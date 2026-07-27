BİRİBİRİNDENE DEĞERLİ KONUKLAR DÜĞÜNE KATILARAK ERKOL FARKAS AİLERİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Zeytinburnu’nun sevilen, mahalle muhtarlarından Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erkol ve eşi Derya oğulları Kürşat’ı evlendirmenin mutluğunu ve heyecanını yaşadı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Erkol ve Eşi Derya Erkol Oğulları Kürşat'a Muhteşem Uluslararası bir düğün yaparak dostlarını aynı softada bir araya getirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

Platform Zeytinburnu'nda bir ayara gelen yüzlerce aile dostu genç çiftlere mutluluk diledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un kıydığı Nikah 'ın şahitleri arasında tanınmış simalar vardı.

Zeytinburnu kaymakamı Dr. Adem Uslu, E. Meclis üyesi Halis Özgenç, İBB Muhtarlar Dairesi Başkanlığı Müdürü Ali Öztürk, Zeytinburnu Emniyet Müdürü Ömer Ünver başta olmak üzere çok sayıda kişi şahit oldu.

KÜRŞAT’IN AŞKI ZEYTİNBURNU’NDAN MACARİSTAN’A UZADI

Tanrının Kırbacı Attila’nın torunları Kürşat ve Zita’nın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Muhtar Hüseyin Erkol ve eşi Derya Erkol konuklarını Platform Zeytinburnu davet salonun kapısında teker teker karşıladı.

KÜRŞAT’IN AŞKI SINIR TANIMADI

İsmini Çin İmparator sarayını 40 adamı ile basan Türklerin efsanevi kahramanlarında Kürşat’tan alan Kürşat Erkol Konya’nın bağrından kopup gelip Zeytinburnu’nda bir hayat kuran bir babanın evladı olarak gönlünü Macar güzeli Zita’ ya kaptırdı.

Kürşat kalbini kaptırdığı Macaristan’ın güzel kızı Zita ile görkemli bir törenle hayatını birleştirdi.

Siyaset, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve ilçe protokolünün adeta akın ettiği düğün töreninde neşe ve coşku tavan yaptı.

Genç çiftimizin bu anlamlı gününde nikah akdini Zeytinburnu Belediye Başkanı kıydı. Başkan, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dilerken, iki farklı kültürün bu güzel buluşmasına temennileriyle renk kattı.

Gençlerin mutluluğuna şahitlik edenler arasında ise Zeytinburnu Kaymakamı başta olmak üzere, ilçemizin mülki idare amirleri, protokol üyeleri ve çok sayıda seçkin davetli yer aldı.

Protokolün yoğun ilgi gösterdiği nikah masasında atılan imzalar, salonda büyük bir alkış tufanıyla karşılandı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul….., Anahtar Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Doğan Akdeniz,Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Semih Deniz.meclis üyeleri STK başkanları,basın mensupları başta olmak üzere çok sayıda davetli Erkol ve Farkas ailelerini yalnız bırakmadı.

İstanbul Times Ailesi Olarak Mutluluklar Diliyoruz

Yeşiltepe Mahalle Muhtarımız Hüseyin Erkol’un ev sahipliğinde gerçekleşen bu muhteşem düğün, Türk ve Macar kültürünün zarafetini aynı çatı altında buluşturdu.



İstanbul Times Yayın Grubu ve şahsım Hüseyin Çetiner adına; Erkol ve Farkas ailelerini tebrik ediyor, hayatlarını birleştiren genç kardeşlerimiz Kürşat ve Zita Erkol çiftine bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.



Rabbim iki cihanda da mesut eylesin, yuvalarından huzur ve bereketi eksik etmesin

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)