KİMLER KONUŞTU ?

CHP ’de Düzgün Kaya, İsmail Terzi, Adem Uluocak, Gurup başkan vekili Hasan Hüseyin Üsküdar konuştu. Ak Parti adına ise Av. Nazif Tunç, Beytullah Bıyık, Av. Muhammed Kaynar bir konuşma yaptı. Belediye başkanı Av. Ömer Arısoy 2026 yılı bütçesi için yapılan bütün eleştirilere cevap verdi.

CHP Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi Düzgün Kaya İBB Başkanları İmamoğlu dahil sadece İstanbul’un 39 ilçesinde bulunan 26 belediye başkanlarından 11’nin basit gerekçelerden dolayı görevden alınıp hapse atılmasını hangi vidan kabul der diyerek itiraz etti.

Kaya hukuku ayaklar altına aldığınız için yabancı sermaye ülkemize gelmediği gibi yerli sereye bile özelikle tekstil sektörü tamamen dışa kaydı. AKP’nin önünde ekonomi de, adalette eğitimde gidebileceği hiçbir yol yok dedi.

CHP Grup başkan vekili Hasan Hüseyin Üsküdar ise Irmak Garden binası için bütün davaları kazandık ama gereğini yapmadınız. Bunu bir CHP li belediye başkanı yapsaydı sadece bunun için bile başkanı grevden alıp hapse atarınız ama söz konusu başkan AKP’li olunca kanun ve hukuk sizin için işlemiyor değil mi diye sordu.

Ayrıca 16/9 projesini Cumhurbaşkanı eleştirdi yüksek katları traş edin dedi ama Zeytinburnu belediyesi olarak bunu bile yapamadınız. Belediyemizin uhdesinde olan yurdu kendinize yakın bir vakfa verdiniz sadece burada belediyemizin 50 milyon lira zararı var. Kanunlar herkese eşit olursa adil olur aksine bir arpa boyu yol almanız mümkün değil dedi.

Diğer bir CHP’li Meclis üyesi Abdulcabbar Barış’ da İktidar ve muhalefetin ilmi esaslara göre değil rakip parti anlayışı ile birlerine yaptıkları eleştiriler bizi hiçbir yere götürmez dedi.

Ak Partide Nazif Tunç ve Beytullah Bıyık İse Ak Parti’nin 23 yılda ülkeye yaptıkları katkıları anlattılar. Ak Parti Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi ve grup başkan vekili Muhammed Kaynar ise partisi adına yapılan eleştirilere cevap verdi.

CHP MECLİS ÜYESİ İNŞAAT MÜHENDİSİ ADEM ULUOCAK İSE UZUN BİR ŞEKİLDE 2026 BÜTÇESİNE İTİRAZLARINI DİLE GETİRDİ…

Sevgili başkan sevgili meclis üyeleri değerli basın 2026 performans ve 2026 bütçe ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım

Seçimlerin üzerinden henüz daha bir yıl geçti bütçesini dahi oluşturamamış kendinden önceki dönemde belirlenen bütçeyi dahi kullanamamış İstanbul’da ki 11 ilçe Belediye ve İBB başkanımız tutuklu.

Rabbim tüm belediye başkanlarına bütçelerini doğru işlerde doğru projelerde halkın yararına işlerde döneminde başına iftira kaza bela gelmeden kullanmayı nasip etsin.

''Boş yere canı yanmaz insanın. Ya bir eksiklik vardır geleceğe dair, ya da bir fazlalık vardır geçmişten gelen.'' bu sözleri hatırlattıktan sonra

2026 bütçemiz hazırlanmış Yerel yönetimimiz tarafından bizde Zeytinburnu halkı adına bu yılki bütçede neler varmış görelim buyrun hep beraber bakalım.

Genel bütçe 4.800.000 TL’ den 7.250.000 TL’ye çıktı yani yüzde ellilik bir artış var.

Tabii ki bütçenin en büyük kalemi fen işleri müdürlüğümüz 2 milyar 690 milyon TL ben tekrar ediyorum parayı 2.milyar 690.milyon Türk Lirası.. geçen seneki Fen İşleri bütçesi 1 milyar 800 milyondu her yeri yaparız seneye rahat olur diye düşünürken yetişmemiş belli.

Demek ki bayağı bir iş yapacağız öyle gözüküyor bakalım

Maltepe parkı yapımı 20 milyon TL Maltepe parkı yapım işi geçen yılki bütçede 50 milyonluk teklifle kendisine yer bulmuş bu yıl enteresan insafa gelmiş hazırlayanlar 20 milyon’ a biz bu işi yaparız demişler biraz daha düşünmeye gerek var bence bu konuda hesap kitap meselesi başkanımızın 31 Mart 2024 seçim beyannamesi kitapçığında da yeni Maltepe parkı var 12.000 metre karelik alan içerisine yapılacak bir yer olduğu gözüküyor.

Maltepe mahallesi ayrık nizam site tarzı yapılan yerlerden oluşuyor buraya inşaat yapanlar kendi yeşil alanların oluşturuyorlar zaten.

Belki mahallenin tamamı bittiğinde 12 bin metrekarelik park mutlaka iş görecek ama şu anda halen fabrikanın torna tesviye atölyelerinin hurda İmalatçılarının çalıştığı yerde bu parkın öncelikli yazılması biraz tuhaf bir stratejik hata olabilir.

Gözden geçirilmesini temenni ediyorum hatta daha evvel önerge de verdim İstinye Üniversitesi’nin arkasında düzenleme ortaklık payı olarak belediyemize geçen bir park alanı var 1250 metre² şu an işgali durumda işgali kaldırıp orayı da park olarak kullanırsak daha iyi olur para harcamayız.

Afet eğitim parkı afet ve ilk yardım eğitim merkezi yapımı için 50 milyon bütçe yazılmış Geçen sene bütçe de de bulunuyor.

Bunlara ya yer bulamadık bulunca yapacağız herhalde ama fen işleri müdürlüğü‘ nün bütçesinin bu kadar yükseltmek için her sene bunları yazmamak lazım yani işin sonunda dönüyoruz dolaşıyoruz Spor Totoyla anlaşma yapıyoruz geri kalanını oradan tamamlattırıyoruz.

Geçen yıl demişim ki ya bu park vs yapım işlerinde malzeme 10 TL Muteahhit gideri 40 TL toplam 50 TL arada bu kadar makas yok ben biliyorum bu işleri demişim bu sene düzeltmişler onu biraz malzeme 5 TL Müteahhit 6 TL proje 9 TL yazmışlar proje o kadar tutmaz siz yine bir inceleyin Zeytinburnu genelindeki park ve kamusal alanlarda ekonomik ömrünün tamamlamış peyzaj elemanlarının iyileştirilmesi yapım işi verilmiş bedeli de 110 milyon TL…

Bu iş kapsamında çok enteresan bir bitki söyleyeceğim size arkadaşlar ismi enaymus japonica bravo ve dikey bahçe alanına dikimi 6000 adet bu yılın onuncu ayın 4’ünde de süresi bitti ben Zeytinburnu’nda dikey bahçeleri göremedim henüz.

Zeytinburnu’ndan İstanbul’u ve denizi seyretmek için Zeytinburnu Seyir Terası vatandaşın daha evvel bunu sorduğumuzda bizim aklımıza düştüğünde hemen yaparız öyle dönemin bitmesine yakın başlamayız deniyordu bu ne zaman başlanacak diye vatandaş soruyor

Muhtelif kamu binalarının bakım onarım ve restorasyonların yapılması için bütçe bu dönem düşmüş geçen dönem 100 milyon bütçe verilmiş bu dönem 73 milyona muhtemelen anladığım kadarıyla bizim faydamız oluyor bu işlere geçen yıl demişiz ki malzeme gideri 10 TL müteahhit gideri 40 TL böyle olmaz demişiz bu kadar olmaması lazım demişiz ondanda olabilir bütçeye faydamız olmuş.

Anne çocuk aktivite merkezi yapımı seçim beyannamemizde de var her sene bütçemiz de var geçen sene 50 milyona yaparız demişiz bu sene 74 milyona çıkartmışız geçen sene 10 milyon inşaat gideri 40 milyon müteahhit gideri çok demişiz bu sene şöyle yapmışız 9 milyon müteahhit gideri 15 milyon malzeme gideri 25 milyon da proje demişiz arkadaşlar proje işlerini biraz abartıyoruz galiba buna bir göz atalım bunlara bu çok gerçekçi bir şey değil

Çok amaçlı etkinlik salonu yapım projesi yeni bir iş mi? Spor Toto‘dan destek aldık bitiriyoruz demiştiniz Fen İşleri müdürlüğünde yapılacak çok iş var işte yazmışlar. Merkezefendi amatör spor tesisi kapalı spor salonu projesi hikayeye dönen Zeytinburnu Stadı projesi, Nuripaşa Semt konağı yapımı Spor kompleksi ve Spor salonu tesislerinin yapımı Engelsiz spor merkezi yapımı bunların toplamda bütçesi 640 milyon civarı.

Yeni plan notlarıyla birlikte parsel bazında inşaat yapmak ve yarısı bizden kampanyası ile yoğun bir inşai faaliyet gözlüyoruz…

bu yapıların yenilenmesi açısından tamam ama işte aması var fakat bu yapıların bir an hepsinin yenilendiğini tamamlandığını düşünelim yani yarın sabah kalktınız ve Zeytinburnu’nda yenilenmemiş hiçbir yapı yok hepsi parsel bazında yenilenmiş Kimse otoparklı bina yapmak istemiyor maliyetten dolayı Zeytinburnu’nda o zaman otoparkı kim yapacak ?

Diye düşünürken bütçede Otopark yapımı için 30 milyon bütçe ayrılmış seçimlerde hemen hemen her mahalleye otopark vardı bu konuya çalışalım arkadaşlar denmemiş henüz anlaşılan

Veliefendi işçi bloklarının bulunduğu yere bakanlık plan tadilatı yapmış tadilat sonucunda belediyemiz düzenleme ortaklık payı hissesi almış emsal 1,5 arsa alanı 9500 m2 inşaat alanını hesaplamak için mühendis olamaya gerek yok denmişti …

Bir bölümüne belli ki Çarşamba pazarı kalkacak kapalı Pazaryeri kompleksi otopark belediye hizmet alanı yapım işi var ama burada ne kadar inşaat var ki ? fiyat ne kadar biliyor musunuz 750 milyon evet evet 750 milyon,, 330 milyonu müşavir firmaya proje müşavirlik kontrol gideri,,,, malzeme gideri 250 milyon ,,,müteahhite ödenecek 170 milyon.

Yani paranın yarısı müşavir firmaya proje gideri vs… öyle denmiş.. tabi burada tarihi bir fırsatı da kaçırdık.

Meydan evlerine yapılan 280 konut işyeri işçi bloklarında oturanlara üstüne para istenmeden verilseydi burada TOKİ’nin 56 bin m2 yeri olacaktı.

Buraya rezerv konut yapardı TOKİ , Zeytinburnu’nda dönüşümde kullanılırdık ama böylece büyük bir fırsatta kaçmış olduk.

2026 yılı tahmini bütçede personel gideri ve SGK prim giderine baktığımız zaman yaklaşık 300 milyon TL bütçe 7.250.000.000 yani hiçbir şey değil şimdi her gün vatandaş belediyede vatandaşın söylediğini ben burada birkaç seferde dile getirdim ama bütçe olduğu için bunu burada söylemek durumundayım.

İnşa faaliyetler arttı imar durumu inşaat istikameti için 30 ila 45 günlük bir süreye ulaştı bu iş 1999 yılında belediye devir alındığında Zeytinburnu Belediyesi’nde harita şefliği vardı.

En az 10 harita mühendisi vardı Zeytinburnu Belediyesinin şu anda inşaat istikametleri ile ilgili çok yoğun bir talebi var.

Ruhsatla ilgili çok büyük bir talep var herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor ama durum normal değil.

1980 ‘ler den 1998’ e kadar bunu daha evvel yasamıştık. Bu işler yarın biter biz daha sonra ne yapacağız diye düşünmeyin buralara mutlaka proje tasdik elemanı ve harita mühendisi lazım bunu değerlendirin zaman akıp geçiyor boşa bekliyor insanlar.

Sizin dediğiniz gibi de seneye bitecek gibi bir inşa faaliyet yok burada yıkılanlar seneye yapılamaz bile bir çoğunda mülkiyet sorunu var.

Yarısı bizden kampanyası 10 yıl sürse Zeytinburnu’nun tamamının yenilenmesi 20 yıl sürer.

Stratejik planına baktığımızda Zeytinburnu Belediyesi tamamlanan ve sürecinde devam eden yatırım ve hizmetlere 2026 yılı performans programına bakınca tabi insan o zaman hüzünleniyor performans gerçekleri gösteriyor otopark yapım işi 2025 planlanan %10 gerçekleşme tahmini %50 ortada yok. Kazlıçeşme mahallesi otoparkı 2025 planlanan %25 yıl sonu gerçekleşme tahmini %15 ortada yok.

Yeni nikah ve davet salonu yapılan ilişkin iş ve işlemler 2025 planlanan yüzde 25 yılı sonu gerçekleşme tahmini %15 gerçekleşen yok Performans programında yani göze çarpan enteresan işler de var sahipsiz hayvan popülasyonunu kontrol altına almak sokak hayvanlarının rehabilitasyonu tarihi ve kültürel varlıkların korunması önemli.

Çanakkale Bilecik, Edirne kültür gezileri boğaz gezileri Merkezefendi geleneksel tıp festivali bu işler hep yapılmış. Merkezefendi amatör Spor tesislerinin yenilemesi yapılmış engelsiz spor merkezi ben göremedim ama 2025 yılı gerçekleşme tahmini %20 yani ben projenin nerede olduğunu bilmiyorum.

Tabii biten işlerimizde var 5 yılda 5 katlı Zeytinburnu Spor merkezini bitirdik. Performans programına bakınca prestij yol düzenlemeleri yapmak hedefiyle çıkılan yolda planlanan süre içinde tamamlanması işinde yedi tane yolun tamamlanma işi var tamamının gideri aynı 13.679.000 TL 48 sokak Şehit komiser günaydın 39 Sokak 50/1 Sokak 45 /1 sokak İsa Yusuf alp 41 sokak bunların hepsini hemen hemen her gün geçtiğim yerler bunlar benim Bir çoğunda böyle bir faaliyet görmedim ben halen aynı eski haliyle duruyor ama susamıyoruz, konuşuyoruz İmam -I Azam Ebu Hanife’nin rahle tedrisatından geçmiş birisi olarak son sözlerim çok istiyordu çok isteyenin mutlaka bir hesabı vardır diyenlere, bize mimar mühendis lazım değil bu işlere kimin hevesi var imar nedir inşaat nedir bende biliyorum diyenlere, 25 yılda İstanbul’un tüm trafik kentsel dönüşüm sorunlarını çözen ekiple çalışmak kimseye nasip olmaz.

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum bütçenin yerinde ve hakkaniyetle harcanması konusunda çaba sarf edilmesini diliyor hepinize saygılar sunuyorum

İŞTE ZEYTİNBURNU BELEDİYE BALKANI ÖMER ARISOY’UN KONUŞMASI

Sözlerimin başında, hepimizin yüreğini yakan, hep aklımızda olan Gazze’ye, Filistlinli kardeşlerimize selamlarımı yolluyorum.

Devlet olarak, millet olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Filistin davasının, mazlumların yanındayız.

Filistin sonsuza kadar Müslüman kimliğiyle özgür kalacaktır. Bu soykırım, bu zulüm muhakkak son bulacaktır.

İsrail saldırılarında şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.

Allah topraklarını kahramanca savunan kardeşlerimizin yardımcısı olsun.

Dualarımız, kalbimiz her zaman Gazze’yle birlikte.

Değerli Meclis Üyeleri,

Belki aranızda yapanlar vardır, ya da sosyal medyada görmüşsünüzdür.

Bazı aileler, her yıl aynı yerde çocuklarının fotoğrafını çekerler.

Bütçe görüşmeleri, performans programları, faaliyet raporları benim için biraz böyle.

Her yıl çektirilen o fotoğraflar gibi.

Zeytinburnu’nun nasıl geliştiğini, nasıl güzelleştiğini çok net görüyorum.

Her yıl boy atıyoruz, güçleniyoruz, ayaklarımız yere daha sağlam basıyor maşallah.

Taş üstüne taş koymaya, insanları mutlu etmeye, sevdiğimiz yere, sevdiğimiz işe emek vermeye devam edeceğiz.

Değerli Meclis Üyeleri,

Daha yolun başında, 2019’da, ilk fotoğrafımız çekildiğinde ne yapacağımızı biliyorduk.

Tahayyül ettik, planladık ve çalışmaya başladık.

Rasyonel davrandık. Gerçeklere yaslanarak ama büyük hedefler koyarak yola çıktık.

Hayal satmadık, tutamayacağımız sözler vermedik.

Ekibimize, birikimimize, Zeytinburnu’nun potansiyeline güvendik.

Yaşadığımız yeri, yuvamızı, insanlarımızı çok sevdik. Büyük bir emek verdik ve bugünlere geldik.

Ekonomik ve sosyal hayatı canlı, sokakları temiz ve güvenli, fiziki altyapısı neredeyse eksiksiz, yeşil, güvenli, sporla, sanatla dolu bir şehirde yaşıyoruz.

Kadınları daha mutlu ve üretken, çocukları ve gençleri geleceğe umutla bakan, herkesin daha çok aidiyet hissettiği bir yer artık Zeytinburnu.

İstanbul’a ve Türkiye’ye örnek işlere imza attık.

Hepimiz için, kendisini Zeytinburnu’nun evlatları olarak gören insanlar için paha biçilemez bir mutluluk bu.

En az bunlar kadar önemli bir başarımız daha var. Sokakla, hayatla, insanlarımızla hep iç içe olduk.

Dinledik, anlattık, her şeyi paylaştık.

Zeytinburnu sokaklarında yürürken, selam alıp selam verirken, bir karar alırken, bir iş yaparken asla siyasi saiklerle hareket etmedik.

Ayrım yapmadık. Hemşehri, kardeş, arkadaş olduğumuzu hiç unutmadık.

Bize yakışanı yapmaya çalıştık, başardıysak ne mutlu bize.

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Şimdi önemli başlıklara biraz daha detaylı değineceğim.

Her zaman olduğu gibi burada da birinci başlığımız kentsel dönüşüm olsun istiyorum.

Değerli arkadaşlar, 2019 yılında göreve talip olduğumuzda iki yer yıkılmış, çözümsüz olarak bekliyordu.

Zaman geçince unutuluyor ama hatırlamak lazım.

Beştelsiz, 16 konut ve 54 ticari bölüm. Ekim 2023’te hak sahiplerine teslim ettik.

Telsiz, 281 konut ve 95 ticari bölüm. Nisan 2025’te hak sahiplerine teslim ettik.

Bir diğer çözümsüz mesele, Çırpıcı'daki, Senko diye bilinen özel sektör projesi. Sorunları çözdük, 285 konut ve 12 ticari bölümün inşaatı % 95 oranında bitti. İkinci etapla ilgili süreç biraz uzadı ama çok şükür hallettik, yakında inşaat başlayacak.

Merkezefendi Arnavut Mahallesi. 2000 yılından bu tarafa uğraştığımız bir yer. Davulla zurnayla, mutlulukla yıktık riskli binaları. İnşaat da sıkıntısız ilerliyor. 484 konut ve 40 ticari bölüm 2026’nın ilk çeyreğinde hak sahiplerine teslim edeceğiz inşallah.

Buranın hemen yanında İETT Blokları var. Kamu desteği gerekiyordu. Adaylığımız döneminde, 2019’da Murat Kurum bakanımız söz vermişti ve daha seçimler bitmeden planı çıkmıştı. Orası da bitti sayılır. 467 konut ve 15 ticari bölüm. 2026 yılında teslim edilecek.

Veliefendi İşçi Blokları. Birlikte hareket edilmesi gereken, kamu desteği gereken bir yer. Hepiniz biliyorsunuz, şu anda tahliyeler başladı. Yükleniciyle oradaki hak sahiplerinin oluşturduğu Girişim Grubu arasında anlaşmayı sağladık. Büyük bir çoğunluğa ulaşıldı. Orada da inşaatın başladığını yakında hep birlikte göreceğiz.

Değerli arkadaşlar, kentsel dönüşümde üzerimize düşenin fazlasını yaptık.

Bu çok net, çok açık.

Mayıs 2019, Zeytinburnu'nda işi sadece kentsel dönüşüm olan bir müdürlük kurmakla işe başladık.

Kasım 2021, şimdi İstanbul'un bütün ilçelerinde uygulanan imar plan düzenlemelerini ilk kez biz geliştirdik ve uyguladık.

Her projeyi kendi projemiz bildik. Dönüşecek her binayı kendi binamız saydık.

2023 büyük depreminden sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz Yarısı Bizden Kampanyası’nı başlattı. İvme daha da arttı.

Hepiniz görüyorsunuz, Zeytinburnu'nun hemen her sokağında bir bina yıkılıyor, yeniden yapılıyor. Büyük bir dönüşüm faaliyeti var. Şu ana kadar imar plan notlarımızdan istifade eden bağımsız bölüm sayısı 10 bin 432 değerli arkadaşlar.

Biz her yıl kamuoyuna verdiğimiz yeni ruhsat sayısını ilan ediyoruz. Her yıl rekor üstüne rekor kırıyoruz. Bu yıl da muhtemelen geçen yılın rekorunu ikiye katlayacağız Allah’ın izniyle.

Bütün bu çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma, başkan yardımcımıza, imar müdürümüze, kentsel dönüşüm müdürümüze ve bu iki müdürlükte çalışan değerli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Kentsel dönüşüm; herkesin, her kurumun elini taşın altına koyması gereken bir mesele.

Bir hayat memat meselesi bu. Hem milletimiz hem devletimiz için.

Hükümetimizle, Bakanlığımızla birlikte, Zeytinburnu'ndaki son riskli bina dönüşene kadar bu gayretimiz, çabamız sürecek.

Bu seferberlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi nerede diye merak edebilirsiniz.

Aradığınız kuruma ulaşılamıyor değerli arkadaşlar, maalesef.

Çok şanslı bir gününüzdesiniz ve ulaştınız diyelim. Duyacağınız şey nasihattir, pışpışlamadır, kuru gürültüdür.

Fakat bunlara takılmıyoruz. Devam, yola devam.

Değerli Arkadaşlar,

Bir başka önemli başlığımız eğitim.

Bildiğiniz gibi her yaz döneminde okullarımızın genel durumunu gözden geçiriyoruz. Kapı kolundan lavabosuna, boyasından bahçesine, eksikleri tamamlıyoruz.

Bu yıl 21 okulumuza girmişiz. Harcadığımız miktar 18 milyon lira.

2019 yılından bu yana 100 binden fazla öğrencimize kırtasiye çeki hediye ettik.

Lise ve ortaokul son sınıf öğrencimize dijital eğitim seti hediye ediyoruz.

12. Sınıf öğrencilerimize eğitim desteği veriyoruz. YKS ve LGS’ye giren evlatlarımıza Ücretsiz Tercih Danışmanlığı yapıyoruz. İlk kez üniversite kazanan öğrencilerimize Üniversite Başarı Ödülü veriyoruz.

Binlerce öğrencimiz faydalanıyor bu hizmetlerden.

Eğitimin belediyeyle ne ilgisi olabilir diye düşünmüyoruz. Okullar bizim, memleket bizim, evlatlar bizim.

Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Eğitim Kampüsü. Cevizlibağ'da, bugünkü rakamlarla 3 milyar lira civarında bir yatırım. Oradaki eski üç okulu yeniden yaptık. Muhteşem bir eğitim kampüsü ortaya çıktı. Okullar taşındı. Sadece turizm otelciliğin tefrişi sürüyor.

Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erhan Dedeoğlu İlkokulu, 75. Yıl Ortaokulu’nun

taşındığı yeni okul, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Ortaokulu. Bunlar 2019’dan bu yana sıfırdan yapılan okullarımız.

Reşat Tardu Ortaokulu, Şehit Yaşar Yeşilkır İmam Hatip Ortaokulu, Fatma Süslügil İlkokulu, Ayhan Şahenk Ortaokulu, Zeytinburnu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, Merkezefendi İlkokulu. Bunlar yıkılıp yapılan okullarımız.

23 Şubat’ta yıkılıp yeniden yapımına başlanan Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaatı sürüyor. Saniye Sezgin İlkokulu’nun ihalesinin önümüzdeki aylarda yapılmasını bekliyoruz ve süreci yakından takip ediyoruz.

Maltepe Mahallesi’ndeki ortaokul ve Seyitnizam’daki ilkokul. Bunlar da sıfırdan başlanan ve şu an yapımı devam eden okullarımız.

Bütün bunlar bittiğinde geriye son bir iş kalacak, o da şu.

Çırpıcı tarafında ilkokulumuz yok, oradaki okullar çok kalabalık. Kentsel dönüşüm projesinin yanındaki halı sahanın bulunduğu alanı 2026 Ocak ayında tahliye ediyoruz.

Hemen işe koyulacağız, orada bir ilkokul ve bir ortaokulu tamamlandığında bölgedeki okul ihtiyacını karşılamış olacağız.

Gençlerimiz, çocuklarımız için yapabileceğimiz ne varsa yaparız, nereye gidilecekse gideriz, ne çile çekilecekse çekeriz.

Bizi, ailelerini, Zeytinburnu’nu gururlandırsınlar istiyoruz. İyi yetişsinler, Zeytinburnu’nda yaşamanın avantajını hissetsinler istiyoruz.

Devam, hiç durmadan devam.

Değerli Meclis Üyeleri,

Gelelim spora.

Biliyorsunuz Zeytinburnu’nda sporu yaygınlaştırmaya, fiziki imkanları artırmaya, özellikle kadın ve çocukları sporla buluşturmaya çalışıyoruz.

Bunun için her şeyden önce alan, arsa üretmek gerekiyor tabii.

Zeytinburnu Spor Merkezi bunun en güzel örneklerinden biri.

Yıkılan emniyet müdürlüğü binamızın yerini onunla doldurduk.

Kadınlara ve erkeklere özel fitness salonları, kadınlar için pilates salonu, çocuklarımız için spor alanları, kafesi, köprüsü, her şeyiyle harika bir tesis oldu.

Daha geçen gün pazarda karşılaştığım bir hanımefendi oğlunun selam ve teşekkürlerini iletti spor merkezimiz için.

Çokça olumlu geri dönüş alıyoruz gerçekten. Demek ki güzel, doğru bir iş yapmışız.

Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu’nu da kamulaştırma yoluyla elde ettiğimiz bir alanda yaptık.

Yerin altında havuzlar, üzerinde bir park, çok güzel oldu. Toplam yüzme havuzu sayımızı 3’e çıkardık böylece. Havuzlarımızdan bugüne kadar 100 binden fazla kişi yararlandı. Sayısını artırmak istiyoruz, inşallah nasip olur.

Kadınlar için ücretsiz pilates salonu sayımız da Zeytinburnu Spor Merkeziyle birlikte 5’e çıktı. Zeytinburnulu kadınlara verdiğimiz bir sözdü bu, onları sporla buluşturarak sözümüzü de tutmuş olduk.

Merkezefendi Stadyumu. Anlatmaya doyamadığım bir iş. Gerçekten harika oldu. Zemini FİFA standartlarına uygun hâle getirdik. Tribünler, kale direkleri, baştan sona yeniledik. Amatör spor kulüplerimize, evlatlarımıza bir kez daha hayırlı olsun.

Amatör demişken…

Sezon açılış töreninde de söyledim, ben sporun amatör olanını severim. Evlatlarımız için emek veriyorlar, semt kültürünü yaşatıyorlar, ilçemizi temsil ediyorlar. Bizim için kıymetliler. İstanbul’da amatör spor kulüplerine en çok destek veren belediyelerden biriyiz ve bundan son derece mutluyuz.

Değerli Meclis Üyeleri,

Gelelim bizim için en önemli başlıklardan birine, temizliğe…

Arkadaşlar bizim Zeytinburnu hayallerimiz büyük. Dedim ya; her geçen yıl, her geçen dönem bunları tamamlıyoruz.

Ancak bir de bizim mutat, asli görevlerimiz var. Çevreyi korumak, cadde ve sokakları temiz tutmak bizim temel vazifemiz.

Bu meseleyi hiç ihmal etmedik. Yaptığımız onca esere, işe, hizmete rağmen temizlik giderleri bütçemizde her zaman önde oldu.

Camileri ve tuvaletlerini temizliyoruz, okullarımızın genel temizliğini ayda iki defa yapıyoruz.

Yeni konteynır sistemine geçtik biliyorsunuz. Üç bin 750 litre kapasiteli. Bunlardan 110 tane yerleştirdik, inşallah 160 tane daha alacağız.

İstanbul’un en temiz ilçesi olma iddiasını sürdürüyoruz, çok çalışıyoruz. Ama buradan da bir kez daha söyleyeyim. Komşularımızın desteği olmadan olmaz.

Değerli Arkadaşlar,

Anlatmakla bitmez bu hizmetler ama bir noktada konuşmayı bitirmem lazım :)

Şimdi biraz planlanan, devam eden işlerimizden bahsedeceğim.

Çok Amaçlı Etkinlik Salonumuzun inşaatı hızla devam ediyor. Bu kürsüde hep söylediğim “modern bir şehir merkezi” hedefimizin en önemli unsurlarından biri.

Kapasitesi bin kişi, ancak istendiğinde 500 kişilik 2 salona dönüşebilecek.

Başka yerlere, uzaklara gitmek yok. Düğün, nikah, toplantı, her şey burada yapılacak.

Allah nasip ederse, Ramazan ayında kalabalık, güzel bir iftarla açmak niyetindeyiz.

Aşevimiz, ilçemizin bereketi. Biliyorsunuz, aşevimizi su, enerji, elektrik olmaksızın 24 saat yemek üretilebilecek hâle getirdik. Yani artık afete hazırlık çalışmalarımızın da önemli bir parçası.

Evlere sıcak yemek, çorba, ikramlar devam ediyor ama kapasitemizi artırmak şart hâle geldi.

Büyük bir tadilata başladık. İnşallah güzel bir sosyal tesis, iyi bir lokanta ayarında, yepyeni, güzel bir yer olacak.

Adını Zeytinburnu Millet Sofrası yapacağız. Bitmek üzere, hepiniz çok beğeneceksiniz inşallah.

Merkezefendi’ye bu dönem için bir otopark ve kapalı pazar sözümüz vardı.

Herkesin, bütün kamuoyunun bildiği gibi plan teklifimiz Büyükşehir tarafından iade edildi.

Bu bize altı aydan fazla zaman kaybettirdi maalesef. İşin içinde Büyükşehir olunca aksi olamazdı zaten. Alıştık ama hiç dert değil.

Biz çalışıyoruz, emek veriyoruz.

Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Çok uzak olmayan bir tarihte temelini atacağız inşallah, az kaldı.

Zeytinburnu Devlet Hastanemiz, Büyük iş, çok büyük iş.

Mimari proje tamamlandı. Teknik çalışmalar sürüyor. Yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sn. Sağlık Bakanımızla Ankara’da tekrar görüştük, takipteyiz.

Zeytinburnu Seyir Terası. Hem bizim hayatımıza bir renk katacak hem de turizm potansiyelimizi artıracak. İhale aşamasına gelmek üzereyiz, yakında Meclis gündemimize gelecektir.

Bir diğer sözümüz Engelli Spor Merkezi. Geçen hafta yeri, niteliği ve fiziki imkânlarıyla ilgili son kararları verdik. AKDEM’in altında yapımına başlıyoruz.

Burada Mevlana Caddesi’ndeki yol çalışmasından bahsetmezsem olmaz.

Müthiş, nesilden nesile anlatılacak bir iş. Videosunu çektirdim arkadaşlara, yayınladık. Orada bir hemşehrimiz nefis bir tarif yapmış. Bu yolu ancak ve ancak okumuş bir cahil bu hale getirebilir.

Masa başında iş yapmanın sonucu. Trafik akışı izlenmeden, rastgele yapılmış bir iş. Üstelik bitmek bilmiyor.

Bir kez daha bu efsanevi yol çalışmasına imza atan İBB’yi kutluyorum. Bir dahaki sefere önce bize sorun lütfen. Siz Saraçhane’de oturuyorsunuz, çilesini biz çekiyoruz.

Değerli Meclis Üyeleri,

Bugün Zeytinburnu’nda yaşamak bir avantaj, yarın ayrıcalık olacak.

Güzel evimizde, daha nice güzel günler görmek umuduyla…

Büyük Zeytinburnu Ailesinin bütün fertlerine, mesai arkadaşlarıma, katkılarını esirgemeyen meclis üyelerimize, gönlü bizimle olan bütün hemşehrilerime sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Bütçemiz hepimize hayırlı olsun, teşekkür ediyorum.

