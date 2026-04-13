İnsan bazen durup bakmalı. Gerçekten bakmalı. Sadece görmek için değil, anlamak için… Çünkü bu hayat, yüzeyde görünenlerin çok ötesinde bir derinliğe sahip.

Her sabah aynı saatte doğan güneş, sadece bir ışık kaynağı değildir. O, bir düzenin habercisidir. Kalbimizin hiç şaşmadan atan ritmi, yalnızca biyolojik bir mekanizma değil; görünmeyen bir kudretin sessiz tecellisidir. Mevsimlerin dönüşü, toprağın sabırla yeniden hayat üretmesi… Bunların hiçbiri rastlantının hoyrat ellerine bırakılabilecek kadar başıboş değildir.

Modern insan, çoğu zaman karmaşıklığı açıklarken “tesadüf” kelimesine sığınır. Oysa tesadüf, açıklayamadığımız şeylere verdiğimiz geçici bir isimden ibarettir. Çünkü gerçek anlamda bakıldığında, tesadüf; düzeni açıklamak için değil, düzeni inkâr etmek için kullanılan bir kaçış kapısıdır.

Bir an için düşünelim: Kusursuz işleyen bir sistem gördüğümüzde, zihnimiz hemen bir irade arar. Bir plan, bir tasarım, bir amaç… Çünkü akıl, düzensizlikten değil, düzenden anlam üretir. Bu yüzden en basit bir makinenin bile bir ustası olduğunu kabul eden insan, kâinat gibi muazzam bir yapının sahipsiz olabileceğini nasıl düşünebilir?

Aslında mesele yalnızca aklın meselesi değildir. Kalp de bu hakikati fısıldar. İnsanın iç dünyasında, tarif edemediği ama inkâr da edemediği bir yöneliş vardır. Zor anlarda dilinden dökülen bir nida, güzellik karşısında hissedilen hayranlık… Bunlar boşlukta yankılanan sesler değil; insanın özüne yerleştirilmiş bir anlam arayışının tezahürüdür.

Kâinat, baştan sona bir metin gibidir. Her varlık bir kelime, her olay bir cümle… Ve insan, bu metni okuyabilen nadir varlıklardan biridir. Ancak okumak, sadece görmekle değil; düşünmekle, hissetmekle ve anlamaya cesaret etmekle mümkündür.

Bugün belki de en büyük eksikliğimiz, bakmayı unutmamızdır. Gözlerimiz açık, fakat dikkatimiz kapalı. Oysa biraz durup düşünsek, hayatın içindeki o ince düzenin aslında ne kadar güçlü bir hakikati haykırdığını fark edeceğiz.

Sessiz ama derin bir hakikat bu:

Bu kadar anlam, bu kadar düzen, bu kadar incelik…

Kendiliğinden olamaz.

Ve insan, bunu fark ettiği anda sadece evrene değil, kendi varlığına da farklı bir gözle bakmaya başlar. Çünkü anlar ki; bu büyük düzenin içinde o da tesadüf değil, bir anlamın parçasıdır.

İstanbul Times - Mehmet Sebbah Yiğit