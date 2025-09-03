BU HAFTA 1 EYLÜL 20025’DE SABAH SAAT 10’DA ZEYTİNBURNU BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINA KATILDIK…

İlk olarak aracımızı HGS sistemine göre çalışan Belediyenin otoparkına kayıt eden Zeytinburnu Belediyesi basın danışmanı aracımızın tanımlı araç olmasını sağlamış. Akabinde güvenlik görevlisinden belediyenin her çalışanın güler yüzü ile karşılaşıyoruz. Denebilir ki 18 Yıldı Zeytinburnu Belediye meclisini takip ettiğiniz için sizi tanıyor ve ona göre kolaylık ve yakınlık gösteriyorlar.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul

Bunun için Bahçelievler ilçesinde gazetecilik yapan bir çok meslektaşımız ile iletişime geçerek sizlere karşı belediye başkanının tutumu nasıl diye sorduk % 95’i ile kavgalı olduğunu duyduk. Otopaklarında da 2 saat için 100 TL ücret alındığını söylediler. Benim aracım içinde HGS’ den o kadar para alındı.

Başkanın Muhalefet partisi meclis üyelerinin yarısını mahkemeye verdiğini de öğrendik.

HA İSRAİL‘İN MECLİSİ OLAN KNESSET NE İSE BAHÇELİEVLER BELEDİYE MECLİSİDE ODUR …

İlk olarak meclisin girişinde duran sorgu elemanlarının ne için geldiniz ? ne yapacaksınız? sorularına cevap vereceksiniz. Eğer testi geçerseniz salona alıyorlar.

Bu seferde uyarılar başlıyor koltukların ön taraflarına oturmayın, oraya başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz oturacak. Uyarılarından sonra arka sıralarda yer bulursanız oturursunuz.

SAYGI,SEVGİ,AHLAK EDEP,İYİ VE ADİL MECLİS YÖNETİMİ GÖRMEK İSTERSENİZ ZEYTİNBURNU BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINI İZLEYİN HAKAN BAŞKAN…

İstanbul Bahçelievler belediye başkanı Hakan Bahadır skandalları ile gündemden düşmüyor.01.09.2025 tarihinde yapılan belediye meclis toplantısının çıkışında bir basın mensubunun sayın başkan meclisinizin sert kuralları var. Kadın meclis üyesinin son konuşması ağzında kaldı.

Atatürk isimi ağzından çıktı sonra mikrofonunu kapattınız sözünü tamlamasına müsaade etseydiniz bir şey olmazdı dedi. Başkan kendisin kaybetti.

Oysaki yargı bir çok kararında der ki topluma mal olmuş siyasiler ve sanatçılar her türlü ağır eleştiriye bile tahammül etmek zorunda der. Yargı sıkça bu konuda kararlar verdiği bir ülkede 600’bin nüfusa yakın bir ilçenin belediye balkanı olan Bahadır’ın ”Basın mensubunun meclis bitmiş herkes çıkışta iken keşke meclis üyesinin sözünü ağzında bırakmasaydınız dediği için sen provakatörsün, seni kim aldı buraya, göster kimliğini, atın bunu dışarıya, alın karakola türünden bir sürü gereksiz söz eden Kral I. Hakan’ı basın mensubunun siz alışmışsınız halk’a hakaret etmeye alışmışsınız ama o kişi ben değilim. Siz kısa bir süre önce aynı saygısızlığa hakkınız olmadığı halde pazarcı esnafına getir, getir, getir faturasını diyerek haddinizi aşmıştınız diyerek haddini bildirdi.

Zeytinburnu Belediyesi’ni de Ak Partili bir başkan yönetiyor, Bahçelievler’i de. İki belediye de aynı yasaya göre yönetiyor ama birinde saygı sevgi ve insan haklarına saygı var iken diğerinde hakaret ve kaba dilin olduğunu halkın takdirine bırakıyoruz.

