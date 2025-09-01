YASALARA GÖRE SON KEZ CUMHURBAŞKANI OLABİLMEK İÇİN BİR KAÇ YÖNTEM DENEMEK DURUMUNDA OLAN BABA ERDOĞAN’IN OĞLU BİLAL ERDOĞAN’IN AK PARTİ’Yİ 2071 VİZYONUNA GÖTÜRMEK İÇİN ŞANŞ VERECEĞİ SÖYLENİYOR…

Bilal Erdoğan’ı Ak Parti genel başkanlığına hazırlamak için bazı gazetecilerin ve sosyal medya fenomenlerinin inceden inceye çalıştığı ifade ediliyor.

Ak Parti içinde uzun süre siyasette yapan ve 24 yıldı Ak Partiyi yakından takip eden Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner konu ile ilgili şunları söyledi “Erdoğan Davutoğlu ve Babacan başta olmak üzere bir zamanlar en yakınlarında yer alan bir çok siyasetçi’ nin bugün kendisini en sert eleştirenlerin içinde yer alması Erdoğan’ı partisini güvendiği bir kişiye teslim etmesini ciddi bir seçenek haline getirdiğini düşünüyorum.

Erdoğan’ın birinci önceliği kendisini yenebilecek en güçlü aday olan CHP’nin ön seçimde 15.500.000 kişiden adayımız ol onayı alan Ekrem İmamoğlu’nu seçecek dışı bırakmak ve CHP üzerinde kendi partinizi yönetemiyorsunuz ülkeyi nasıl yöneteceksiniz algısını yaygın hale getirmek için başlattığı çabayı herkes gibi bende yakından görüyorum.

18 Mart 2025’de İmamoğlu’nun 31 yıllık diploması iptal edildi, bir gün sonra 19 Mart 2025’de ise İBB Başkanı İmamoğlu ve 104 arkadaşının şafak operasyonu ile tutuklanmaları bomba gibi siyaseti alt üst etti. İlk dalgadan sonra 8 dalga daha yapılarak olay çok büyük mesajı verilmek istendi.

Bir başka kuşatma ve sıkıştırma ise CHP İstanbul il başkanlığı ve genel merkez kongrelerinde hukuksuzluk yapıldığı gerekçesi ile soruşturma ve davalar açıldı.

Tabi her ne kadar kararı yargı verecekse de sokak röportajı yaparken seçmenin büyük bir kişimi CHP’ye yönelik eylemlerin HUKUKİ değil siyasi olduğuna inandığını söylüyor.

BABABALARI BAŞARILI İDİ YA EVLATLARI ?

Erdal İnönü babası İsmet paşa’ nın, Aydın Menderes’in babası Adnan Menderes’in Ahmet Özal’ın babası Turgut Özal’ın yerini dolduramadığını süreç bize gösterdi…

Bu evlat baba halef selef olayında sağlıklı bir sonuç önümüzde yok. Bakalım Erdoğan Ak Parti’nin başına oğlu Bilal Erdoğan’ı getirirse o babalar başarılıydı ama evlatları ne yazık ki babaları gibi halkın gönlünde taht kuramadığını süreç bize gösterdi. Başbakanlık yapan 3 kişinin evlatlarına hak destek verdi ama onlar babaları kadar ciddi bir çıkış yapamadılar.

Son olarak Erdoğan’ın İmamoğlu’nu CHP’nin adayı yapılmaması için elinden gelen her şeyi yapacak. Kendisinin 4.kez cumhurbaşkanı seçilmesi için halkın yaşammış olduğu bir çok sorunu çözüp yaparsa yine biz yaparız sloganı ile 2027’nin 2.yarısından sonra yapılacak olan genel seçim için planlar yaptığını düşünmekteyim diyen Hüseyin Çetiner ülkemiz için her şeyin hayırlısı olsun dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)