NOELİ DEĞİL MEKKE’NİN FETHİNİ VE KÜDÜS GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Zeytinburnu Anadolu Gençlik Derneği, İmam Hatip Anadolu Lisesi Konferans salonunda Muhteşem Bir Mekke Fetih Kutlaması ve Kudüs Gecesi düzenledi. Tıklım tıklım dolan salona hitap eden bir çok konuşmacı kalabalığın muhteşem olduğunu söylediler.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

AGD ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI FURKAN AKDEMİR SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI…

Program Anadolu Gençlik Derneği (AGD)Başkanı Furkan Akdemir’in selamla konuşması ile başladı.

Bismillahirrahmânirrahîm.

“İslam’ın başı Peygamberlik ve rahmettir. Ardından Hilafet ve Rahmet olur. Ardından saltanat ve rahmete dönüşür. Akabinde emirlik ve rahmet olur. Sonrasında İslam’a merkeplerin birbirini ısırması gibi saldırırlar. İşte o vakit Cihad’a yönelin. Ve o vakit en hayırlı Cihadınız sınır nöbetlerinde nöbet tutmaktır. Sınır nöbeti tutacağınız en faziletli yer ise Askalandır.” Bu Hadis-i Şerif’te geçen Askalan toprakları bugün Gazze’nin etekleridir.

Muhterem misafirler, kıymetli gönüldaşlarımız, değerli genç kardeşlerim;

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı’nın 51. dönem çalışmaları kapsamında düzenlediği Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Bugün burada sadece bir tarih hatırlamak için değil; bir ruhu diriltmek, bir bilinci tazelemek ve ümmet olmanın sorumluluğunu yeniden kuşanmak için bir aradayız. Mekke’nin Fethi; merhametin, adaletin ve teslimiyetin yeryüzüne yeniden hâkim oluşunun adıdır. Kudüs ise ümmetin kalbidir, izzetidir, onurudur. Bizler de bu gece hem fethin ruhunu hem de Kudüs’ün sarsılmaz direnişini aynı yürekle selamlıyoruz.

AGD ve MGV olarak Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda icra edilen bu program, yıllardır olduğu gibi bu yıl da milletimizin manevi gündemini diri tutma gayemizin bir tezahürüdür. Afişlerimizde Kâbe ile Mescid-i Aksa’yı birlikte kullanmamız da işte bu iki mukaddes beldenin, davamızın merkezindeki yerini vurgulamaktadır.

Değerli misafirler;

Bu gecenin yalnızca bir anma değil, bir diriliş ve dayanışma buluşması olduğunu özellikle ifade etmek isterim. İçinde yaşadığımız zaman diliminde ümmet coğrafyası ağır imtihanlardan geçerken, bizlere düşen sorumluluk; fethin ruhunu kavramak, Kudüs’ün hakikatini haykırmak ve bu mücadelenin birer neferi olmaktır.

Bu vesileyle, 14 Aralık’ta gerçekleştirilen ve “kaybedeni olmayan yarışma” olarak nitelendirdiğimiz Siyer-i Nebi Sınavında dereceye giren gençlerimizi de tebrik ediyor, ödüllerini bu anlamlı gecede takdim edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz’in hayatını öğrenmeyi bir yarıştan öte bir şuur meselesi olarak gören gençlerimiz, geleceğimizin en büyük umududur.

sözlerime son verirken,

Bu güzel programımızın hazırlığında ve icrasında emek gösteren kıymetli kardeşlerime teşekkürü bir borç biliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kimi kardeşimiz işinden kimi kardeşimiz ailesinden, kimi kardeşimiz okulundan fedakarlıkta bulunup, bu güzel program için gece gündüz koşturdu. Rabbimiz hepsine cihad sevabı versin.

Hassaten çalışmalarımıza verdiği desteklerden ötürü Zeytinburnu Belediyemize, Belediye Başkanımız Sn. Ömer Arısoy’a, teşekkür ediyorum.

Özellikle Siyer-i Nebi Yarışmamızda ve hemen her çalışmamızda desteklerini hissettiğimiz İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sn. İsmail Çetinkaya Bey’e ve tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyorum.

Bugün bu güzide ve kadim okulumuzun kapılarını bizlere açan Zeytinburnu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürümüz, emektar hocamız İlyas Kesim Bey’e hususiyetle teşekkür ediyorum.

Bu gece burada bir program başladı ve elbette ki sona erecek. Ancak, fetih salondan çıktıktan sonra başlıyorsa işte o zaman bu gece amacına ulaşmış demektir. Bu sebeple bu soğuk havaya rağmen burada bulunan misafirlerimize hem teşrifleri için hem de bu derdi taşıdıkları için teşekkür ediyorum.

Gecemizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor, Rabbimizden bu milleti izzetli, bu ümmeti birlikli ve bu gençliği dirayetli kılmasını diliyorum.

Hepinizi Allah’ın selamıyla selamlıyorum:

Esselâmu Aleyküm ve rahmetullahi ve berakâtühü.

AGD İSTANBUL İL BAŞKANI MEHMET YAROĞLU’DA BİR SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI

AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu’ da anlamlı ve güzel bir konuşma ile katılımcılara seslendi.

Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Mişeyniş’dee bir konuşma yaptı.

Sultanahmet Camii emekli imamı Emrullah Hatipoğlu Gazze, Filistin konulu bir konuşma yaptı.

3.5 saat süren programın duasını da Rıdvan Cenk yaptı.

Programın sonunda Siyer yarışmasında derce alanlara ödülleri verildi.

Zeytinburnu Tıp Merkezinin hediye ettiği 3 Check Up Çekilişi ve SevrTur ‘un 2 Umre talihlisi de hediyelerine kavuştu.

Vakti olanlara yemek ikramı yapılarak program son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)