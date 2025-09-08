BAŞKAN ARISOY VE KAYMAKAM DR.USLU EN ÖNEMLİ İŞLERİNİN EĞİTİM OLDUĞUNU VURGULADILAR

Yurdumuzun 81 ilinde ve 973 ilçede eş zamanlı olarak yapılan 2025-2026 Eğitim ve öğretim döneminde İstanbul 'un 39 ilçesinde de törenler ile başlamış oldu. Zeytinburnu ilçesinin resmi töreni bu sene Bozkurt İlkokulunda yapıldı. Tören ilk olarak Milli Eğitim şube müdürü' nün selamlama konuşması ile başladı.

Akabinde Eğitim konusunda yaptığı çalışmaları ile bilinen bilgi evlerinin ilk mucitlerinden birisi olan Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy önemli bir selamlama konuşması yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul

İyi bir hatip olan Zeytinburnu kaymakam Dr. Adem Uslu ise sadece Zeytinburnu ilçesinin eğitim ve öğretim meselelerine değil İstanbul'un ülkenin ve dünyanın eğitim meselelerine de değinerek güzel ve verimli bir konuşma yaptı.

Protokol konuşmalarının ardında öğrenciler şiir okudu, folklor oyunları oynandı. Daha sonra ilk dersin ormanlar ile alakalı olması nedeni okulun bahçesine güzel bir çam ağacının dikilmesinden sonra öğrenciler ilk derslerine başlamış oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)