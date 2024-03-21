Bilgi Evleri’nde Gençlerle Baş başa Sohbetleri Devam Ediyor

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evlerinin düzenlediği Gençlerle Baş Başa Sohbetleri’nin bu ayki konuğu Yazar Feyza Şahin oldu. Çocukları ve gençleri her ay kitap dünyasında gezintiye çıkaran, yepyeni ufuklara farklı pencerelerden bakmalarını sağlayan Zeytinburnu Bilgi Evleri’nin konuğu Feyza Şahin, yazmaya, okumaya ve araştırmaya meraklı gençlerle buluşup keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Yazarlık serüveni hakkında merak edilenleri tek tek cevaplayan Şahin: “İlk hikâyelerimi benden 2,5 yaş küçük olan kardeşime daha sonrasında ise çocuklarıma anlattım. Özellikle bilim-kurgu tadında yazmayı seviyorum. Bir hikâyeyi kurgulamak çok önemli, ne yazacağınızın detaylarını belirlemek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“KİTAPLARIMIN HEPSİNİ ÇOK SEVİYORUM, GÖRDÜĞÜMÜZ HER ŞEY BİZE İLHAM VEREBİLİR”



Hangi kitabını daha çok sevdiğini soran küçük okuyucusuna: “Kitaplarımın hepsini çok seviyorum. Onların kurgusunu yapmak, yazma sürecini planlamak çok güzel heyecanlar.” diye cevap verdi.



Yazar Şahin nelerden ilham aldığı sorusuna ise “Gördüğümüz her şey bize ilhamdır… Bir hikâye hayalinizde oluşmaya başlıyorsa illaki bir şeyler size ilham vermiştir. Bindiğimiz tramvay, gördüğümüz bir hayvan bile bize ilham olabilir.” cümleleri ile devam etti.



Bir kitabı yazarken en çok tutarlı olmasına dikkat ettiğini söyleyen Feyza Şahin: “Kitap okumak ve yazmak doğrudan bağlantılı. Dili, hayal gücünü, kendini ifade etme yeteneğini geliştirmek okumak ile gelişecek özellikler. Ana dili düzgün kullanan insan 1-0 önde başlamış oluyor hayata. Dilimizi doğru kullanmak sizin diğer alanlardaki başarınızı da yüzde 100 artıracaktır.” şeklinde kitap okumanın değeri üzerine de tavsiyeler verdikten sonra Elektron Terbiyecileri ve Temsilî Kahraman isimli eserlerini Bilgi Evi üyeleri için imzaladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)