Başkan Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri için Ak Parti İBB Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve kendisi için vatandaşlardan destek istedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

31 Mart yerel seçimine günler kala Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un kampanya çalışmaları da hız kazanmaya devam ediyor.

Sümer Mahallesi sakinlerine bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Ömer Arısoy, seçimlerde Ak Parti İBB Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve kendisi için oy desteği beklediğini ifade etti.

Mahalledeki esnafları da tek tek ziyaret eden Başkan Arısoy, sokaktaki vatandaşlarla da bol bol sohbet etti.

“BİZ MEMLEKETE SEVEREK HİZMET ETTİK”

Bir vatandaşa “Desteğiniz bizimle beraber mi? Sanki gözlerinizde bir tereddüt görüyorum.”sorusunu yönelten Başkan Arısoy’un, “Bizim kalbimizi çok iyi biliyorsunuz?

Size karşı olan hislerimiz belli, emekleriniz için teşekkür ediyoruz.” cevabını alması üzerine; “Biz memlekete severek hizmet ettik, yine edeceğiz inşallah.

Birlikte beraber başaracağız, aynı tempoyla devam edeceğiz.” dedi. Başkan Arısoy ziyaret ettiği tatlıcı bir dükkânında sohbet ettikten sonra çevredeki vatandaşlara tatlı ısmarlamayı da ihmal etmedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)