BAŞKAN BEYZADE KAYABAŞI:“İKTİDAR, CHP İLE DEĞİL HALKIN SORUNLARIYLA MÜCADELE ETMELİ”
CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, Esenyurt Meydanı’nda gerçekleştirilen Demokrasiyi Savunma Nöbeti’nin 28. gününde yaptığı konuşmada, hükümete sert eleştirilerde bulundu. Başkan Kayabaşı, halkın ekonomik sorunlarına çözüm üretmek yerine CHP’ye karşı yürütülen siyasi mücadeleyi eleştirdi.
İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner
Kayabaşı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Ey iktidar, CHP ile mücadeleyi bırak! Halkın açlığı, yoksulluğu, yokluğu, işsizliği ve yarattığın yolsuzluk ile mücadele et! Bugün halkımızın iradesine yapılan darbenin 28. gününde, Esenyurt Meydanı’nda demokrasiyi savunmaya devam ediyoruz. İktidar, artık yönetim kabiliyetini tamamen yitirmiş durumda. Halkın sorunlarını çözmek yerine kayyum gibi antidemokratik yöntemlere başvurarak, CHP’li belediyelerin çalışmalarını engellemeye çalışıyorlar.”
“Vatandaşın Derdine Odaklanın”
CHP’li belediyelerin halka hizmet etme çabasına karşı getirilen engelleri de eleştiren Kayabaşı, hükümetin bu tutumunun halkın iradesine bir müdahale olduğunu söyledi. “Saray eliyle bakanlıklara talimatlar verilerek, CHP’li belediyelerin hizmetlerine engeller getiriliyor. Ey iktidar, kendi siyasi istikbalini düşünmeyi bırak ve vatandaşın dertlerine odaklan! CHP ile mücadeleyi bırak; açlık, yoksulluk, yolsuzluk ve yoklukla mücadele et!” ifadelerini kullandı.
Esenyurt’ta düzenlenen nöbete partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Kayabaşı, demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. “Halkımızın iradesini korumak ve demokrasiyi savunmak adına mücadelemiz sürecek” diyerek kararlılık mesajı verdi.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner