15 TEMMUZ (ADLİYE) MEYDANINDA TOPLANAN KALABALILIĞIN HEYECANINI İLÇE BAŞKANI METİN DOĞAN YAPTIĞI KONUŞMA İLE ZİRVEYE TAŞIDI…

CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan fener alayı için toplanan kalabalığa şunları söyledi ”Öncelikle Cumhuriyetimizin 102.yılını fener alayı ile kutlamak üzere buraya toplandığınız için hepinizi kutuluyorum. Bizler sarayın değil Mustafa Kemal’in askerleriyiz dedi. Doğan konuşmasına saraydakiler bizi hiçbir zaman yıldıramaz diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Times Haber Merkezi- Zeytinburnu - İstanbul

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ CEMAL ENGİNYURT BAZILARININ EKREM AĞRILARI OLDUĞU İÇİN AKLA HAYALE GELMEYEN SORUŞTURMALAR VE DAVALAR AÇMALARI İLE BİZİ YILDIRAMAZLAR DEDİ…

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt Cumhuriyetin 102.yılını kutlamak ve fener alayına katılmak üzere gelen binlerce kişiye şunları söyledi, ”Hepinizin Cumhuriyet bayramını kutlarım. Hepinizin bildiği üzere 31 Mart 2024’de yapılan yerel yönetim seçimlerinde CHP Türkiye’nin birinci partisi oldu.

İşte ne olduysa bundan sonra. Bazılarının Ekrem ağrını başladı bir bakıyorsunuz ahmak davası, çirkin davası, bilirkişi davası, casusluk davası vs.vs. Bu davaların tek sebebi Ekrem İmamoğlu’nun 6 sene içinde rakibi Ak Partiyi ilk olarak 2014 yılında Beylikdüzü Belediye seçimlerinde Ak partiyi yendi.

Daha sonra 31 Mart 2019’da yapılan yerel yönetim seçimlerinde bizim adayımız son başbakan,TBBM başkanı onların adayı bir kenar ilçe belediye başkanı diyerek küçümsedikleri Ekerm İmamoğlu bütün hükümetin desteklerine rağmen AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ı yenerek seçimi kazandı.

AKP bir şeyler oldu diyerek 4 oy kullandığımız seçimlerin sadece kaybettiği İBB başkanlık kısmını iptal ederek yeniden 23 Hazan 2019’da seçime gitti.

Tabi İstanbul seçmeni bu keyfi iptal için 13 bin olan oy farkını 806’bin’e çıkararak AKP’ye sen irademe saygı duymazsan öyle olmaz böyle olur diyerek tarihi farka imza attı.

Erdoğan İmamoğlu’nu topal ördek yapmak için canlı yayında söz vermişti. Bu sözünün gereği içinde ciddi engellemeler yaptı. Bu anti demokratik durumları gören İstanbul seçmeni bu sefer 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde rakibine 1 milyondan fazla oy farkı ile 3. kez seçimi kazandı.

Bu büyün başarılar Erdoğan’ı derinden üzdü. Ancak İmamoğlu ne zaman Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladığı gün bütün düğmelere basarak akla hayale gelmeyen davalar açıp yarıştan koparmaya çalışıyor ama biz buna müsaade etmeyeceğiz ve İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapacağız dedi.

Enginyurt sözlerini ya hep beraber ya hiç birimiz diyerek tamamladı. Akabinde binler kişi ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile fener alayı yürüşüne katıldılar.

