılan CANLI yayını zoraki kabul etmek zorunda kaldı.

Ancak CANLI yayın’ın başında Belediyenin personeli i olduğu ve Hakan Bahadır’ın bunların İTA amiri olduğu için ALEYHİMİZE olabilecek herhangi bir anda benim işaretim ile canlı yayını kesin değin söyleniyor.

Hatta öyle komik anlar oluyor ki 1 Eylül 2025’de ki Meclis toplantısında CHP Grup başkan vekili Gencay Özcan konuşurken canlı yayın ekranında Hakan Bahadır’ın görüntüsünün ekranda olması Hakan Bahadır bile gülümsetmişti.

LÜTFEN BU RESİMDEKİ BELEDİYE İSİM VE LOGONUN BÜYÜKLÜĞÜ İLE BAŞKANIN ADI VE SOYADININ KAPLADIĞI ALANA BAKAR MISINIZ ? NEYMİŞ DEMEK Kİ HAKAN BAHDIR İSMİ BELEDİYEDEN DAHA DEĞERLİYMİŞ... BİZ HALKTAN GELEN BU ŞİKAYETİ YAYINLADIM DİYE ŞİKAYET KONUSU MU EDİLECEĞİZ ?

SAYIN CUMHURBAŞKANIM,HALKIN GÖNLÜNÜ YAPMAYAN BAŞKANLAR SOKAK VE CADDELERİ ALTIN KAPLAMA YAPSALAR BİLE BİR AMLAM İFADE ETMEZ DEMİŞTİZ…

Yılar önce Belediye başkanlarınıza yaptığınız bir konuşmada şu muhteşem sözünüzü her yerde söylerim “Caddeleri ve sokakları altın kaplama yapsanız bile hizmet eteğiniz halkın gönlünü yapmamışsanız bu çalışmalarınızın çok anlamı yok” demiştiniz

İstanbul Bahçelievler Belediye başkanınız Hakan Bahadır bırakın gönül yapmayı nasıl gönül yıkarım diye adeta ÖZEL bir çaba sarf ediyor gibi önüne çıkan herkesin gönlünü kırıyor ve döküyor.

BİZİM BU TESPİTİMİZ’DE NE KADAR HAKLI VE DOĞRU Olduğumuzu test etmek isterseniz Bahçelievler Belediyesi çalışanlarının önüne başında GÜVENDİĞİNİZ Bir heyet ile başkandan memnuniyet anketi yapın.

Eğer % 70 olumsuz bir sonuç çıkmaz ise GAZETEMİZİN MANŞET Haberinde HAKAN BAHADIR’ Dan özür dileyen bir çalışmaya imza atacağız.

Hakan Bahadır halkın gönlünü yapmayı bir kenara bırakın sanki her gün evinde çıkınca bugün kendime nasıl yeni bir düşman bulabilirim diye ciddi bir çaba sarf ettiğini yaptığı davranışlarından görüyoruz. toplumun her kesimi ile kavgalı olduğunu biliyor musunuz ?

Kendi meclis üyelerine dava açan, Bir süre önce biz İŞGALİYE’DE İNDİR;M YAPACAKTIK CHP Meclis üyeleri engel oldu diyerek Bahçelievler ilçesinin dört bir yanına pankart ve afiş astırdı.

Kısa bir süre sonrada aynı yerlere CHP MECLİS ÜYELERİNE RAĞMEN İŞGALİYE DE % 70 İNİDİRİM YAPACAĞIZ PANKARTLARI ASTIRDI. İnsanlar haklı olarak Ey Hakan Bahadır mademki bu indirimi CHP Meclis üyelerine rağmen yapabiliyordun neden bunu yapacağın yerde ŞOV yaparak pankartlar ile CHP Meclis üyelerini şikayet ederek aklımız ile alay etti diye soruyorlar ?

Hakan Bahadır’ın Mahalle muhtarına,Meclis üyelerine,basın mensuplarına,ve diğer bir çok kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş mu bulunmamış mı davalar açmamış mı açmamış mı ?

Mahallesinde ticaret yapan kumaşçı esnafı ile alakalı sert ve uzlaşmaz tutumu nedeni ile kısa şüre önce yüzlerce KUMAŞÇI esnafı Belediye binası girişinde Haklan Bahadır’ı PROTESTO ETTİ..

Hakan Bahadır’ın ÖFKE kontrol sorunu olduğunu kendisini takip eden ve bilen bir çok kişi sık sık ifade etmektedirler. Türkiye‘de kendi meclis üyelerini mahkemeye veren az sayıdaki belediye başkanından biri olduğu ifade ediliyor.

Kavga ve Agresif hareketleri ile defalarca haberlere konu olan bir kişiliktir Hakan Bahadır.

Çevresinde bir çok insana MAKAMINDA aldığı güçten dolayı haksızlık yapan Hakan Bahadır’a birileri artık dur demesinin vakti geldi geçiyor.

Biz basın mensupları olarak kimseye HAKARET ETMEDEN,İFTİRA ATMADAN gerçekleri yazdığımız için bunu kabul edemeyen Hakan Bahadır bize karşı şikayette bulunarak bizi korkutup işimizi yapamaz hale getirmek için BEYHUDE bir gayretin içine girmiştir.

Yazdığı şikayet dilekçesinin bir yerinde “Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği“ yaptığını yazmış.

Herkes ile kavga edip agresif bir tutuma sahip olmasının altında acaba JUDO’nun ruhunda olan kavga ve agresifliğini buradan almış olabilir mi diye merak etmiyor değiliz.

Kim olursa olsun hakkında haber veya makale yazdığımız kişi ve kurumlar hakkında yayın ilkelerimiz kapsamında kesinlikle İFTİRA,HAKARET,KÜÇÜK GÖRME,TAHKİR ETME cihetine gitmiyoruz.

Bizim basın mensubu olarak Hakan Bahadır’dan korkup gerçeği söylememek gibi bir endişemiz olmadığı için sadece KRAL ÇIPLAK demekten çekinmediğimiz için tarafsız ve özgürce yaptığımız birkaç haberden dolayı Belediye ile alakalı en minik bir eleştiri olmamasına rağmen BELEDİYE ADINA BİLE HEM ŞAHIŞ HEM DE ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNMUŞ. .

Hakan Bahadır Başta Bahçelievler’de gazetecilik yapan arkadaşlarımız olmak üzere bizim gibi ülke genelinde yayın yapan medya organlarını da RENCİDE EDİCİ sözler söyleyerek toplum içinde küçük düşürmekten çekinmeyen bir yapısı vardır.

Hiçbir vatandaş bir kamu kurumu olan Bahçelievler Belediyesine girmek için Hakan Bahadır başta olmak üzere kimseden izin alacak değildir.

Bir Belediye başkanı Belediyeye gelen bir basın mensubuna SEN PROVAKATÖRSÜN, SENİ KİM BURAYA ALDI ? ATIN BUNU DIŞARI,GÖSTER KİMLİĞİNİ DİYEREK HAKARET EDEMEZ. (Zaten bu sözlerden dolayı ben de kendisi hakkında şikayette bulundum).

Hakan Bahadır’ın Nasıl kavgacı bir başkan olduğuna dair sadece basın’a yansıyan haberlerini okumak isterseniz hemen Arama Motoru Google‘dan Kavgacı Hakan Bahadır yazın karşınıza YÜZLERCE OLUMSUZ VE KAVGACI OLDUĞU İLE ALAKALI HABER KARŞINIZA ÇIKACAKTIR.

İşte biz sadece size iki üç haber linkini verelim ;

https://t24.com.tr/video/akp-li-belediye-baskani-bahadir-dan-chp-li-kadin-uyeye-hakaret-sahtekarsin-serefsizsin,63962

https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/besiktasin-kadin-voleybol-macinda-buyuk-kavga-42566813

https://ankahaber.net/haber/detay/bahcelievler_belediye_baskannin_sikayetci_oldugu_sirinevler_mahallesi_muhtari_ibrahim_guzel_ifade_verdi_guzel_biz_de_ondan_sikayetci_olacagiz_143651

Sadece 3 adet linkini verdiğimiz haberler gibi Hakan Bahadır ile alakalı yüzlerce habere rastlamak mümkündür.

Başta partisi olmak üzere çevresine sorun çıkaran bir kişi olan Hakan Bahadır’ın hal ve davranışları normal değil dediğimiz için hakkımızda suç duyurusunda bulunması kabul edilebilir değildir.

SONUÇ OLARAK OLAYI ÖZETLEYECEK OLURSAK ;

Sayın Cumhurbaşkanım,

Biz Emribil maruf nehyi anil münker görevinizi yapmak üzere size bu satırları yazdık.

Ak Parti’nin İstanbul’da halk odaklı çalışan bir çok Belediye başkanı var iken Hakan Bahadır’ın adeta kavga makinası gibi hareket etmesine sizin dur demenizin zamanı gelip geçmiştir..

Oysaki Sanatçılar, siyasiler ve topluma mal olmuş insanlar her türlü sert eleştiriye tahammül etmek gibi bir mesuliyetleri olduğu halde 600 bin insanın yaşadığı bir yerin ŞEHREMİNİ bu kadar tahammülsüz ve kavgacı olursa bizim de bunu yazı konusu yapmamız kaçılmazdır.

Şirketimiz ile alakası olmayan şahsım adına size yazdığım bu mektubu da dava veya soruşturma konusu yapacak yapıya sahip olan Hakan Bahadır’ın kalpı kıran davranışlarından dolayı men edilmesi adına biz konuyu size duyurduk.

Biz vazifenizi yaptık sıra sizde inşallah.

SAYGI İLE SİZLERİ SELAMLIYORUM…

Gazeteci Yazar

Hüseyin ÇETİNER - 30 Ekim 2025