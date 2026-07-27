Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında aile kurumunu desteklemeye yönelik projeler sürerken, dikkat çeken uygulamalardan biri de İstanbul Sultanbeyli'de hayata geçirildi. Sultanbeyli Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan çiftlerden belediye nikâh salonu ücreti almıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner

Yaklaşık bir yıl önce başlatılan uygulamadan bugüne kadar 4 bine yakın çift ücretsiz olarak yararlandı.

Tüm nikâh salonları ücretsiz hizmet veriyor

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, belediyeye ait tüm nikâh salonlarının hafta içi ve hafta sonu ücretsiz hizmet verdiğini belirterek, uygulamanın aile kurumunu güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Tombaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' projesine destek olmak amacıyla belediyemize bağlı tüm nikâh salonlarını ücretsiz hale getirdik. Hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin tüm salonlarımız gençlerimizin hizmetinde." dedi.

"Yaklaşık 4 bin çifte ücretsiz hizmet verdik"

Gençlerin yuva kurmasını desteklemenin önemine dikkat çeken Tombaş, "Güçlü toplumun temeli güçlü ailedir. Bu anlayışla evlilik yolunda ilk adımı atan gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 4 bin çiftimize ücretsiz nikâh hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın, evlilik maliyetlerinin arttığı dönemde çiftlerin üzerindeki ekonomik yükü bir nebze de olsa hafifletmeyi amaçladığı belirtildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)