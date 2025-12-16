Bu aşamada dişin kalan sağlıklı dokuları korunarak işlem için uygun zemin oluşturulur. Estetik görünümün önemli olduğu bölgelerde ise estetik diş dolgusu seçenekleri, doğal diş rengine uyum sağlayabilmesi açısından tercih edilebilir.

Dolgu malzemesi, hazırlanan boşluğa uygun şekilde yerleştirilir ve şekillendirilir. Ardından malzemenin yüzeye tam olarak adapte olması sağlanır. Dolgu işlemi tamamlandıktan sonra genel çiğneme fonksiyonunun doğru bir şekilde sürdürülebilmesi için dolgunun yüksekliği kontrol edilir. Bu işlem, günlük kullanımda konfor sağlamak açısından önemlidir.

Diş Dolgusu Hangi Durumlarda Yapılır?

Diş dolgusu, çoğunlukla çürük nedeniyle oluşan kayıplarda uygulanır; ancak kırıklar, aşınmalar veya travma sonucu ortaya çıkan yüzey bozukluklarında da dolguya ihtiyaç duyulabilir. Yapısal bütünlüğünü kaybetmiş bir diş, uygun malzeme ile desteklenerek fonksiyonel hale getirilebilir. Bu işlem, dişin korunmasına yardımcı olan bir yaklaşımdır.

Ağız içinde özellikle estetik bölge olarak kabul edilen ön dişlerde, diş rengine uyum sağlayabilmesi açısından kompozit dolgu sıkça kullanılan seçenekler arasındadır. Bu dolgu türü, doğal görünümün korunmasına katkı sağlayabilir. Dişin hangi nedenle desteklenmesi gerektiği ise kişiye özel bir değerlendirme sonucunda belirlenir.

Diş Dolgusu İşlemi Kaç Aşamada Tamamlanır?

Diş dolgusu işlemi genellikle birkaç temel aşamadan oluşur. İlk adım, dişteki çürük veya hasarlı bölgenin temizlenmesidir. Ardından diş yüzeyi işlem için hazırlanır ve dolgu materyalinin tutunabilmesi amacıyla gerekli yüzey işlemleri uygulanır. Tüm bu süreç, dişin doğal yapısının korunmasına yönelik planlanır.

Estetik açıdan önemli bölgelerde yapılan dolgular, doğal görünümü desteklemek amacıyla estetik dolgu teknikleriyle şekillendirilir. Dolgu yerleştirildikten sonra malzeme sertleştirilir ve yüzey uyumu sağlanarak işlem tamamlanır. Ardından çiğneme sırasında rahatsızlık oluşmaması için yükseklik kontrolleri yapılır. Bu kontrollü ilerleyiş, dolgunun işlevsel bir şekilde kullanılabilmesine yardımcı olur.

Diş Dolgusu Sırasında Ağrı Hissedilir Mi?

Diş dolgusu sırasında hissedilen duyumlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir. İşlem öncesi bölgenin hazırlanması ve çürük dokunun temizlenmesi sırasında hassasiyet oluşabilir; ancak modern uygulamalarda bölgenin uygun şekilde uyuşturulması, işlem sırasında konfor sağlamayı amaçlar. Bu nedenle dolgu süreci birçok kişi tarafından tolere edilebilir bir işlem olarak deneyimlenir.

Bazı bireylerde işlem sonrasında kısa süreli hassasiyet görülebilir. Bu durum, dişin yapılan işleme uyum süreciyle ilgilidir ve genellikle zamanla azalır. Hassasiyetin süresi; dişin durumu, dolgunun derinliği ve kişinin kendi biyolojik yapısı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Diş Dolgusunda Hangi Malzemeler Kullanılır?

Diş dolgusunda kullanılan malzemeler, dişin konumu, estetik beklentiler ve diş dokusunun ihtiyaçları doğrultusunda değişebilir. Geleneksel olarak amalgam dolgular arka bölgelerde dayanıklılık açısından tercih edilmiştir; ancak estetik açıdan diş rengine yakın malzemeler gerektiğinde kompozit dolgular yaygın şekilde kullanılır. Bu malzemeler ışıkla sertleşen yapıları sayesinde dişe tutunabilir.

Bazı özel durumlarda cam iyonomer gibi farklı içeriklere sahip dolgular da uygulanabilir. Bu materyaller diş dokusuyla kimyasal bağ kurabilme özellikleri nedeniyle belirli klinik gereksinimlerde tercih edilebilir. Kullanılacak malzemenin belirlenmesi, dişin ihtiyacına ve ağız içindeki konumuna göre değerlendirilir.