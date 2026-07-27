TEŞEKKÜRLER ÖMER ARISOY BAŞKAN

Tarihi mekan ve ebedi şahsiyetlere verdiği önemden dolayı takdir toplayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un görevi olmadığı halde onarım ve bakıma ihtiyacı olduğu belli olan Merkezefendi türbesi için Vakıflar genel Müdürlüğü yapsın deyip işin kolayına kaçmayıp üç yıl gibi uzun bir süre Vakıflardan izin verilme sürecini takip edip onarım izni çıkar çıkmaz zaman kaybetmeden uzman ekip ile onarımı başlattı.

Zeytinburnu’nun Tarihi Mekanlarını ve ebedi şahsiyetlerini tanıtmak üzere 2016 yılında Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner ve 12 arkadaşı tarafından kurulan Geleceğim Zeytinburnu Platformu başkanı Çetiner’den başkan Ömer Arısoy’a teşekkür mesajı geldi.

Çetiner,Ömer başkan daha önce iki kez İstanbul rehberler odası başkanı ve yönetimine Fatih, Beyoğlu, Üsküdar’dan sonra Zeytinburnu ve Eyüpsultan ilçeleri tarihi mekan bakımından 4.ve 5.sırada yer aldıkları için turistlere ilçedeki tarihi mekanları da gezdirmelerini talep etmişti.

Merkezefendi Kimdir ?

Merkez Efendi, (d.1463 ö.1552 ).[1][2] Denizli’de doğmuştur.Asıl adı Musa Muslihuddin olan Merkez Efendi, ilk öğrenimini Manisa'da tamamlamış, daha sonra İstanbul'a gelerek Hızır Velüyiddin Efendi ve Mevlana Ahmet Paşa'dan dersler almıştır.[3] Müderrislik için Bursa, Karaman ve Amasya'ya gitmiştir ve bu dönemde “Halvetiye Tarikati” icazetini almıştır.

Sonrasında İstanbul'a döndüğünde Etyemez Tekkesine devam eden Merkez Efendi, “Sümbül Efendi” lâkaplı Şeyh Yusuf Sinaneddin Efendi'nin öğrencisi olmuş, döneminin ileri gelen sûfîlerinden ve hekimlerinden olmuştur.[4]

1514 yılında Merkez Efendi, mensubu olduğu tarikatın (halvetilik) halvet geleneğine uygun olarak bir tekke kurmak için Merkezefendi Mahalllesine (Osmanlı dönemindeki adıyla “Mevlevihane Yenikapısı”) Mevlanakapı surları dışındaki bu tenha yere yerleşmiştir. Şah Sultan ile 1551’de evlenmiş olabilir.[5

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)