“Siyaset eşittir yalan” cümlesinin üzerime gömlek gibi oturmaya başladığı bir dönemdeyim. Umut, kelime olmaktan çıkmış; beklenti, yük hâline gelmişti. Tam da böyle bir yerde yapılan bir sohbet, zihnimdeki tüm ezberleri sarsacak bir kapı araladı.

YORGUN ZİHİNLER:

Bana, bu ülkenin geleceği için hâlâ fedakârlık yapmaya hazır, hâlâ susmadan çalışan insanların var olduğunu gösterdi.

MAKAM VE MESAFE

Dinlemeyi bilen, makamın ağırlığında ezilmeyen; eleştirirken kırmamayı ilke edinen bir duruş…

Değer verdiğini yalnızca sözle değil, hâliyle de hissettiren bir anlayış…

Temel kaygısı güç değil, insan huzuru olan bir bakış.

İSLAM VE KADIN

Yaşadığımız çağda, İslam ile kadını aşağılamayı yan yana getiren hastalıklı bir algı coğrafyamızı kuşatmışken; Afganistan’da kız çocukları üzerinden üretilen zulüm, zihinleri iyice bulandırmışken; Hazreti Hatice’nin vakarıyla, Hazreti Fatma’nın asaletiyle, Hazreti Ayşe’nin ilmi ve gücüyle konuşan bir duruşla karşılaşmak…

İşte o an insan şunu demek istiyor:

“Bu, sizin gösterdiğiniz İslam değil. Bu, Kur’an’a ve sünnete teslim olmuş İslam’dır.”

ÖRNEKLİK

Konuşabilen, tartışabilen ama mesafesini koruyan…

Hizmeti merkeze alan ve bu duruşa sadakatle teslim olan bir kadın.

Çocuklarımıza işaret edebileceğimiz bir bilgelik.

Bu yazı bir övgü değil.

Bu yazı, kaybolan değerlerimizi yeniden giyinen bir umut hâlidir.

İDEOLOJİ DEĞİL HÂL YANLIŞ OKUMALAR:

Bu satırlar bir siyasi partiyi ya da bir ideolojiyi anlatmak için yazılmadı. Çünkü İslam bir ideoloji değildir.

İslam, bir yaşama hâlidir.

Dünya ve ahireti birlikte düşünen, kulun özgürlüğünü esas alan, insanı yalnızca Yaratıcı’ya kul kılan bir hayat nizamıdır.

SİYASET VE AHLAK

Siyaseti çok konuşmak değil, iş yapmak olarak gören;

Siyasetçiyi halka efendi değil, halka hizmetkâr olarak konumlandıran bir anlayış…

Ahlakı ve etiği siyasetin önüne koyan bir bakış.

YENİDEN UMUT

Bu yazının derdi bir figürü yüceltmek değil.

Bu yazının derdi, yitirildi sanılan umutların hâlâ yeşerebildiğini göstermek.

Bir duruşun, bir tavrın, bir insanın başka insanlarda nasıl yeniden inşa edici bir etki bırakabildiğini paylaşmak.

BİR ROTA

Elif Esen örnekliğinde anlatılmak istenen şudur:

İslam coğrafyasında kadın, suskunlukla değil;

Bilgelikle, vakar ile, ilimle ve ahlakla yol açar.

Bu satırlar bir propaganda değil.

Bu satırlar, “örnek hâlâ mümkün” diyebilmenin huzurudur.

İstanbul Times - Mehmet Sebbah Yiğit