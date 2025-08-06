Moskova’da Türkiye ve Rusya Arasındaki İş Birliği İçin Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı Başladı



6 Ağustos 2024, Moskova – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilk kez bir araya gelmelerinin 21. yıl dönümü dolayısıyla, Moskova’da “Rusya ve Türkiye Arasındaki Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Kültür Alanlarında İş Birliğine Dair Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı” başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Ayrıca, ünlü Rus tiyatro ve sinema oyuncusu Baturin Yuri Anatolyevich ise Türkiye-Rusya iş birliğine dair film ve dizi alanındaki görüşlerini paylaşması planlanıyor.



Yuvarlak masa toplantısında, iki ülke ilişkilerinin mevcut durumu, karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar ile ekonomi, enerji, turizm, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliği beklentileri ele alınacak. Ayrıca, Erdoğan ve Putin’in ilk görüşmesinin tarihsel ve siyasi önemi ve iki ülke ilişkilerindeki gelişim aşamaları da gündemde olacak.



Uluslararası etkinlik sonunda, toplantı sonuçlarına ilişkin ekonomi ve ticari konular başta olmak üzere ilgili tüm makamlara hitaben Moskova’da Türkiye ve Rusya Arasındaki İş Birliği İçin Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı Başladı



6 Ağustos 2024, Moskova – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilk kez bir araya gelmelerinin 21. yıl dönümü dolayısıyla, Moskova’da “Rusya ve Türkiye Arasındaki Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Kültür Alanlarında İş Birliğine Dair Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı” başladı.



Toplantı, iki ülke arasında son dönemde elde edilen önemli başarıların ve karşılaşılan zorlukların değerlendirilmesi, iş birliği olanaklarının artırılması ve kamu diplomasisinin güçlendirilmesini hedefliyor.

KENDİ ALANLARINDA ÇOK SAYIDA BAŞARILI İŞ İNSANI,HUKUKÇU VE BÜROKRAT TOPLANTIYA KATILDI…

Etkinliğe; Türkiye-Rusya İş İnsanları Yüksek İstişare Kurulu Genel Başkanı Maksut Konyar, Rusya KGT Başkanı Hasan Enes Karahan, Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Kuzu Holding Yönetim Kurulu üyeleri, Panço genel müdür yardımcısı Elchin ABDULLAYEV, KONYAR Holding Yönetim Kurulu üyeleri (Finans ve Ekonomi Kurul Başkanı) Zekai Erdem, Çapa tıp fakültesi Genel Sekreteri Ekrem AYDIN; Iğdır Üniversitesi E.Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma; uluslararası alanda tanınmış Türk Avukat Erşan Konyar; İran'ın Moskova Büyükelçiliği Askeri Ateşesi; Belarus Moskova Büyükelçiliği Askeri Ateşesi; Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Putin Nezdinde İnguşetya Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Putin Nezdinde Kurgan Bölgesi Temsilciliği Başkan Yardımcısı, Rusya Federasyonu Hükümeti Nezdinde Sverdlovsk Bölgesi Valisi'nin Rusya Federasyonu devlet kurumlarında temsilciliğinin halkla ilişkiler uzmanları; Rusya Federasyonu Hükümeti Temsilciliği Spor ve Gençlik Politikası Alanında Bilgi Politikası ve Programları Bölüm Başkanı, Rusya İçişleri Bakanlığı Devlet Merkez Polikliniği'nde üst düzey cerrah Albayı, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Putin’in Novosibirsk Bölgesi Temsilciliği Danışmanı ve Novosibirsk Bölgesi Valisi Danışmanı; Rusya Federasyonu Hükümeti nezdinde TambovBölgesi Temsilciliği Başkan Yardımcısı; Tambov Bölgesi Kalkınma Kurumu Genel Müdürü; Tataristan Cumhuriyeti'nin Moskova'daki Tam Yetkili Temsilciliğinin uluslararası ve ekonomik konularda önde gelen uzmanları, Rusya Gaziler Birliği Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuri Aleksandrovich, Güney Osetya'nın Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarları; Abhazya Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı; Moskova Bölgesi Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Yatırımcılarla İlişkiler Bölümü Başkanı; Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Nezdinde Kalmyk Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Birinci Yardımcısı; Moskova Bölgesi Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yatırım Teşvik Departmanı Baş Analisti; Azerbaycan Moskova Büyükelçiliği ekonomiden sorumlu ateşeleri, sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Devlet Başkanlığı Akademisi Rektörü Putin’in danışmanı KartuginVyaçeslav; Rusya Federasyonu St. Petersburg Valisi'nin Moskova'daki resmi özel temsilcisi; Çeçenistan’ın Grozniyşehrinin eski valisi; Rusya Federasyon Konseyi Üyesi Geremeyeva S. S.'nin yardımcısı; Rusya milletvekilleri ve danışmanları; senatörler; Moskova ve Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası çalışanları, Rusya Çevre, Sıhhi ve Epidemiyolojik Güvenlik ve Halk Sağlığı Komitesi Başkanı ve Adli Tıp uzmanı; Rusya Sosyologlar Derneği (ROS) Federal Başkan Yardımcısı, Sosyolojik Bilimler Doktoru; Rusya Bankalar Birliği Uluslararası İlişkiler Departmanı İkili Ortaklıklar Bölüm Başkanı; Türk asıllı Rus iş insanı Okan Sevim; Rusya Rams İnşaat sahibi Rahman Altundaş; Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Enstitüsü kıdemli öğretim üyesi; Rusya üniversite rektörleri ve danışmanları; Rusya Teknoloji Üniversitesi İstatistik Enstitüsü Müdürü; Moskova Ticaret ve Sanayi Odası İşletme Medya İletişimi Komitesi Başkanı; Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi'ne bağlı Rus-Türk Eğitim ve Araştırma Merkezi Direktörü; katılım sağlamıştır.



Kremlin’e bağlı Devlet Başkanlığı Oteli’nde düzenlenen bu etkinliğin, Rusya ile Türkiye arasında ticari, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda ilişkilerin gelişmesine ve çok yönlü iş birliğinin güçlenmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.



kurumlar tarafından kapsamlı raporlanacak. Rusya KGT Başkanı Hasan Enes Karahan tarafından aynı minvalde kapsamlı raporlar hazırlanarak Rusya Dış İşleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin, Rusya Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye ve Rusya’nın ilgili devlet kurumlarına sunulacak.



Kremlin’e bağlı Devlet Başkanlığı Oteli’nde düzenlenen bu etkinliğin, Rusya ile Türkiye arasında ticari, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda ilişkilerin gelişmesine ve çok yönlü iş birliğinin güçlenmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)