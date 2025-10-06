Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), 6 Ekim Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla özel bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Serebral palsi tanılı öğrenciler ve aileleri, Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde düzenlenen yürüyüşte bir araya geldi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katılarak çocuklarla birlikte yürüdü. Katılımcılar, serebral palsinin simge rengi olan yeşil tişört ve şapkalar giyerek farkındalık mesajı verdi. Yürüyüş boyunca “Serebral Palsi’yi Farket, Birlikte Güçlüyüz!” sloganı hep bir ağızdan söylendi.

Yürüyüşün ardından AKDEM bünyesinde eğitim alan engelli bireylerden oluşan AKDEM Müzik Grubu sahne aldı. Öğrencilerin seslendirdiği eserler, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Zeytinburnu Belediyesi, yıl boyunca düzenlediği etkinliklerin yanı sıra, özel eğitim, fizyoterapi, hidroterapi, ergoterapi, dil terapisi ve psikolojik danışmanlık hizmetleriyle engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN ARISOY: “ONLARIN HER ADIMI BİZİM İÇİN BİR GURUR KAYNAĞI”

Etkinlikte konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, engelli bireylerin toplumda aktif bir şekilde yer almasının önemine değinerek şunları söyledi:

“Bugün burada bir aradayız çünkü farkındalık sadece bir günle sınırlı kalmamalı. Serebral palsiyle yaşayan çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Onların her adımı, her başarısı bizim için büyük bir gurur kaynağı. Zeytinburnu Belediyesi olarak yıl boyunca engelli bireylerimizin sosyal hayata katılımını desteklemeye devam edeceğiz.”

Toplumda serebral palsi farkındalığı oluşturmak ve engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, hem duygusal hem de umut dolu görüntülere sahne oldu.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)