Dr. Devlet Bahçeli’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Ekim 2023’den sonra İsrail Terör Devletinin Gazze’de kitlesel bir katliama başlamalarından sonra bu terör devletinin Arz-ı Mevud yani büyük İsrail hayallerine erişmek için İran ve Türkiye’ye de saldıracaklarını bildikleri için haklı olarak İÇTE BİRLİK olmamız gerektiği ile alakalı çok sayıda açıklama yaptılar. Ancak hemen akabinde bir çok CHP’li belediye’ ye operasyon yapılırken içte birlik nasıl olacak sorusu sorulur oldu .

NETANYAHU VE BEN GİVİR SİZ HANGİ HAKLA CUMURBAŞKANIMIZA HAKARETE VARAN PAYLAŞIMLAR YAPIYORSUNUZ

İsrail Terör Devleti’nin başındaki soykırımcı, katil, vampir şantajcı Netanyahu son iki yıldır iktidar partisi Ak Parti ve CHP arasında yaşanan siyasi bazı sorunlardan cesaret alarak her iki parti’nin oyu hemen hemen aynı dolayısıyla Türk toplumu şu an ikiye bölünmüşken bizde bundan faydalanarak bu ayrıştırmayı körükleyip zaten içte birlik yok iken Türkiye’yi karıştırıp bundan faydalanalım ucuzluğuna kaçmasına İKTİDAR partimiz imkan sunmamalıdır..

Evet PKK kendisini fehs etti. Ancak henüz o anlaşmanın sonuçları sahaya yansımadı. Çünkü Kayyımlar henüz geri çekilip seçilen başkanlar göreve iade edilmedi.

CHP hakkında açılan Mutlak butlan davası ve İstanbul’a çağrı heyeti olarak mahkeme tarafından atanan, ancak CHP’ye göre Kayyım olan Gürsel Tekin Mahkemenin, Özgür Çelik ise delegenin il başkanı olarak görevinin başında .

CHP şaibeli olduğu iddia edilen İstanbul il kongresinden sonra delegenin notere giderek olağanüstü kongre talep ettiğini ilan ederek yeni kongre yaptı. Önceki kongrede şu oldu bu oldu denilebilir .

Mahkeme dese ki her ne kadar usulüne uygun olarak yapılmayan İstanbul il kongresinden sonra delege yaptığı il kongresinden sonra yeni kongre yapıldığı için çağrı heyeti olarak atadığım Gürsel Tekin ve arkadaşları için verdiğim kararı iptal ettim deyip bu süreci bitirse içte birliğe hizmet etmez mi ?

Eder ama mahkemenin bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verip bu süreci bir sonuca bağlamıyor olmasının ne manaya geldiğini işin erbapları bilir ?

Bu durum en basit tanımı ile sistemin yani iktidarın CHP üzerinde DEMOKLESİN Kılıcı gibi tuttuğu bu durum toplum nezdinde bu parti kendi il başkanlığını yönetemiyorken nasıl ülkeyi yönetecek algısını yaygınlaştırmak için kullanıldığını düşünmek çok mu komplo teorisi gibi geliyor acaba ?

Tahrif edilmiş kitabımız olan Tevvrat’a göre bize vaad edilmiş topraklara yani Arz- ı Mevud ‘a erişmek için İran ve Türkiye engelini ortadan yok etmek için her fırsatı değerlendiren Siyonist şebeke ABD’nin başındaki şantaj’a teslim olan Evanjelistlerin cenderesine teslim olan Trump varken Türkiye’yi parampinçik etmeleri gerektiğine inanan bu ahlaksız şebeke’nin başındaki Netenyahu’ya şunu söylemek isterim bizde bir atasözü var ECELİ Gelen köpek … duvarın işer sözünü hatırlatıyorum…

İKTİDAR VE MUHALEFET HEMEN İÇTE BİRLİĞİ SAĞLAMALIDIR….

2016’dan 2024’e kadar sadece DEM partili başkanların yerine kayım atanması bu ülkeye hizmet etnedi. 30 Ekim 2024 tarihinde CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hoca 65 yaşında bir şafak operasyonu gözaltına alındı.

Sonra Beşiktaş vs.vs. İle devam etti. Halende ediyor. Belediyelerde yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma 103 yıllık Türkiye Cumhuriyetinde hep var oldu. Köklü bir arınma ve sert bazı yasal düzenlemeler yapılmaz ise de daha da var olacak.

Teşbihte hata olmazsın ama zina’yı önlemek için nasıl ki erkeklerin tenasül organını kesmek çözüm olarak görülmediyse hata eksik yanlış yapan Belediye başkanlarını görevden alıp zindan’a atmak da sağlıklı bir çözüm gibi gelmiyor bana.

Böyle olunca zaten henüz tam kuramadığımız 75 yıllık demokrasi geçmişimize katkı sunmuyoruz gibime geliyor…

Son yaşanan olay olduğu için örnek vereyim Bursa halkı 9 puan ve 170 bin’e yakın oy farkı ile CHP belediye başkanı Mustafa Bozbey’i başkan seçti.

Ama hukuki ama siyasi saiklerden dolayı başkan görevden alınıp Zindan’a atıldı ve meclis üyesi çoğunluğu var diye Ak Partili bir başkan vekili seçilmesinin çok ama çok sakıncaları var.

İstanbul Bahçelievler’de seçmen 12 bin oy farkı ile Ak Partili bir belediye Başkanı olan Hakan Bahadır kazandı.

Ama meclis çoğunluğunu CHP aldı. Yine teşpihte hata olmasın ama Suç Örgütü Lideri Aziz İhsan Aktaş’ın çok sayıda ihale aldığı iddiaları var.

Yapılacak tarafsız bir inceleme ile diyelim ki belediye başkanı bir şekilde görevden alınıp zindan’a atılırsa ve meclis üyesi çoğunluğu ile CHP’li bir meclis üyesi başkan vekili seçilirse Ak Partili seçmen kendisini ne kadar kötü hissedecekse CHP’li seçmen’ in de duyguları aynı şekilde paramparça olmuş durumda.

Özetle CHP’li başkanların yerine kayyım ve Meclis üyesi kararı ile başkan vekillerinin atanması veya seçilmesinin birlik beraberliğimizi ciddi derecede olumsuz etkilediğini herkes farkında. Düşünsenize Esenyurt, ve Şişli’ye kayyım atanması üstelik PKK kendisini LAĞV etmesine rağmen belediye başkanlarının görevlerine iade edilmemesinin kime faydası var ?

Gaziosmanpaşa,Bayrampaşa ve Bursa belediyelerine ise yapılan siyasi meclis üyesi değişimi vs. Veya Ak Partili meclis üyeleri’nin çoğunluğu ile başkan vekilliğinin Ak Partiye geçmesi CHP’li yönetcilerin ve seçmenin üzerinde kötü bir tramva oluşturmadığını kim iddia edebilir ?

AK PARTİ ÜLKENİN YARARINA OLABİLECEK CİDDİ BİR RAHATLAMA SAĞLAYACAK ADIMLAR ATMASI İÇTE BİRLİK İÇİN ÇOK FAYDALI OLUR KANISINDAYIM…

Bunun için hiç bir ekonomik bedeli olmayan ve ülkeyi ciddi bir rahatlamaya sokacak kararlar almak zor değil.

-FETÖ’de silah kullanmayan söz ve eylemleri ile kimseye zarar vermeyen askeri okul öğrenciler ve rütbesi düşük kişiler hemen serbest kalmalı

- PKK kendisini kapattığı için yerine kayyım atanan bütün belediye başkanlar görevlerine iade edilmelidir.

- Cezaevine atılan bütün CHP’li başkanlar göreve iade edilmeli yargılama tutuksuz yapılmalıdır.

-Ekonomi politikaları alt gelir grubuna yararlı olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

- EYT’ de yapılan hata düzeltilmelidir 1 gün işe geç girdiği için 17 yıl veya benim gibi 13 ay geç Bağ Kur’ lu olarak sosyal güvenliği giren birisine 10 sene bekleyeceksin deniyor.

Şu an 9.300 gün pirimin varken 7.200 gün pirim ile Bağ kurlu emekli edilecekti sözü 4 yıl önce verildi ama bir türlü verilen sözler tutulmadı…

Hem emekli edilmedim hem de her ay 10.150 TL pirim ödüyorum. Etkili bir örnek olsun diye kendi yaşadığım olayı örnek verdim ama benim gibi yüzbinlerce Bağ Kur’lu bu problemi en derinden yaşıyor….

Özetle halkın hayatını düzenleyecek kararlar alınarak içte birlik sağlanmalıdır. Şu an halen yaşanan ABD, İsrail ve İran savaşında elbette ki İran’ın Süpersonik füzeleri çok önemli bir iş yapıyor.

İran dini lideri ve üst düzey bütün yöneticileri şehit edildiği halde rejim düşmedi. Burada Füzelerin önemi elbette ki çok mühim

Ancak siyonist şebeke bombalar ile İran’ı ciddi bir yıkıma uğrattığı bir ortamda İran halkı içte birlik olmayıp ayaklansaydı FÜZElerin anlamı olmazdı.

Bizim hükümetimiz ve Devlet Bahçeli İÇTE BİRLİĞİN önemini biliyor çünkü bu konuda defalarca açıklama yaptılar.

Ancak bunun olması için PKK silahları yakıp kendisini kapattığını ilan ettiği halde bu suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve görevden alınan kim varsa hakları kanunlar çerçevesinde iade edilmesi gerekemez mi ?

Edilir olağanüstü bir süreçte geçtiğimiz için bu süreçlerin olduğunca seri ve hızlı bir şekilde yapılmasında fayda vardır ama yapılmıyor.

Hükümetinin arkasında duran İran halkının birlik ve beraberliği emin olun SÜPERSONİK FÜZELERDEN DAHA KIYMETLİ OLDUĞUNU herkes gördü ve halende görüyor.

Şu an canlı canlı yaşadığımız bu kadar güzel bir örnek varken oy oranı son Cumhurbaşkanlığı seçiminde % 48 olan CHP’nin kongreleri ile uğraşmak, belediye başkanlarını tutuklamak ile içte birlik olmaz.

PKK bittiği halde halen CHP ve DEM partinin onlarca belediyesinde Kayyım duruyorken nasıl içte birlik olacak ?

Sistemin FETÖ’ye mecbur ettiği binlerce Anadolu ve Trakya evladına 196 yıl 200 yıl 250 yıl hapis cezası vermek ile içte birlik olur mu ?

FETÖ bizi kandırdı Allah bizi af etsin diyen davalara muhatap olmuyorsa ceza alanlar bizi de kandırdı Allah bizi de af etsin derlerse onlarda af edilecek mi ?

Bunları yazarken de Erdoğan halkımızın yararına olan bu düzenlemeleri ister yapsın ister yapmasın insanlık düşmanı katil Netanyahu’nun Erdoğan hakkında söylediği her şeyi bin ile çarparak bu alçağa iade ediyor ve reisin dim dik yanında olduğumu kendi adıma açık ve seçik şekilde ifade ediyorum…

Önerilerimi de ülkemin daha ileriye gitmesi ve dünyanın başına bela olmuş bu siyonistlerin ülkemize saldırılarının an meselesi olduğu bir dönemde çok net gördüğüm için üzerime düşeni yapıyorum.

Dr. Devlet Bahçeli partisinin baraj altı kalma tehlikesine rağmen Terörsüz Türkiye diyerek PKK’yı kuran Öçalan ’a kurucu önder diyerek Risk aldı.

Ancak yapılan son yerel semimde birinci olan ülkenin en büyük partisinin kongrelerini bahane ederek genel merkez için mutlak butlan diyerek partiyi yeniden Kılıçdaroğlu’na vermeye çalışmak, Gürsel Tekin’i 2. İl başkanı olarak atayarak CHP’nin kaos içinde olduğu, partiyi bile yönetemedikleri ülkeyi nasıl yönetecekleri imajını oluşturmaya çalışmak ülkemize bir şey kazandırmaz…

Aksine güçlü iktidar ve güçlü muhalefet ülkemiz için bir şanstır. Sırf yapılacak ilk genel seçimde Ak Partiyi şanslı hale getirmek için CHP’yi ne kadar karıştırırsak o kadar iyidir hesaplarında vaz geçmek doğru olandır.

Son söz siyonist şebeke yanına kendi hizmetkarı olan evanjelistleri de alarak 7 Ekim 2023’den bu yana dünya’ yı kana bulayan ve her gün bir ülkeye bomba yağdıran bu gözü dönmüş şer şebekesi var iken bizim Mutlak Butlan,CHP İstanbul il başkanlığına eş başkan olarak Gürsel Tekini atamak, İstanbul’un en önemli iki ilçesi olan Esenyurt ve Şişli’ye kayım atamak, GOP, Bayrampaşa ve Bursa Belediye başkanlarının yerine Ak Partili vekil atamak hangi sorunumuzu çözdü ve çözecek ?

Titreyin ve kendinize gelin ey iktidar ve muhalefet. İnsanlık düşmanı siyonistlerin bombaları üzerimize gelince Ak Partili CHP’li ayrımı yapmayacak.

Son iki yılda ülke gündeminin çok büyük bir kısmının CHP olması cidden beni üzüyor.

Bu makalede ülkemiz için yapılması gerekenleri anlattım…

Taç giyen baş akıllanır sözü gereği HÜKÜMET küçük hesaplar yapmayarak ülke menfaatlerini düşünerek enerjisini CHP ile uğraşarak değil ülke menfaatlerini korumak için çaba sarf etmesi zaruridir.

Bugün 13 Nisan 2026 bu saate kadar olan oldu Hükümet CHP’ye 2.İl başkanı atamakla ve Genel Merkezi Kılıçdaroğlu’na vermekle zaman harcamasın.

Ülkemizin daha büyük ve önemli sorunları var iken Hükümetin gelecek nesilleri değil gelecek seçimleri düşündüğünü uğraştığı işlere bakınca görüyoruz.

İSYONİŞTLER EŞİKTEKİNE,BEŞİKTEKİNE,DÖŞEKTEKİNE,MEZARDAKİNE ACIMADIĞINI 1948’DEN BU YANA YAPTIĞI KATLİAMLAR İLE HER GÜN GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR.

İÇTE BİRLİK HEMEN BUGÜN YARIN ÇOK GEÇ HADİ ADIM ATIN SEVGİLİ HÜKÜMET…

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner -13 Nisan 2026