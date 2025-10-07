MY FEN VE YÖNTEM ÖĞRETİM KURUMLARINDAN İSTANBUL TIMES GAZETESİ VE TV MEDYA GRUBUNA ZİYARET…

Eğitimci Şube Müdürü Hatice Kübra Akbulak ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yöntem My Fen Müdür Yardımcısı Tuba Atik Tokul Gazetemizin imtiyaz sahibi Gazeteci yazar ve tv programcısı Hüseyin Çetiner’i ziyaret ederek Zeytinburnu ilçesindeki eğitim öğretim ve kurs faaliyetleri hakkında yararlı ve faydalı birer konuşma yaptılar.

HATİCE KÜBRA AKBULAK’TAN:KURS DESTEĞİ ALMAYAN KALMASIN!

2025–2026 eğitim-öğretim yılında Mehmet Yiğit Fen Bilimleri ve Yöntem Öğretimi Kursu, öğrencilerini ana derslerde sağlam bir temel kazanmaya ve yüksek başarıya ulaşmaya davet ediyor. Program, dersleri ezberden uzak, sade ve anlaşılır bir şekilde öğreterek öğrencilerin hem okul başarısını hem de sınav performansını yükseltmeyi amaçlıyor.

Kurs içeriği, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin seviyelerine göre özel olarak hazırlanmıştır. Her öğrenciye bireysel öğrenme hızına uygun ders planı sunulur. Konular, açık anlatımlar, örnek soru çözümleri ve tekrar çalışmalarıyla pekiştirilir. Bu sayede öğrenciler, ana derslerini yalnızca öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda kalıcı biçimde kavrar.

Mehmet Yiğit Fen Bilimleri ve Yöntem Öğretimi Kursu, güçlü idari yapılanması ve deneyimli öğretmen kadrosuyla fark yaratır. Alanında uzman, öğrenciyle etkili iletişim kuran öğretmenlerimiz, her öğrencinin gelişimini yakından takip eder. Rehberlik desteğiyle öğrencilerin eksikleri belirlenir, birebir destek programlarıyla kalıcı başarı sağlanır.

Kurum yönetimi, eğitimde kalite ve güven anlayışını merkeze alarak her öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefler. Disiplinli, samimi ve motive edici bir ortamda öğrenciler, MY Fen Bilimleri ve Yöntem Öğretim’e karşı güven ve ilgi kazanır.

Yeni dönemde hedefimiz, hiçbir öğrencinin eğitim desteğinden mahrum kalmaması! Fen bilimlerinde güçlü bir başlangıç yapmak, konuları temelden öğrenmek ve sınavlarda fark yaratmak isteyen tüm öğrencilerimizi bu özel programa bekliyoruz.

İndirimli kayıt fırsatlarından haberdar olmak için hemen iletişime geçebilirsiniz.

KAYIT VE BİLGİ İÇİN HEMEN ARAYIN

📅 2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıtları Başladı!

📍 Kayıt ve Bilgi İçin:

Genel Merkez: 0212 558 34 35

WhatsApp: 0543 129 64 60

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)