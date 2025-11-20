Bülent Turan, kendisinin Çanakkaleli olduğunu, ziyarete gelen gençlerin ise Van'dan geldiğini, bu tablonun Türkiye'nin en doğusu ile en batısının ortada buluştuğu hoş bir tevafuk olduğunu anlattı. Bülent Turan, sözlerine şöyle devam etti:

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

"Çanakkale Şehitliği'ne gideceksiniz, orada Vanlılar'ı da göreceksiniz, Hakkârililer'i de göreceksiniz, daha ötesi Şamlılar'ı göreceksiniz, Kudüslüler'i göreceksiniz. Bu coğrafya böyle bir coğrafya. Çanakkale Savaşı sadece bu Çanakkale için, sadece İstanbul için değil, bir coğrafyanın, bir milletin, bir anlayışın korunup kollanması için hayata geçirilen çok büyük bedellerin adı. O yüzden bu gezi çok kıymetli, bir siyasal anlam ifade ediyor."



Konuşmasında birlik ve kardeşlik vurgusuna da yer veren Bülent Turan, "Biz çok farklı siyasi görüşler, meslekler tercih edebiliriz ama aynı bayrağın altında olmak çok özel ve kıymetlidir. Biz ancak bu beraberliği sağlarsak gücümüze güç katarız. Dünyada gücü olmayanın yeri yok. Bugün Gazze yanıyorsa, en büyük mesele o bölgenin zayıf olmasıdır. Al İsrail'den silah, al Amerika'dan silah bir şeyler yap, olmaz.

Kendin üreteceksin. Türkiye ne zaman bu birliğini sağlayıp ayağa kalktıysa bir şekilde darbelerle, kardeş kavgalarıyla bunu kesmeye çalıştılar. Bugün ne terör meselesinin temelinde yerli unsurlar vardır, ne bir dönem oluşturulmaya çalışılan Alevi-Sünni tartışmalarının arkasında yerli unsurlar vardır, ne de darbelerin arkasında yerli unsurlar vardır. Yoksa neden binlerce yıldır bu sorunları yaşamamışken 30-40 yıldır yaşanmış olsun." dedi.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE EN ÇOK GENÇLER İÇİN LAZIM



Terörsüz Türkiye Süreci'nin önemine de vurgu yapan Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük bir siyasi risk ve sorumluluk alarak bu adımı atmalarının çok kıymetli olduğunu ifade etti. Turan, sözlerine şöyle devam etti: Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Bahçeli'nin bu riski almasının temelinde, bu oyunu bozmak vardır.

Bize düşen bu önemli adımlara sahip çıkmaktır. Hepiniz genç insanlarsınız, terörlü bir ülkede mi daha iyi eğitim olur, terörsüz bir ülkede mi? Terörlü bir ülkede mi daha iyi sağlık sistemi olur, terörsüz ülkede mi? Terörsüz Türkiye en çok gençler için lazım. Bakmayın siz siyasi polemiklere. Biz mutlaka işin vitrinine değil işin sonucuna, neticeye ermesine bakmak durumundayız. Kırk sene kavga ettik, kan aktı, ne oldu?

Yazık günah değil mi, insanlarımızı kaybettik, ülkenin ekonomisini kaybettik. Bu ülkede "Sivas'ın ötesi" diye bir kavram oldu. Böyle birşey olabilir mi. Paris'in yukarısı, Manchester'in altı, hiç böyle birşey duyduk mu? Bir ülkede bir ilin ötesi diye birşey olabilir mi? Öğretmen doğuya gitmek istemezdi, polis gitmek istemezdi. Hamdolsun, bugün böyle bir ayrım kalmadı." İfadelerini sözlerine ekledi.



AYAĞI KANAYAN KOŞABİLİR Mİ?



Terörsüz Türkiye Süreci'ne en çok gençlerin sahip çıkması gerektiğine vurgu yapan Turan, "ayağı kanayan, koşabilir mi? Önce yarayı tedavi etmesi lazım değil mi? Terör olan bir Türkiye'nin ne turizminde, ne yatırımında ne diğer konularında çok büyük gelişme olmaz.

Biz teröre rağmen çok çalışarak pekçok işi başardık, bu noktaya geldik. Bir de terörsüz Türkiye'yi düşünün. O yüzden bu sürece en çok gençlerin sahip çıkması lazım. Bu süreci sabote eden, provake eden kim varsa, lütfen dur deyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)