ZEYNEBİYE CAMİİ HİZMETE AÇILDI

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ile çok sayıda davetli katıldı. Törende CHP’nin ve 15,5 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolladığı mektup da okundu.

YALNIZ KENDİM İÇİN DEĞİL, HERKES İÇİN, HER YERDE ADALET VE HÜRRİYET TALEP EDİYORUM

Farklı kimlikleri, Türkiye’nin en büyük zenginliği olarak niteleyen İmamoğlu, “Biz bu şehirde herkes için, her yerde adaleti sağlayabilmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz 6 yılda, İstanbul’da yaşayan hiç kimse inancı, kültürü, yaşam tarzı ya da siyasi tercihi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrımcılığa uğramamıştır. Bundan sonra da uğramayacaktır” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA YAŞAYAN HİÇ KİMSE İBB TARAFINDAN AYRIMCILIĞA UĞRAMADI, UĞRAMAYACAK

“Silivri’deki 12 metrekarelik hücrem işte bunun için bana hiç dar gelmiyor” diyen İmamoğlu, “Çünkü biliyorum ki hemşerilerim, kendilerine ve inançlarına gösterdiğim özenli saygıdan ve sunduğumuz hizmetlerden dolayı bana ve tüm arkadaşlarıma gönüllerinde çok özel bir yer açtılar. Silivri’deki 12 metrekarelik hücrem işte bunun için bana hiç dar gelmiyor. Biliyorum ki hemşerilerim milletin parasını millete verme, sosyal adaleti sağlama konusunda gösterdiğim çabadan dolayı bana ve tüm arkadaşlarıma yürekten bir sevgi besliyorlar” dedi.

BU ŞEHİRDE HERKES İÇİN, HER YERDE ADALETİ SAĞLAYABİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Daha nice yıllar hizmet edebilmeyi dilediğini belirten İmamoğlu, ”Yalnız kendim için değil, herkes için, her yerde adalet ve hürriyet talep ediyorum. Bunu gerçekleştirmek için var gücümle çalışmaya söz veriyorum. Aziz milletimin vicdanına güveniyorum. Sizleri çok seviyorum” diye konuştu.

SİLİVRİ’DEN CAFERİ TOPLUMUNA MEKTUP YOLLADI:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle yapım çalışmaları tamamlanan Zeynebiye Camii, Kerbelâ kahramanı Hz. Zeyneb’in doğum günü olan 26 Ekim Pazar günü düzenlenen törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz'ün katıldığı törende, Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Gündüz İsmailov ile çok sayıda yurt içi ve yurtdışından siyasi ve dini temsilciler açılışa tanıklık etti.

Büyük Taklit Merci Ayettulah Seyid Alevi Burucerdi’nin video ile tebrik mesajı gönderdiği tören, Dünya Kur'an Güzel Okuma Birincisi İranlı Hafız Ahmed Ebul Kasimi’nin okuduğu Kuran-ı Kerim ile başladı. Kuran tilavetinin ardından törende sırasıyla Özgündüz, Aslan, Gül, Özel ve Yılmaz konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı ile CHP’nin ve 15,5 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolladığı mektup okundu.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: “EKREM BAŞKANIMIZ ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDI”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında özetle şunları söyledi:

“1978’de inşa edilen cami, 1999 depreminde maalesef hasar gördü ve yıkılmak zorunda kaldı. Hemen yanında prefabrik bir cami inşa edildi. Ehlibeyt dostları o günden bugüne camilerine kavuşmayı bekliyorlardı. Depremden 9 yıl sonra bugünkü Zeynebiye'nin temeli atıldı. O gün o temele katkı sağlayan herkese müteşekkiriz. Allah onlardan razı olsun. Ancak 2017’ye kadar ruhsat sorunları yüzünden hızlı ilerleme sağlanamadı. 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde acaba caminin akıbeti ne olacak diye soruldu. Ancak biraz önce de aktarıldığı gibi Ekrem Başkanımız çalışmaları hızlandırdı. Özellikle 2023 yılından sonra burayı sık sık ziyaret ederek, Selahattin Özgündüz hocamızın isteklerini dinleyerek ihtiyaçlara cevap verecek olan tüm faaliyetlerin yapılmasına ve eserin bugünkü duruma kavuşmasına katkı sağladı.”

“İLK GÜNDEN BUGÜNE KADAR EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN”

“İlk kazmanın vurulması hatta onun niyetine girildiği andan bugün en son en ince işçiliği yapıp da artık açılışı yapılabiliriz denene kadar kimin hangi yöneticinin katkısı varsa, hangi siyasinin katkısı varsa ki bu işler bir de alın teriyle olur; Allah hepsinden razı olsun… Ben bugün sabahleyin buraya gelip bu açılışı yapıp Eskişehir programıma devam edecektim. Ancak bugün İstanbul Belediye Başkanımız Çağlayan Adliyesi'nde eşiyle ve oğluyla bir görüşme talep ettim. On dakikalık küçük bir görüşme yaptık ve buraya gelmeden önce kendisini de gördüm. Bana kendisi dedi ki Tüm Caferi canlara benden çok selam. Bir de Küçükçekmece'de İFA Spor Kulübü var. Ekrem Başkan dedi ki; İFA Spor Kulübü’nün sahası vardı. O sahayı da biz yaptık. Ve o günden bugüne de İFA Spor’la aramız çok iyi. Ben de infaz sporluyum dedi.”

“BİZ CAMİYE, OKULA, KIŞLAYA, SİYASETİN GİRMESİNİ İSTEMEYİZ”

“Zeynebiye Cami'yi Alevi'yi, Sünni'yi, Caferi'yi buluşturan bir mekan… Biz camiye, okula, kışlaya, siyasetin girmesini istemeyiz. Buna her zaman karşıyız. Her inanca, her kimliğe hürmet ediyoruz. Herkesin inancını özgürce yaşamasını savunuyoruz. Cemevlerinin ibadethane olmasını savunuyoruz. Kimsenin kendisini inancından ve kimliğinden ötürü dışlanmış hissetmediği, herkesin eşit hissettiği bir ülke düşünüyoruz. Ülkemizin özgürlük ve kardeşlik ülkesi olması için çabalıyoruz. Herkes için adalet istiyoruz.

Bugün bu caminin açılışında da yürekten adalet diliyoruz ve Maide suresi sekizinci ayette buyurulduğu gibi, ‘Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır’… Hazreti Hüseyin'i kıyam diye bilinen dik duruşuyla; insanlığa, barışa, kardeşliğe hizmet etmeye söz veriyoruz. İyiliğin yanında olanlara selam olsun. Adaletli olanlara selam olsun. Adaleti arayanlara selam olsun. Bu güzel camide yapılacak tüm ibadetlerin, edilecek tüm dünyaların Allah katında kabul edilmesini diliyorum.”

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN ASLAN: İMAMOĞLU SÜRECİ TİTİZLİKLE İZLEDİ

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise konuşmasında, Hz. Zeynep'in doğum gününde bir araya gelmiş olmanın derin manevi anlam taşıdığını vurguladı. Aslan, Zeynebiye Camii’nin “Yezid’in sarayında Resulullah'ın gözbebeği olan abisi Hz. Hüseyin’in hesabını sormuş, Allahın aslanı Hz. Ali efendimizin ve dünya kadınlarının hanımefendisi Fatıma Zehra anamızın kızı, zulme ve adaletsizliği karşı dik duruşun simgesi Hz. Zeynep’in adını taşıyan bu kutsal mabedde buluşmayı bize nasip ettiği için yüce Allah’a şükürler olsun” diye konuştu.

İmamoğlu’nun sürece olan katkısına değinen Aslan “Bugün haksız şekilde Silivri Zindanı’nda bulunan İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, bu mekanın yeniden düzenlenmesi için nasıl çaba sarf ettiğini, bu sürece tanık olan herkes bilir. Ekrem Başkanımız, Zeynebiye’deki süreci titizlikle izlerdi, özellikle vakit ayırıp sık sık buraya gelirdi” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: BÜTÜN İNANÇLARI EŞİT BİÇİMDE KAPSAYAN, İNSANCIL BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA HİZMET EDİYORUZ

Konuşmasında Aslan, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu da paylaştı. İmamoğlu mektubunda Silivri’den şöyle seslendi:

"Çok kıymetli misafirler, benim temiz kalpli, güzel hemşerilerim; Sizleri saygıyla, sevgiyle, hasretle selamlıyorum. 15 yılı geride bırakan bir sürecin nihayet tamamlanarak Zeynebiye Camii’nin açılıyor olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Bu sürece katkı sunmuş olmanın gururunu hissediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizin önceki ve bu dönem üyelerine… Belediyemizin ilgili birim yönetici ve çalışanlarına… Yüklenici firma yönetici ve emekçilerine teşekkür ediyorum. 2000’li yılların başından bu yana Zeynebiye Camii’nin yapımı için bağış yapmış, katkı sunmuş tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Caferi vatandaşlarımızın iç huzuruyla, gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilecekleri bu güzel camiyi, yapım süreci devam ederken, Türkiye Caferileri Lideri Sayın Selahattin Özgündüz’le birlikte gezmiş, çalışmaları yerinde incelemiştik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz, 2019 yılından bu yana İstanbul’da, bütün inançları eşit biçimde kapsayan, manevi yönü çok kuvvetli, insancıl bir yönetim anlayışıyla hizmet ediyoruz. Bu anlayışı tüm ülkede geçerli kılmak, kardeşçe bir yaşamı sağlayabilmek için canla başla mücadele eden ve yoğun programının arasında bugün Zeynebiye Camii’nin açılışını onurlandıran, değerli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e çok teşekkür ediyorum.”

“İSTANBUL’DA YAŞAYAN HİÇ KİMSE İBB TARAFINDAN AYRIMCILIĞA UĞRAMAMIŞTIR”

“Sevgili hemşerilerim, Hepimizin müşterek yurdu, müşterek evi olan Türkiyemiz çok özel, çok bereketli bir ülkedir. Bizim toprağımız bereketlidir, kültürümüz bereketlidir, insanımız bereketlidir. Biz bereketimizi farklılığımızdan, çeşitliliğimizden alırız. Farklı renklerin, seslerin, değerlerin bir arada oluşu bizim çok büyük bir zenginliğimizdir. Gücümüze güç, bereketimize bereket katar. Bu bereketi muhafaza edip çoğaltabilmenin yolu adaleti sağlamaktan geçer. Biz bu şehirde herkes için, her yerde adaleti sağlayabilmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz 6 yılda, İstanbul’da yaşayan hiç kimse inancı, kültürü, yaşam tarzı ya da siyasi tercihi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrımcılığa uğramamıştır. Bundan sonra da uğramayacaktır.”

“İNANÇ MASASI, BU ŞEHİRDE HERKESİN İBADET HAK VE HÜRRİYETİNİN SAĞLANMASININ TEMİNATIDIR”

“Bana, “Belediye Başkanı olarak yaptıkların arasında en gurur duyduğun işler nelerdir” diye sorsalar, Halk Sütten, Kent Lokantalarından metrolara; kreşlerden yeşil alanlara; kadın istihdamını artırmaktan rekor düzeyde altyapı yatırımlarına; kütüphanelerden çiftçilerimize, emeklilerimize desteklere kadar çok uzun bir liste sayarım. Ancak bu liste ne kadar uzun olursa olsun, içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez kurduğumuz İnanç Masası da mutlaka yer alır. Farklı inanç ve mezhepten vatandaşlarımızın ibadetlerini kolayca yerine getirmelerine destek olmak için kurduğumuz İnanç Masası, din ve inançlara hak ettikleri saygıyı göstermenin en güçlü kurumsal ifadesidir.

İnanç Masası, bu şehirde herkesin ibadet hak ve hürriyetinin sağlanmasının teminatıdır. Belediyemizin İnanç Masası’nda örneğin imamlar, papaz, haham, peder ve Alevi dedeleri görev yapıyorlar. Caferi yurttaşlarımız için Caferi din görevlilerimiz var. Cenaze işlemleri için hiçbir ayrım gözetmeden her inançtan yurttaşımıza aynı hizmeti veriyoruz. Cami, cemevi, kilise ve sinagogların ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve tamirat işlerini hiçbir ayrım gözetmeden yapıyoruz.”

“MİLLETİME DAHA NİCE YILLAR HİZMET EDEBİLMEYİ DİLİYORUM”

“Silivri’deki 12 metrekarelik hücrem işte bunun için bana hiç dar gelmiyor. Çünkü biliyorum ki hemşerilerim, kendilerine ve inançlarına gösterdiğim özenli saygıdan ve sunduğumuz hizmetlerden dolayı bana ve tüm arkadaşlarıma gönüllerinde çok özel bir yer açtılar. Silivri’deki 12 metrekarelik hücrem işte bunun için bana hiç dar gelmiyor. Biliyorum ki hemşerilerim milletin parasını millete verme, sosyal adaleti sağlama konusunda gösterdiğim çabadan dolayı bana ve tüm arkadaşlarıma yürekten bir sevgi besliyorlar.

Nerede olursam olayım, hangi görevi üstlenmiş olursam olayım, hep aynı duayı ederim: “Allahım beni ilk önce aileme, doğduğum topraklara, sonra da İstanbul’a ve ülkeme mahcup etmesin” derim. Bu duadan aldığım kuvvet ve sorumlulukla milletime daha nice yıllar hizmet edebilmeyi diliyorum. Yalnız kendim için değil, herkes için, her yerde adalet ve hürriyet talep ediyorum. Bunu gerçekleştirmek için var gücümle çalışmaya söz veriyorum. Aziz milletimin vicdanına güveniyorum. Sizleri çok seviyorum. Zeynebiye Camiimiz hayırlı uğurlu olsun. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu Silivri Zindanı.”

“DEVLETİN DİNİ ADALETTİR BUYRULMUŞTUR”

İmamoğlu’nun mektubunu paylaştıktan sonra konuşmasına devam eden Aslan özetle şunları söyledi:

“İstanbul’da hiçbir inanç, hiçbir topluluk kendini dışlanmış hissetmeyecek. Ekrem Başkan öncülüğünde İBB her inanca eşit mesafede durdu, herkesi kapsayan bir yönetim anlayışını şehrimize birçok eser kazandırdık. Devletin dini adalettir buyrulmuştur. Hizmette, gayrette ve muhabbette adalet pusulamızdır. Bu nedenle, hem kadim selatin Camilere gözümüz gibi bakmak hem de Zeynebiye Camii gibi kutsal mekânlara sahip çıkmak bizim için aynı kalbi önemi taşır.”

TÜRKİYE CAFERİLERİ LİDERİ SELAHATTİN ÖZGÜNDÜZ'DEN TEŞEKKÜR

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz de konuşmasında şunları söyledi:

“Sevgi, sevinç, paylaştıkça büyür. Keder hüzün, paylaştıkça küçülür. Siyasilerimiz, hükümetimi temsil eden hem yerel yönetimi temsil eden yüce şahsiyetler bizimle beraberdirler. Benim devletim bu işte. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız.”

İLK KAZMA AVLU İNŞAATI İÇİN VURULDU

Protokol konuşmalarının ardından Revak alanı (Avlu İnşaatı) için temel açma merasimi gerçekleştirildi. Bu sembolik kazmayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz birlikte vurdu.

Ardından, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz’ün duası ile kurdelenin kesilerek açılış resmi olarak gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından camiye geçildi ve CABİR Başkanı Seyyit Seccat Karakuş tarafından dua yapıldı. Tören, yapılan duanın ardından sona erdi.

