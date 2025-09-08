Zeytinburnu'nda yeni eğitim-öğretim yılı, Zeytinburnu Bozkurt İlkokulu'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Öğrenci ve velilerin hazır bulunduğu törene; Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yerel yönetim temsilcileri ve eğitimciler katıldı.



"TÜM AMACIMIZ, ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞE DAHA İYİ HAZIRLAMAKTIR"



Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "2019'dan beri ilçemizde tekli eğitimi bir hedef olarak belirledik. Her geçen gün bunun adım adım gerçekleştiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 2023 depreminden sonra yeniden yapılması için yıkılan Saniye Sezgin'in de ihalesini takip ediyoruz.

TRİSAD'ın da tamamlanmasıyla tüm okullarımız depreme dayanıklı hale gelecek. Bu yıl eğitime açılan 3 okulumuz var. Çırpıcı'da kamulaştırılarak bu yıl yapımı tamamlanacak olan okul ile birlikte ilçede tekli eğitime geçeceğimize inanıyorum. Tüm maksadımız, Zeytinburnu'ndaki çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamaktır" şeklinde konuştu.



“OKULLARIMIZA 18 MİLYON TL HARCAMA YAPTIK”



İlçede eğitime yaptıkları katkılara ilişkin de konuşan Arısoy, "Okullarımızın yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanması için yaklaşık 18 milyon harcama yaptık. Yıl boyunca temizlik malzemesi desteği vermeyi sürdüreceğiz. 2019'dan beri 87 bin kırtasiye çeki dağıtımı yaptık.

Bu yıl da tüm ilkokul öğrencilerine 500 liralık kırtasiye çeki vereceğiz. Ayrıca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize 100 bin defter dağıtacağız. 2022'den bu yana yaklaşık 18 bin lise son sınıfı öğrencimize dijital eğitim seti hediye ettik. Geçtiğimiz sene 8'inci sınıflara da bu özel seti dağıtmaya başladık.

Dijital eğitim seti için 20 Eylül'e kadar başvurularımız devam ediyor. 2023'ten bu yana sınav yılı olan 12'nci sınıf olan öğrencimize eğitim desteği veriyoruz. Bugüne kadar 5 bin öğrenci bu destekten faydalandı. 2019'dan beri YKS ve LGS'ye giren öğrencilerimize ücretsiz tercih danışmanlığı veriyoruz. Bu hizmetten yararlanan öğrencilerimizin sayısı 3 bini geçti. 2022'den bu yana üniversiteyi kazanan öğrencilerimize Başarı Ödülü veriyoruz. Bu yıl kazananlara 10 bin liralık ödül için 20 Eylül'e kadar müracaatlarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)