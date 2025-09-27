Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Can Aksoy, adliye projesinin hazırlık sürecinde sona gelindiğini ve ihale aşamasının kısa süre içinde tamamlanarak inşaatın yıl sonunda başlayacağını duyurdu. Başkan Vekili Aksoy, “Esenyurt Adliyesi için Adalet Bakanımızın ciddi desteğini hissediyoruz.

Proje çalışmalarında sona yaklaşılan adliye binamız için ihale süreci çok yakında başlayacak. Esenyurt’un yatırımlarının takibini, birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüyor; kamu hizmetlerinde adeta bir seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Bu büyük projenin ilçemize kazandırılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a teşekkür ediyorum” dedi.

85 Bin Metrekare Kapalı Alana Sahip Modern Adalet Sarayı

Gökevler Mahallesi’nde inşa edilecek olan Esenyurt Adalet Sarayı, toplam 85 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Modern mimarisiyle dikkat çeken proje, yalnızca bölge halkına daha hızlı ve etkin adli hizmetler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda ilçenin kurumsal altyapısına da önemli katkılar sağlayacak. Yeni adalet sarayı sayesinde Esenyurt, yargı hizmetlerinde daha güçlü ve donanımlı bir yapıya kavuşurken, vatandaşlarda adli işlemler için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak.

