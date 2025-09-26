"İNNA LİLLAH VE İNNA İLEYHİ RACİUN" Bizden Geldiniz Yine Bize Döndürüleceksiniz"

Ankebut suresinin 57.ayetinde “Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz” emrinde buyurulduğu üzere Aşur Oğuz (92)yaşında hayata veda ederek ebedi yurduna göçtü.

İstanbul Esenyurt, Beylikdüzü ve Zeytinburnu ilçesinde yaptığı başarılı projeleri ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren Beyler İnşaatın sahibi Burhan Beyler’ in ve ailenin dostları merhumu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Mustafa Yalçınkaya , Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Erkol ,İstanbul Times Gazetesi ve Tv 'nin Genel yayın yönetmeni Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere çok sayıda cami cemaati merhumu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Merhum' a Allah’tan Rahmet, Burhan Beyler başta olmak üzere geride kalan aile yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)