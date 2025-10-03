15-25 yaş arası gençlerin başvurabileceği atölye için kayıtlar 20 Ekim 'e kadar yapılacak. Zeytinburnu’nda ikamet eden veya ilçede eğitim gören öğrenciler atölyeye katılım sağlayabilecek.

Her bir grup için kontenjan 20 kişiyle sınırlı olacak. Kontenjanı aşan başvurular için mülakat yapılırken, yeterli başvuru olmaması halinde ilgili atölye grupları açılmayacak.

Eğitimler 27 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve iki ayrı grup halinde gerçekleşecek. Hafta içi grubu Pazartesi ve Çarşamba günleri 16.00-19.00 saatleri arasında, hafta sonu grubu ise Pazar günleri 10.00-16.30 arasında eğitim alacak.

Tercihen lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan ya da bu alanlardan mezun olan gençlerin katılımına öncelik verilecek. Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi Yapay Zekâ Atölyesi tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

BAŞKAN ARISOY’DAN GENÇLERE ÇAĞRI

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, düzenlenecek atölye ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gençlerimizin çağın gerektirdiği teknolojileri yakından tanımasını, üretken ve donanımlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz.

Yapay zekâ, geleceğin değil artık bugünün teknolojisi. Bu alanda gençlerimize fırsat sunmak, onların ufkunu açmak için atölyemizi hayata geçiriyoruz. Tüm gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyorum”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)